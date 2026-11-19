La Manovra italiana 2027, presentata dal Governo e all’esame della Camera, mobilita circa 26 miliardi di euro di interventi lordi per il prossimo anno, ma il suo effetto sull’economia dipende soprattutto da come vengono raccolte, distribuite e spese quelle risorse. Il quadro programmatico porta il deficit al 3,4% del PIL nel 2027, contro il 2,9% previsto a legislazione vigente: una scelta espansiva che finanzia agevolazioni fiscali, sanità, infrastrutture, energia e difesa, mentre chiede maggiori entrate al settore finanziario e introduce risparmi sulle pensioni e sulla spesa pubblica.

Il provvedimento è ancora un disegno di legge. Le misure descritte nel testo base possono cambiare durante l’esame parlamentare; le proposte emendative non sono benefici già acquisiti né nuove imposte già operative. Il punto economico decisivo è distinguere tre cose: quanto lo Stato stanzia, quanto arriva effettivamente a famiglie e imprese e quanto rimane da finanziare negli anni successivi.

Perché conta: la stessa manovra può aiutare il reddito e assorbire liquidità

Un lavoratore può beneficiare di una tassazione più favorevole sugli aumenti contrattuali. Un pensionato può ricevere una rivalutazione inferiore a quella prevista dalle regole ordinarie. Un’impresa può ottenere un incentivo per investire e, contemporaneamente, ritrovarsi con crediti fiscali utilizzabili più lentamente. Sono effetti che il valore complessivo della manovra, da solo, non descrive.

Anche la spesa aggiuntiva può avere risultati differenti. Finanziare un macchinario o una ferrovia può aumentare la capacità produttiva, ma servono progetti eseguibili. Un contributo energetico protegge i margini aziendali, ma non equivale automaticamente a una riduzione permanente del prezzo dell’elettricità. Un aumento del fondo sanitario può essere assorbito da salari, medicinali e costi di gestione, prima di tradursi in visite aggiuntive.

Questa analisi parte dal disegno di legge di bilancio C 3174-bis e dai documenti parlamentari, confrontati con le audizioni di Istat, Banca d’Italia e Ufficio parlamentare di bilancio. Gli importi delle singole norme sono indicati con il rispettivo periodo: non vanno sommati indiscriminatamente, perché comprendono stanziamenti, incrementi rispetto a fondi esistenti, minori entrate e semplici spostamenti temporali.

I numeri di partenza: 26 miliardi di misure non sono 26 miliardi di nuovo deficit

I circa 26 miliardi rappresentano la dimensione lorda degli interventi del 2027. Una parte viene compensata da maggiori entrate e riduzioni di spesa. L’effetto finale sul deficit è quindi inferiore: l’UPB quantifica il peggioramento dell’indebitamento netto, comprensivo degli effetti di retroazione macroeconomica, in 12,6 miliardi nel 2027, 13,7 nel 2028 e 3,7 nel 2029.

Indicatore del quadro programmatico del Governo 2026 2027 2028 2029 Crescita annua del PIL reale 1,0% 0,8% 0,9% 0,8% Deficit delle amministrazioni pubbliche/PIL 2,9% 3,4% 3,2% 2,3% Debito pubblico/PIL 138,1% 138,5% 137,9% 136,6%

La tabella riporta le previsioni del DPFP di ottobre 2026 richiamate nei dossier parlamentari, non risultati già conseguiti né una previsione indipendente della redazione. Mostra il compromesso della manovra: più sostegno nel breve periodo, con il rapporto debito/PIL che sale ancora nel 2027, e una riduzione dei disavanzi attesa successivamente.

La flessibilità utilizzata per difesa e sicurezza energetica consente di finanziare spese aggiuntive rispetto al percorso ordinario. Non elimina però il debito emesso per sostenerle. Le clausole di salvaguardia incidono sulle regole di bilancio; la capacità futura di pagare interessi e rimborsare i titoli dipenderà comunque da crescita ed entrate pubbliche.

La distinzione fra saldi è essenziale. Il deficit misura entrate e spese secondo la contabilità nazionale; il fabbisogno riguarda la necessità di cassa; il debito è lo stock accumulato. Un pagamento rinviato può migliorare la cassa oggi senza cancellare un costo già registrato nel deficit. Il caso più rilevante è quello dei crediti Superbonus.

Irpef: il beneficio massimo di 500 euro riguarda una fascia precisa

L’articolo 9 propone, per il solo 2027, un’aliquota del 23% fino a 28 mila euro di imponibile, del 33% fra 28 mila e 55 mila euro e del 43% oltre 55 mila. Il cambiamento consiste nell’estensione del secondo scaglione, che oggi termina a 50 mila euro: i successivi 5 mila euro verrebbero tassati al 33% anziché al 43%.

Il risparmio massimo derivante esclusivamente da questo spostamento è quindi 500 euro lordi d’imposta all’anno: 5 mila euro moltiplicati per dieci punti percentuali. Non è un taglio uguale per tutti i contribuenti.

Imponibile annuo ipotizzato Riduzione dell’Irpef lorda per il solo ampliamento dello scaglione 30 mila euro 0 euro 50 mila euro 0 euro 52 mila euro 200 euro 55 mila euro 500 euro 60 mila euro 500 euro

Sono calcoli redazionali sulle aliquote del testo base, prima di detrazioni, addizionali e altre interazioni individuali. Parlare genericamente di “500 euro in più in busta paga” nasconderebbe sia la platea sia il fatto che si tratta di un beneficio annuale. Con una misura limitata a un anno, inoltre, il contribuente non può considerare già permanente il vantaggio.

Il regime forfettario avrebbe una soglia di ricavi o compensi elevata a 100 mila euro ai fini delle imposte sui redditi. La soglia ordinaria IVA di 85 mila euro resta distinta: non si può leggere la nuova soglia come un’estensione automatica a 100 mila euro di tutte le semplificazioni. Il disegno di legge distingue anche l’uscita immediata dal regime, a 115 mila euro per le imposte dirette e a 100 mila per l’IVA. Ricavi, reddito imponibile e guadagno netto rimangono tre grandezze diverse.

Stipendi, assunzioni e giovani: aliquote ridotte su componenti circoscritte

L’articolo 6 introduce un’imposta sostitutiva del 5% su determinati incrementi retributivi da rinnovi contrattuali ricevuti nel 2027, per dipendenti privati con reddito di lavoro 2026 non superiore a 33 mila euro. La norma individua periodi di sottoscrizione e decorrenza dei contratti: non tassa al 5% l’intero stipendio e non rende automaticamente agevolato qualsiasi aumento individuale.

Per lavoro notturno, festivo e a turni, l’articolo 7 prevede il 15% su una base agevolabile massima di 1.500 euro, con limite di reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente pari a 40 mila euro. Anche qui 1.500 euro è la componente retributiva interessata, non un bonus netto di pari importo. La contribuzione previdenziale segue le proprie regole.

Ai giovani dipendenti privati nati dopo il 31 dicembre 1997 l’articolo 44 riserva un’imposta dell’1% sugli incrementi reddituali, fino a 2.500 euro, con reddito di lavoro 2027 entro 28 mila euro. Il confronto deve essere normalizzato secondo i giorni lavorati e rispettare le condizioni della norma. Presentarla come una flat tax dell’1% su tutto il reddito dei giovani sarebbe scorretto.

Sul versante delle imprese sono previsti incentivi alle assunzioni e maggiorazioni del costo deducibile: per il 2027 l’articolo 43 indica coefficienti dell’80% per lavoratrici madri e del 40% per giovani sotto i 36 anni. Una maggiorazione della deduzione non è un rimborso dello stesso importo: il vantaggio dipende dal costo ammesso, dal reddito imponibile e dall’aliquota applicabile al datore di lavoro.

I fringe benefit avrebbero una soglia di 1.000 euro, elevata a 2.000 per giovani sotto i 31 anni o lavoratori con figli fiscalmente a carico, alle condizioni previste. Per il personale pubblico non dirigente, l’articolo 65 propone invece il 15% su un massimo di 800 euro di trattamento accessorio, con reddito 2026 entro 50 mila euro ed esclusioni specifiche. L’effetto occupazionale complessivo dipenderà da quante assunzioni saranno davvero aggiuntive rispetto a quelle che le aziende avrebbero comunque effettuato.

Pensioni: meno rivalutazione oggi significa una base più bassa domani

L’articolo 55 riconosce nel 2027 la rivalutazione piena fino a quattro volte il minimo INPS. Sopra tale livello applica percentuali decrescenti dell’indicizzazione all’importo complessivo dei trattamenti, con meccanismi di salvaguardia vicino alle soglie.

Importo complessivo dei trattamenti Quota della rivalutazione riconosciuta nel testo base Fino a 4 volte il minimo INPS 100% Oltre 4 e fino a 5 volte 85% Oltre 5 e fino a 6 volte 53% Oltre 6 e fino a 8 volte 47% Oltre 8 e fino a 10 volte 37% Oltre 10 volte 32%

Queste percentuali non rappresentano un taglio dello stesso ammontare alla pensione. Il 47% significa ricevere il 47% dell’adeguamento all’inflazione applicabile. Con un tasso puramente ipotetico del 3%, l’incremento sarebbe dell’1,41%, prima delle salvaguardie. L’esempio serve a chiarire il meccanismo: non anticipa il coefficiente ufficiale di perequazione del 2027.

La conseguenza supera il singolo anno. Se la pensione viene rivalutata meno, gli adeguamenti successivi partono da una base inferiore, salvo interventi di recupero. Per lo Stato si genera un contenimento della spesa; per il pensionato una minore protezione cumulata del potere d’acquisto. Il risparmio lordo previdenziale e quello netto per la finanza pubblica non coincidono, perché una pensione meno elevata produce anche minori entrate Irpef.

L’APE sociale viene estesa al 2027, conservando requisiti e categorie tutelate; il finanziamento aggiuntivo parte da 180 milioni nel 2027 e si distribuisce negli anni successivi. Il fondo per l’uscita dal mercato del lavoro dispone di 850 milioni annui nel 2027-2029, ma l’esistenza del fondo non attribuisce da sola un nuovo diritto generalizzato al pensionamento anticipato.

Per il trattamento di fine servizio pubblico, l’articolo 50 accorcia progressivamente il termine di attesa previsto per le fattispecie disciplinate: sei mesi nel 2028, tre nel 2029 e decorrenza dalla cessazione dal 2030 nei casi indicati, mantenendo le altre regole procedurali. La rateizzazione viene superata gradualmente fino al 2035. Anticipare il TFS restituisce prima risorse ai beneficiari, ma aumenta il fabbisogno dello Stato negli anni in cui vengono accelerate le erogazioni.

Famiglie, natalità e assistenza: quanto vale davvero ciascun sostegno

Il bonus per lavoratrici madri dell’articolo 57 è pari a 100 euro per ogni mese o frazione di mese di attività lavorativa, fino a 1.200 euro per dodici mesi. Richiede almeno due figli, un reddito di lavoro entro 40 mila euro e limiti di età dei figli: dieci anni per il secondo figlio nei nuclei con due figli, diciotto per il più piccolo nei nuclei più numerosi. Comprende dipendenti, escluso il lavoro domestico, e autonome nelle gestioni indicate.

L’INPS corrisponderebbe l’importo trimestralmente, senza imposizione fiscale o contributiva e senza rilevanza ai fini ISEE. La norma sostituisce disposizioni precedenti: non bisogna sommare automaticamente 1.200 euro a ogni esonero già esistente per calcolare il miglioramento netto della singola famiglia.

Il fondo “Valore nuovi nati” prevede un accantonamento pubblico di 100 euro annui fino alla maggiore età per i nati dal 2027. Diciotto versamenti equivalgono aritmeticamente a 1.800 euro prima dei rendimenti, ma il disegno privilegia il trasferimento alla previdenza complementare: non è un assegno liberamente spendibile di 1.800 euro già garantito a tutti al compimento dei diciotto anni.

I congedi parentali con indennità all’80% vengono ampliati, con una durata complessiva che arriva a quattro, cinque o sei mesi in relazione al primo, secondo o successivo figlio, alle condizioni temporali previste e con regole di ripartizione tra genitori. Per gli autonomi è introdotto un voucher per servizi all’infanzia fino a 500 euro mensili per tre mesi, alternativo al congedo parentale e entro un fondo di 15 milioni annui nel triennio. Un massimale individuale non elimina il limite complessivo di spesa.

Il capitolo sociale comprende anche 15 milioni aggiuntivi annui per attività del Terzo settore, 2 milioni annui nel 2027-2029 per il sostegno alle donne vittime di violenza e interventi sulla disabilità. Per i veicoli adattati acquistati dagli enti del Terzo settore sono previsti 4,59 milioni nel 2027 e 9 milioni annui dal 2028, con contributo entro il 18% dei costi ammissibili al netto dell’IVA. Conta tanto la disponibilità del beneficio quanto la capacità dei servizi di raggiungere chi ne ha bisogno.

Casa, affitti e bollo auto: agevolazioni diverse per proprietari, inquilini e automobilisti

Per il 2027 il disegno conferma le detrazioni edilizie al 36%, elevate al 50% per l’abitazione principale nei casi e per i titolari ammessi. Una detrazione fiscale distribuita nel tempo non equivale a liquidità immediata: il contribuente deve sostenere la spesa, rispettare i requisiti e avere un’imposta sufficiente a utilizzare il beneficio secondo la disciplina applicabile.

Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa viene prorogato e riceve 200 milioni aggiuntivi sia nel 2028 sia nel 2029. Una garanzia pubblica copre un rischio assunto dal finanziatore: non coincide con un contributo diretto dello stesso importo a chi compra casa e non sostituisce la valutazione della capacità di rimborso.

La cedolare secca verrebbe estesa a nuovi contratti commerciali del 2027 per immobili C/1 entro 200 metri quadrati, al 21%, ridotto al 10% nei capoluoghi delle città metropolitane. Per nuovi contratti abitativi a canone concordato stipulati nel 2027, il testo contempla il 5%, ridotto all’1% con conduttori sotto i 36 anni, nei periodi previsti. Sono condizioni circoscritte, con regole antielusive: non una riduzione indistinta su tutti gli affitti già in corso.

Il beneficio fiscale spetta al locatore. Una parte potrebbe trasferirsi agli inquilini attraverso canoni più contenuti o maggiore offerta, ma questa è una possibile conseguenza economica, non un automatismo scritto nella norma. Nei mercati con scarsità di abitazioni, il proprietario potrebbe trattenere una quota elevata del vantaggio.

Sul bollo auto, la manovra rende strutturale l’esenzione per categorie di veicoli già interessate dal provvedimento relativo al 2027, fra cui un’autovettura fino a 80 kW per persona, con le condizioni previste. Non è corretto attribuire alla sola legge di bilancio tutta la prima annualità di una misura già introdotta. Le compensazioni alle Regioni spiegano inoltre perché un’imposta eliminata per l’automobilista continui ad avere un costo per il bilancio pubblico.

Sanità: 2,365 miliardi aggiuntivi non sono tutti liberamente spendibili

L’articolo 69 aumenta il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 2,365 miliardi nel 2027, 2,352 nel 2028 e 2,399 miliardi annui dal 2029. Si tratta di incrementi rispetto alla legislazione vigente, non dell’intera dotazione del sistema.

Una parte delle risorse ha destinazioni specifiche. Fra queste figurano 500 milioni annui per l’aggiornamento delle tariffe ospedaliere e, nel 2027, 300 milioni per prestazioni aggiuntive: 213 milioni per la dirigenza medica e 87 per il comparto. Gli interventi comprendono inoltre le indennità del personale dei servizi di emergenza e urgenza. Sommare queste voci all’incremento generale senza controllare se siano già incluse produrrebbe un totale gonfiato.

Per valutare l’effetto sui pazienti bisognerà osservare quante prestazioni aggiuntive saranno acquistate, a quali costi, con quale disponibilità di personale e con quali risultati sui tempi di attesa. Il finanziamento nominale può crescere mentre la capacità di acquistare servizi aumenta molto meno, se nel frattempo crescono retribuzioni e prezzi. Il rapporto fra risorse e prestazioni è il nodo già affrontato nell’analisi sui 300 milioni destinati alle liste d’attesa.

Separatamente, l’articolo 53 finanzia con 1,645 miliardi nel 2027 una carta da 300 euro per beni e prestazioni sanitarie. Il testo base richiede almeno 75 anni entro il 31 dicembre 2026 e trattamenti pensionistici complessivi del 2025 non superiori a 28 mila euro. Il requisito è il reddito pensionistico, non una soglia ISEE: le proposte di modifica vanno tenute distinte.

Lo stesso articolo 53 prolunga al 2027 la sperimentazione della prestazione universale per gli anziani non autosufficienti, con 136 milioni per la nuova annualità e una soglia ISEE elevata a 12 mila euro per il 2027, ferme le altre condizioni di accesso. È una misura distinta dalla carta sanitaria da 300 euro.

Nel comparto farmaceutico sono previsti interventi sul payback e sui tetti di spesa. Per l’accesso precoce ai farmaci innovativi vengono destinati 70 milioni annui nel triennio a valere sul fondo esistente: una riallocazione, quindi, da non presentare integralmente come nuova spesa. Per i dispositivi medici il tetto sale dal 4,6% al 4,7% del finanziamento sanitario e sono previsti 350 milioni annui nel 2028-2031 per il ripiano relativo agli anni 2019-2023.

Energia: gli aiuti alle imprese richiedono investimenti e parte del conto passa alle tariffe

Il capitolo energetico combina sostegni temporanei e investimenti nella capacità produttiva. Per le imprese energivore l’articolo 82 dispone 1 miliardo nel 2028, 800 milioni nel 2029 e 700 milioni nel 2030. Per micro, piccole e medie imprese non energivore, l’articolo 83 indica 1 miliardo nel 2027, 1,43 miliardi nel 2028, 600 milioni nel 2029 e 500 milioni nel 2030.

Il testo limita il sostegno a non più del 50% del prezzo medio all’ingrosso riferito a non più del 50% dei consumi annui ammessi, con ulteriori vincoli europei. Al massimo teorico, il prodotto delle due percentuali è il 25% del costo valorizzato al prezzo all’ingrosso: non il 50% dell’intera bolletta, che comprende altre componenti.

Un esempio puramente illustrativo: con consumi ammissibili di un milione di kWh e prezzo di riferimento di 0,10 euro/kWh, la componente all’ingrosso vale 100 mila euro. Applicando entrambi i massimali del 50%, l’aiuto teorico sarebbe 25 mila euro, prima di ulteriori limiti e condizioni. Il beneficiario deve destinare risorse almeno pari all’aiuto a investimenti aggiuntivi di decarbonizzazione: il contributo sostiene un programma industriale, non è un trasferimento senza obblighi.

Va segnalata una particolarità del testo: l’articolo sulle PMI stanzia risorse già nel 2027, ma richiama i consumi del 2028-2030. Per questo lo stanziamento 2027 non va tradotto automaticamente in un rimborso delle bollette di quell’anno. Periodi operativi, domande e metodologia richiedono le disposizioni attuative e l’autorizzazione europea.

Gli investimenti comprendono 800 milioni nel triennio 2028-2030 per bacini idroelettrici, 1,2 miliardi per nuovi impianti fotovoltaici fino a 1 MW, 700 milioni per contributi agli investimenti nel biometano e 1,6 miliardi per riqualificazioni energetiche di edifici pubblici e impianti sportivi. Per gli edifici interessati viene richiesto un risparmio di almeno il 30% del fabbisogno di energia primaria.

Le coperture cambiano nel tempo. Nel 2029 e 2030, le componenti espressamente finanziate attraverso oneri elettrici e tariffe del gas ammontano complessivamente a 3,6 miliardi: 400 milioni per il fotovoltaico, 600 per contributi al biometano, 1,5 miliardi per le energivore e 1,1 miliardi per le PMI. Il calcolo somma le annualità previste dagli articoli 79, 81, 82 e 83, senza includere ulteriori incentivi in conto esercizio al biometano.

Questo non permette di prevedere di quanto aumenterà la bolletta di ciascuna famiglia: servono riparti tariffari, consumi e andamento delle altre componenti. Ma evidenzia una scelta distributiva concreta: una parte del sostegno alle imprese verrà finanziata dal sistema energetico negli anni successivi. Eventuali benefici dell’idroelettrico destinati a ridurre gli oneri dovranno essere misurati separatamente, senza considerarli incassi già certi.

Ferrovie, industria e Mezzogiorno: i fondi valgono quanto i progetti realizzati

Per le ferrovie, l’articolo 77 autorizza 600 milioni nel 2027 e 970 milioni nel 2028 per manutenzione straordinaria, oltre a 2,19 miliardi e 1,67 miliardi per investimenti. La somma delle due componenti è 2,79 miliardi nel 2027 e 2,64 miliardi nel 2028, senza aggiungere nuovamente le quote destinate ai singoli progetti.

Nel biennio, gli investimenti comprendono 1,45 miliardi per sicurezza e sviluppo tecnologico, 1,6 miliardi per il Terzo valico dei Giovi, 500 milioni per la circonvallazione di Trento collegata all’accesso al Brennero, 170 milioni per tratte della Napoli-Bari e 140 milioni per la Messina-Catania. Il valore economico futuro dipenderà dalla riduzione dei tempi, dalla capacità di trasporto e dall’affidabilità della rete, oltre che dall’attività generata nei cantieri.

Per la ZES unica, l’articolo 85 porta il limite di spesa del credito d’imposta da 1 a 2,4 miliardi nel 2027 e da 750 milioni a 1,25 miliardi nel 2028. L’incremento è dunque di 1,4 miliardi e 500 milioni: confondere la dotazione finale con l’aumento sovrastimerebbe le nuove risorse.

Per software e servizi cloud qualificati, l’articolo 12 prevede un credito fino al 30% dei costi ammessi, con limite complessivo di 30 milioni annui nel 2027-2029. Il tetto di bilancio conta quanto l’aliquota: se la domanda eccede le risorse, non basta moltiplicare ogni abbonamento aziendale per il 30% per conoscere il beneficio effettivo.

Nel digitale pubblico il testo dispone anche il trasferimento della società 3-I a Sogei e il riassetto di funzioni informatiche strategiche. È una scelta organizzativa: l’eventuale risparmio richiederà risultati verificabili su costi, interoperabilità e qualità dei servizi. Per il Piano sociale per il clima vengono definite strutture di gestione, rendicontazione e controllo, da distinguere dai fondi destinati ai singoli interventi.

Agricoltura, pesca e turismo: sostegni fiscali e ammortizzatori

Il disegno proroga al 2027 l’agevolazione sui redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali ammessi: esenzione fino a 10 mila euro, concorso al reddito per metà fra 10 mila e 15 mila euro e integrale oltre tale soglia. Questi valori riguardano redditi catastali, non il fatturato complessivo dell’azienda agricola.

Per gli investimenti nei settori agricoltura, pesca e acquacoltura, il credito interessato dall’articolo 88 aumenta di 80 milioni sia nel 2027 sia nel 2028, raggiungendo 82,1 milioni per ciascun anno. Un fondo separato finanzia l’efficienza energetica della flotta da pesca con 60 milioni nel 2027 e 40 milioni nel 2028.

La pesca riceve inoltre un trattamento di sostegno al reddito pari all’80% della retribuzione per un massimo di 90 giorni annui nelle situazioni previste. Il sistema combina tutela dei lavoratori e contributi a carico delle imprese: 2% ordinario e 4% aggiuntivo per l’utilizzo, con l’esclusione prevista per le intemperie stagionali. Per il turismo, i contratti di sviluppo vengono rifinanziati con 30 milioni sia nel 2027 sia nel 2028.

Il risultato atteso è una maggiore capacità di investimento e di gestione delle interruzioni produttive. Non è però possibile trasformare questi stanziamenti in un numero certo di posti di lavoro senza conoscere adesioni, progetti finanziati e spesa effettiva.

Difesa e sicurezza: commesse pluriennali e spesa corrente hanno effetti differenti

Il Documento programmatico di bilancio indica per la difesa maggiori risorse nell’ordine di 5 miliardi annui nel 2027 e nel 2028. All’interno di questo quadro, la seconda sezione rifinanzia il fondo per i programmi pluriennali di investimento della difesa con 2,6 miliardi per ciascuno dei due anni. È una componente del pacchetto, non una somma da aggiungere automaticamente al suo totale.

Il testo comprende anche fondi per interventi normativi, infrastrutture militari, personale e missioni internazionali. Per queste ultime sono previsti 520 milioni aggiuntivi nel 2027 e 803,6 milioni nel 2028; le autorizzazioni relative al programma GCAP presenti in questo articolo non rappresentano il costo complessivo del progetto.

Sul fronte della sicurezza interna sono contemplate assunzioni, formazione, straordinari e presidio del territorio. L’articolo 101 autorizza, in particolare, 180 unità straordinarie complessive delle forze di polizia con un calendario distribuito fra il 2027 e il 2032: non 180 nuovi ingressi ogni anno.

Dal punto di vista economico, acquistare beni prodotti in Italia può sostenere filiere industriali, ricerca e occupazione. Comprare sistemi importati alimenta invece anche produzione estera. La quota nazionale delle commesse, le scadenze di consegna e gli investimenti tecnologici sono quindi indispensabili per stimare quanto della spesa resterà nel PIL italiano. La sola autorizzazione di bilancio non dimostra né l’ammontare delle commesse già assegnate né il guadagno delle società quotate coinvolte.

Scuola, università e cultura: risparmi sugli organici e fondi mirati

Nel testo base compare una riduzione, dall’anno scolastico 2027/2028, di 4.925 posti di docente e 2.049 posti ATA: complessivamente 6.974. Sono riduzioni di dotazioni, non un conteggio di licenziamenti individuali già disposti. La relazione tecnica associa alla misura risparmi per 83,9 milioni nel 2027 e 251,7 milioni annui dal 2028. Le richieste politiche di cancellarla o rinviarla non equivalgono ancora alla modifica del testo legislativo.

Per università statali, enti di ricerca e AFAM, il limite alle assunzioni del 2027 è fissato al 75% delle risorse derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente. È una limitazione del turnover, non un taglio del 25% a tutto il personale in servizio. La valutazione deve considerare distribuzione degli organici, pensionamenti e fabbisogni dei singoli istituti.

Fra le misure selettive figurano un buono scuola fino a 1.500 euro per famiglie con ISEE entro 30 mila euro e studenti delle scuole paritarie ammesse, con stanziamento di 20 milioni per il 2027, e un programma nazionale per giovani ricercatori finanziato con 15 milioni annui dal 2029.

Per la cultura viene ampliato l’Art Bonus a ulteriori categorie di enti e interventi qualificati. La seconda sezione rifinanzia nel 2027 sia il fondo per cinema e audiovisivo sia quello per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione con 50 milioni ciascuno. Queste risorse sostengono attività specifiche; non compensano automaticamente eventuali riduzioni presenti in altri capitoli culturali o formativi.

Regioni, Comuni, asili nido e ricostruzione: il problema della capacità di spesa

Per gli enti locali in difficoltà finanziaria che soddisfano le condizioni dell’articolo 123 è previsto un fondo da 200 milioni annui nel 2028 e nel 2029. Le disposizioni sulle anticipazioni di liquidità e sugli avanzi modificano inoltre il modo in cui alcuni enti possono riequilibrare i bilanci e utilizzare risorse disponibili.

Non ogni operazione chiamata cancellazione del debito corrisponde a un regalo netto al Comune. L’articolo 124, per esempio, collega il meccanismo a impegni di versamento al bilancio dello Stato fino al 2051 e a vincoli sull’utilizzo del risultato di amministrazione. Per valutarne il beneficio occorre leggere insieme debito eliminato, pagamenti sostitutivi e limiti contabili.

Sugli asili nido, l’articolo 121 disciplina la distribuzione delle risorse eccedenti quelle necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di copertura del 33% della popolazione fra 3 e 36 mesi. Un obiettivo di servizio non significa che ogni Comune disponga già dei posti corrispondenti: servono edifici, educatori, gestione e capacità delle famiglie di accedere al servizio. Il fondo per l’assistenza ai minori viene incrementato di 200 milioni nel 2027.

Per la ricostruzione dopo il sisma del 2016 il provvedimento utilizza risorse già assegnate fino a 91 milioni nel 2027, 86,07 milioni nel 2028 e 78,27 milioni nel 2029 per le finalità indicate. Per gli eventi alluvionali richiamati dal testo autorizza 12,792 milioni nel 2027 e 4,317 milioni nel 2028. Non sono il costo totale delle ricostruzioni, ma singoli interventi della manovra.

La prevenzione sismica degli edifici pubblici offre un esempio di risorse spostate nel tempo: il fondo passa da 60 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a 30 milioni per ciascun anno dal 2027 al 2030. Il totale quadriennale delle annualità considerate resta di 120 milioni, ma la disponibilità dei primi due anni si dimezza. La stessa somma, erogata più tardi, non produce necessariamente lo stesso livello di protezione nello stesso momento.

Chi finanzia la manovra: banche, energia, transazioni e anticipi d’imposta

Le principali coperture discrezionali comprendono un aumento di tre punti dell’addizionale IRES interessata dall’articolo 18, limiti alle deduzioni del settore finanziario ed energetico e il rinvio di componenti deducibili connesse alle imposte anticipate. L’articolo 20 determina maggiori entrate per circa 2,073 miliardi nel 2027, ma presenta effetti negativi negli anni successivi: anticipare gettito non equivale a creare una fonte permanente dello stesso valore.

Per le imprese energetiche interessate, l’aliquota IRAP di riferimento sale dal 3,9% all’8,9% nel 2027 e al 6,9% nel 2028 e 2029, ferme le specificità applicabili. Il testo raddoppia anche le aliquote previste per l’imposta sulle transazioni finanziarie, con un gettito aggiuntivo stimato di 1,38 miliardi annui. La previsione di incasso dipende però dalle operazioni che continueranno a essere effettuate e dalla loro distribuzione tra strumenti e mercati.

La ritenuta sulle transazioni tra imprese viene aumentata all’1% dal 2028 e al 2% dal 2029, nelle operazioni soggette. Si tratta di un acconto sulle imposte, non necessariamente di una nuova imposta definitiva del 2% sul fatturato. Per l’impresa che subisce la ritenuta resta comunque un effetto di cassa: una parte del corrispettivo viene trattenuta prima della liquidazione finale del tributo.

Il provvedimento interviene inoltre su giochi, concessioni, estrazioni e tabacchi, mentre rinvia al luglio 2027 l’efficacia delle imposte su plastica monouso e bevande zuccherate. Queste disposizioni incidono su prezzi relativi, comportamenti di consumo e gettito: non si può dedurre un incasso certo dalla sola aliquota senza stimare la reazione della domanda.

L’exit tax prevista dall’articolo 17 riguarda determinate plusvalenze quando il trasferimento della residenza fa perdere all’Italia il potere impositivo, con condizioni sulla precedente residenza e sul valore delle attività finanziarie. La soglia di 800 mila euro riguarda il valore rilevante delle attività, non una soglia generale di stipendio. Non è un prelievo indistinto sull’intero patrimonio di chiunque si trasferisca all’estero.

Superbonus e revisione della spesa: il conto rinviato non scompare

L’articolo 37 ripartisce in dieci quote annuali, dal 2027 al 2036, i crediti Superbonus interessati dalla norma che sarebbero utilizzabili nel 2027 e derivano dalle comunicazioni relative a spese del 2023. La relazione tecnica quantifica un miglioramento del fabbisogno di 18,483 miliardi nel 2027 e un peggioramento di circa 2,054 miliardi annui dal 2028 al 2036.

Non è un taglio del deficit del 2027 di 18,483 miliardi: i costi sono stati contabilizzati in precedenza. È soprattutto uno spostamento dell’utilizzo dei crediti e quindi dei flussi di cassa, che può ridurre le esigenze immediate di finanziamento dello Stato.

Per capire l’effetto privato, si immagini una quota da 100 mila euro integralmente utilizzabile nel 2027 e soggetta alla nuova ripartizione. Diventerebbe utilizzabile per 10 mila euro l’anno per dieci anni. I restanti 90 mila euro non sarebbero cancellati nominalmente, ma rinviati. Se il titolare deve finanziarsi nel frattempo, gli interessi e il valore del tempo possono ridurre il vantaggio economico del credito.

Un meccanismo diverso, ma con un analogo problema temporale, compare nella revisione della spesa. L’articolo 135 riprogramma investimenti ministeriali, esclusa la difesa, per 1,6271 miliardi nel 2027, 1,2379 nel 2028 e 1,8337 nel 2029, recuperandoli nel 2030-2032. Complessivamente sono quasi 4,7 miliardi spostati in avanti. Le riduzioni correnti sono invece pari a 234,1 milioni nel 2027, 241,5 milioni nel 2028 e 264,8 milioni annui dal 2029.

La qualità del risparmio dipende da ciò che viene rinviato o eliminato. Ridurre acquisti inefficienti libera risorse; posticipare un investimento utile può ridurre la crescita o aumentare costi futuri. La cifra contabile deve quindi essere accompagnata dall’esame dei programmi effettivamente colpiti.

Gli emendamenti: che cosa è documentato e che cosa resta in discussione

Il termine per presentare gli emendamenti alla Camera era fissato al 17 novembre alle 18. Nel calendario parlamentare comunicato sono previsti il vaglio di ammissibilità il 23 novembre alle 18, i ricorsi il 24 novembre e la segnalazione delle proposte prioritarie entro il 26 novembre alle 14. Il deposito non equivale all’ammissibilità, e nessuna delle due fasi equivale all’approvazione.

Un caso documentato nei resoconti della Commissione Affari sociali chiarisce la differenza: l’emendamento Cappellacci 69.1 sulle condizioni di uscita dai piani di rientro sanitari è stato discusso l’11 novembre, con una proposta di riformulazione, e poi ritirato. Non può essere descritto come modifica già approvata solo perché aveva ricevuto un orientamento favorevole durante il confronto.

Per le altre principali proposte, il resoconto di Sky TG24 del 18 novembre riferisce circa 6.600 emendamenti e interventi su rivalutazione delle pensioni, sanità, scuola, Superbonus, exit tax e regolarizzazioni edilizie. La tabella seguente riassume quel quadro giornalistico: non attribuisce a queste ipotesi lo stato di norma approvata né le inserisce nei totali del testo base.

Area Modifica riferita nel dibattito parlamentare Questione economica da verificare Pensioni Compensazione temporanea della minore rivalutazione o soglie più alte per l’adeguamento pieno Copertura annuale ed effetti sulla base pensionistica futura Sanità Risorse aggiuntive e accesso alla carta anziani subordinato a ISEE di 15 mila euro Quanti beneficiari perderebbero la carta e quali servizi riceverebbero fondi Scuola Cancellazione o rinvio delle riduzioni di organico Risparmi da sostituire nel bilancio Superbonus Cinque rate per PMI con crediti complessivi fino a 500 mila euro, anziché dieci Liquidità restituita ai titolari e fabbisogno aggiuntivo dello Stato Exit tax ed edilizia Correzioni delle soglie e proposte di regolarizzazione Platea, gettito, ammissibilità e condizioni definitive

Il resoconto Adnkronos del 19 novembre, pubblicato alle 00:05, conferma che il confronto sulle coperture resta aperto. Salvini esclude di spostare sulla sanità gli 850 milioni del fondo per la flessibilità pensionistica, mentre il ministero della Salute cerca risorse aggiuntive. La disponibilità politica a modificare il testo non equivale a un finanziamento acquisito. Il calendario del vaglio parlamentare resta quello indicato sopra; le successive date di voto circolate sulla stampa sono ipotesi di lavoro, non un’approvazione delle misure.

ANSA, nel riepilogo del 18 novembre alle 21:13, segnala inoltre la proposta leghista di aumentare di tre punti l’Ires sulle banche, una possibile revisione delle soglie della carta sanitaria e l’ipotesi di altri 500 milioni per il Fondo sanitario nazionale. Per il Superbonus viene riferita la richiesta di ridurre da dieci a cinque anni la ripartizione dei crediti delle piccole e medie imprese fino a 500 mila euro. Sono proposte alternative o integrative: non vanno aggiunte agli stanziamenti del disegno di legge come se fossero già operative.

La verifica economica degli emendamenti deve seguire quattro passaggi: identificare il testo effettivamente votato, stimare gli effetti su tutti gli anni coinvolti, controllare la copertura e capire chi guadagna o perde rispetto alla versione precedente. Una modifica può lasciare invariato il saldo complessivo e cambiare profondamente la distribuzione dei benefici.

Quanto PIL può produrre: la stima del Governo e le condizioni perché si realizzi

La relazione tecnica attribuisce alla manovra un impulso positivo alla crescita. Nell’audizione del 12 novembre, Banca d’Italia riporta le stime ufficiali secondo cui i tassi annui di crescita del PIL reale sarebbero più elevati di circa 0,3 punti nel 2027 e 0,1 nel 2028 rispetto allo scenario a legislazione vigente. Sono valutazioni del Governo, non crescita già osservata né una garanzia della Banca centrale.

La stessa audizione evidenzia che le maggiori entrate tributarie e contributive attese dalla crescita contribuiscono alla copertura. Questo introduce un rischio: se lo stimolo produce meno attività di quanto stimato, una parte del gettito previsto può non arrivare. È il motivo per cui spesa autorizzata, spesa realizzata ed effetto sul PIL devono essere monitorati separatamente.

Tre scenari aiutano a leggere il risultato possibile, senza inventare nuove previsioni numeriche. Nello scenario più favorevole, gli investimenti partono rapidamente, gli aiuti energetici finanziano efficienza aggiuntiva e i beneficiari delle agevolazioni spendono una quota elevata delle risorse ricevute. Aumentano domanda e capacità produttiva, e una parte del costo viene recuperata attraverso il gettito.

In uno scenario intermedio, le agevolazioni sostengono il reddito ma gli investimenti procedono lentamente. Una parte degli aiuti finanzia progetti che sarebbero stati realizzati comunque; un’altra viene risparmiata. L’effetto sui conti arriva prima di quello sulla produttività.

Nello scenario meno favorevole, rincari energetici, costo del credito o ritardi amministrativi assorbono il beneficio. Le imprese ottengono sostegno, ma contemporaneamente subiscono maggiori oneri o rinvii dei crediti fiscali. Le misure temporanee arrivano a scadenza prima che maturino gli effetti strutturali degli investimenti.

L’UPB individua nel triennio circa 16 miliardi di interventi temporanei, concentrati per 8,8 miliardi nel 2027, 4,7 nel 2028 e 2,5 nel 2029. Non significa che esista già un obbligo automatico di rifinanziarli tutti, ma rende visibile il rischio politico e finanziario delle proroghe: mantenere benefici in scadenza richiederà nuove risorse.

Debito e interessi: il rendimento economico della manovra si misura anche dopo il 2027

La sostenibilità dipende dal rapporto fra crescita nominale, costo medio del debito e saldo primario. Se gli investimenti aumentano produzione e basi imponibili, finanziare temporaneamente più spesa può migliorare la capacità futura di sostenere il debito. Se prevalgono trasferimenti senza effetti persistenti e coperture basate su anticipi, il beneficio può esaurirsi prima del costo finanziario.

Il rischio tassi non va calcolato applicando un nuovo rendimento all’intero debito come se venisse rifinanziato domani. Un esempio ipotetico chiarisce il meccanismo: un punto percentuale in più su 100 miliardi di nuove emissioni o rifinanziamenti comporta un miliardo di interessi annui a parità di condizioni, non un aumento immediato dello stesso punto su tutti i titoli già in circolazione. Contano scadenze, tassi fissi o variabili e volumi emessi.

Per giudicare questa manovra bisognerà quindi verificare, oltre al deficit, quanta spesa diventa investimento realizzato, quanto reddito disponibile rimane alle famiglie dopo tutte le misure e quali obblighi vengono trasferiti agli anni successivi. Un miglioramento della cassa ottenuto rinviando crediti o cantieri non dimostra da solo che lo Stato abbia ridotto il costo economico complessivo.

Che cosa monitorare nei prossimi passaggi parlamentari

Il primo passaggio è il vaglio degli emendamenti del 23 novembre, seguito dai ricorsi e dalla selezione delle proposte prioritarie. Per pensioni, scuola, carta sanitaria e Superbonus occorrerà confrontare il testo approvato con quello iniziale, includendo relazioni tecniche e coperture aggiornate. Le diverse versioni di una proposta non vanno sommate come se fossero misure cumulabili.

Dopo l’approvazione della legge conteranno i decreti attuativi, le autorizzazioni europee agli aiuti, i riparti alle amministrazioni e i dati di esecuzione. Per la sanità il risultato da misurare sono anche prestazioni e attese; per energia e industria, investimenti aggiuntivi e costi evitati; per famiglie e pensionati, reddito disponibile e potere d’acquisto. È su questi risultati, oltre che sui 26 miliardi annunciati, che si potrà valutare quanto la Manovra 2027 avrà effettivamente prodotto.