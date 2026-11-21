Hormuz torna al centro dell’attenzione per la sicurezza delle forniture energetiche: UKMTO ha segnalato due attacchi a petroliere in uscita dallo stretto nella mattina del 21 novembre. Gli episodi sono avvenuti a 50 minuti di distanza vicino a Khasab, in Oman. Nei due avvisi non risultano vittime segnalate, mentre l’impatto ambientale resta da accertare.

Il punto rilevante per il mercato petrolifero è la continuità dei viaggi. Una nave colpita può richiedere ispezioni, assistenza o riparazioni, con possibili conseguenze sui tempi di consegna. I documenti disponibili descrivono gli attacchi, ma non quantificano carichi persi, esportazioni cancellate o un’interruzione complessiva dei transiti. La valutazione economica dipende quindi dalle informazioni operative che seguiranno.

Due avvisi, luoghi e punti d’impatto diversi

Il primo episodio compare nell’avviso 215-26. L’orario indicato è le 05:00 UTC, corrispondenti alle 06:00 italiane, e la posizione è 11 miglia nautiche a nord di Khasab. Secondo UKMTO, una petroliera in navigazione verso l’esterno dello Stretto di Hormuz è stata colpita a poppa da un proiettile di origine non identificata.

Il bollettino ufficiale UKMTO 216-26 riporta invece le 05:50 UTC, le 06:50 italiane, e una posizione 17 miglia nautiche a est di Khasab. In questo caso il punto colpito è la sala macchine di una petroliera, anch’essa in uscita dallo stretto. La differenza di 50 minuti deriva dal confronto degli orari dei due incidenti, non da quelli di pubblicazione delle notizie.

Entrambe le comunicazioni citano le autorità militari come fonte e invitano le navi a procedere con cautela e a segnalare attività sospette durante le indagini. UKMTO non identifica nei documenti i responsabili, il nome delle petroliere o la quantità e la composizione dei carichi. La posizione del danno, da sola, non permette di stabilire se una nave possa continuare autonomamente il viaggio.

Dal danno alla nave al calendario delle consegne

Per una raffineria che attende un carico, la prima domanda riguarda la disponibilità del prodotto alla data concordata. Se un viaggio subisce un ritardo, l’acquirente può dover valutare le proprie scorte o una fornitura sostitutiva. Sono possibili conseguenze commerciali, non decisioni già annunciate dagli operatori coinvolti nei due episodi.

Anche il tipo di carico conta: greggio e prodotti raffinati servono mercati e impianti diversi. Finché mancano identità delle navi, destinazioni e informazioni sul carico, associare agli attacchi una quantità precisa di petrolio sottratta al mercato sarebbe prematuro. Il numero delle navi colpite non si può convertire automaticamente in barili indisponibili.

Lo stesso criterio vale per i costi. Noli e coperture assicurative possono risentire di una rotta più rischiosa, ma per misurare un rincaro occorrono quotazioni e contratti confrontabili. Un avviso di sicurezza documenta un incidente; una variazione del costo di trasporto richiede un riscontro separato. Per il lettore, tenere distinti questi passaggi aiuta a capire quali conseguenze siano già osservabili.

La differenza rispetto al precedente di Riyadh

Nel precedente dedicato al Brent e al rischio sulle forniture dopo gli attacchi a Riyadh, il fatto centrale riguardava danni a edifici e timori per le rotte del Golfo. I nuovi bollettini descrivono invece colpi ricevuti direttamente da navi in transito: cambia il punto della catena logistica interessato.

Resta da verificare l’entità delle conseguenze. La notizia arriva di sabato e non è accompagnata qui da una reazione documentata dei future sul Brent. Le quotazioni della seduta precedente descrivono una fase anteriore agli incidenti e non possono essere presentate come una risposta del mercato ai due avvisi odierni.

Quali informazioni possono cambiare la valutazione

I prossimi elementi decisivi saranno le condizioni degli equipaggi, l’eventuale conferma di sversamenti e la capacità delle petroliere di proseguire il viaggio. Per valutare l’effetto sull’offerta serviranno comunicazioni degli armatori e dati su consegne rinviate o annullate. Gli avvisi UKMTO permettono già di individuare due episodi distinti; la loro traduzione in un costo economico richiede queste ulteriori prove.