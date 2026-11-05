Ueno Bank entra nella fase operativa della gestione della crisi: il 5 novembre 2026 il Banco Central del Paraguay ha annunciato uno strumento online attraverso il quale i risparmiatori potranno conoscere la banca assegnata per ricevere l’anticipo del Fondo di garanzia dei depositi. Il primo pagamento annunciato dall’autorità arriva fino a 10 milioni di guaraní.

È il passaggio più concreto per chi attende di recuperare l’accesso al proprio denaro. La comunicazione sulla piattaforma riguarda però l’individuazione dell’intermediario incaricato: da sola, non certifica che ogni accredito sia già avvenuto o che l’intero saldo sarà restituito immediatamente.

La novità: sapere quale banca effettuerà il pagamento

Nel comunicato ufficiale del 5 novembre, il Banco Central del Paraguay spiega che la piattaforma consentirà di consultare l’assegnazione senza attendere un’e-mail. L’autorità ne ha annunciato la disponibilità dal pomeriggio della stessa giornata.

Per i depositanti significa poter ottenere un’informazione necessaria a seguire il pagamento. Restano distinti tre momenti: l’annuncio del rimborso, l’individuazione della banca incaricata e l’effettiva disponibilità delle somme.

Il limite di 10 milioni di guaraní riguarda l’anticipo comunicato, quindi sarebbe scorretto presentarlo come misura definitiva della perdita o come importo che tutti riceveranno indistintamente. La posizione del singolo cliente richiede le verifiche previste dalla procedura.

Che cosa è successo a Ueno Bank

La Corte Suprema di giustizia paraguayana ha confermato, in una comunicazione del 5 novembre, che l’avvio della risoluzione è stato disposto dal direttorio della banca centrale con la risoluzione numero 1, verbale numero 49, del 2 novembre 2026.

Il provvedimento richiama la causa prevista dall’articolo 13, lettera b), della legge 2.334/03: un indice di solvibilità sceso sotto la metà del minimo richiesto dalla normativa.

La distinzione è decisiva. “Sotto il 50% del minimo” non significa che sia scomparso il 50% dei depositi. Il parametro riguarda l’adeguatezza patrimoniale della banca rispetto al requisito previsto. Per determinare quanto possa essere recuperato dai creditori occorrono invece la valutazione delle attività, delle passività e l’applicazione delle regole della procedura.

Risoluzione e fallimento: perché le parole contano

La crisi viene descritta comunemente come il fallimento della banca, ma i documenti ufficiali consultati parlano di procedura di risoluzione.

La legge paraguayana distingue questa fase dalla successiva procedura giudiziaria sul patrimonio residuo. La risoluzione permette di organizzare il trattamento dei depositi e delle attività; la richiesta di fallimento giudiziario spetta alla banca centrale una volta concluso tale percorso.

Per il risparmiatore la differenza ha una conseguenza pratica: l’avvio della risoluzione segnala una crisi grave, ma non equivale alla quantificazione definitiva di quanto perderà ciascun cliente. Anche un pagamento parziale iniziale e il recupero finale rappresentano due informazioni diverse.

Il problema immediato è la disponibilità del denaro

Una famiglia può avere bisogno dei risparmi per pagare affitto, fornitori o spese quotidiane prima che la procedura si concluda. Per questo il tempo necessario a recuperare l’accesso al conto pesa anche quando una parte delle somme è tutelata.

È la differenza fra avere un credito e poter utilizzare subito il denaro. Il nostro approfondimento sulla riserva per gli imprevisti e sulle somme disponibili affronta questo problema attraverso un caso esemplificativo: importo, accessibilità e scadenze devono essere valutati insieme.

Nel caso Ueno, l’efficacia dei primi pagamenti sarà quindi importante anche per ridurre l’incertezza delle famiglie. Si tratta di una conseguenza economica della crisi, distinta da qualsiasi previsione sulla percentuale finale di recupero.

Le informazioni ancora da attendere

I prossimi aggiornamenti rilevanti riguardano gli accrediti effettivamente eseguiti, le istruzioni per le diverse posizioni e il trattamento delle somme ulteriori rispetto all’anticipo.

Sul fronte più ampio, il Banco Central del Paraguay ha smentito il 4 novembre le voci di altri presunti interventi nel sistema finanziario, affermando che il sistema nazionale mantiene livelli adeguati di solvibilità e liquidità. È la valutazione dell’autorità di vigilanza e va distinta dalla situazione specifica di Ueno.

Per seguire la vicenda, il dato decisivo sarà il passaggio dagli annunci ai pagamenti documentati. Fino ad allora, indicare una restituzione integrale certa o una perdita definitiva per tutti i depositanti anticiperebbe conclusioni che gli aggiornamenti consultati non consentono.