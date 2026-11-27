Una garanzia extra da 79 euro su un televisore da 400 conviene soltanto se offre una protezione aggiuntiva utile rispetto ai diritti già gratuiti e alle eventuali coperture del produttore. Il prezzo, da solo, equivale al 19,75% del costo del televisore: prima di pagarlo bisogna sapere quali guasti copre, quando interviene e quanta parte della spesa resterà comunque al cliente.

In un esempio interamente ipotetico, una riparazione coperta da 180 euro con una quota di 50 a carico del cliente trasferisce al servizio soltanto 130 euro di costo. Considerando anche i 79 pagati all’acquisto, il vantaggio economico in quel singolo caso è 51 euro. Se il problema è escluso, oppure è già risolvibile gratuitamente attraverso la garanzia legale, quel conto cambia. Non stiamo descrivendo una polizza o un’offerta commerciale reale.

Il punto di partenza è ciò che hai già

La guida del MIMIT alla garanzia legale individua il venditore come interlocutore per i difetti di conformità e descrive i rimedi gratuiti, a partire da riparazione o sostituzione alle condizioni di legge. Per un bene nuovo la responsabilità riguarda i difetti originari che si manifestano ordinariamente entro due anni dalla consegna.

Non basta dunque sentire «assistenza per due anni» per individuare un servizio nuovo. Chiedi quale prestazione viene aggiunta: una durata ulteriore, determinati danni accidentali, un intervento a domicilio o altre condizioni precisamente definite. L’AGCM distingue i difetti di conformità dai danni accidentali e ricorda che le protezioni convenzionali proposte a pagamento restano facoltative.

Conta anche la normativa aggiornata: il decreto legislativo 176 del 2026, articolo 1, entrato in vigore il 22 ottobre, ha introdotto l’estensione una tantum di dodici mesi del periodo di responsabilità quando viene effettuata una riparazione come rimedio per ripristinare la conformità. È una previsione legale specifica, non un motivo per attribuire automaticamente tre anni di copertura a qualsiasi guasto.

Il costo è certo, l’intervento futuro no

I 79 euro vengono spesi indipendentemente dal verificarsi del problema. Il beneficio dipende invece da un evento ammesso dal contratto, nel periodo coperto, e dall’importo effettivamente riconosciuto. Confrontare il prezzo del servizio con l’intero valore di 400 euro può esagerarne l’utilità se il rimborso è ridotto, se esiste una franchigia o se il prodotto viene sostituito con un bene dal valore diverso.

Riprendiamo i numeri ipotetici dell’apertura. Senza servizio, una riparazione non coperta da altre tutele costerebbe 180 euro. Con il servizio, l’esborso complessivo sarebbe 79 più 50, cioè 129. La differenza di 51 misura il beneficio soltanto nello scenario in cui quella riparazione avviene ed è ammessa. Non è il rendimento atteso della garanzia e non permette di ricavare la probabilità di guasto del televisore.

Leggere il contratto per eventi e per calendario

La prima verifica riguarda la decorrenza: il periodo promesso parte dall’acquisto, dalla consegna o dopo una copertura precedente? La seconda riguarda gli eventi: guasto elettrico, rottura accidentale e usura possono ricevere trattamenti diversi. La terza è economica: limite massimo, spese di trasporto, importo a carico del cliente ed eventuale riduzione del valore riconosciuto nel tempo.

Occorre poi identificare chi assume l’obbligo e quale documento lo disciplina. Un servizio di assistenza del negozio e una copertura assicurativa possono avere procedure e interlocutori differenti. Non dedurre la natura del contratto dalla sola parola «protezione» stampata vicino al prezzo. Chiedere le condizioni prima del pagamento consente di confrontare promesse commerciali e prestazioni effettivamente previste.

Decidere quale spesa si vuole evitare

Una famiglia può attribuire valore alla riduzione di una spesa imprevista anche quando non sa stimarne la probabilità. La domanda utile è però concreta: quale importo potrebbe restare da pagare nel caso temuto, e sarebbe sostenibile con le riserve disponibili? Per qualcuno il servizio aggiuntivo può avere utilità; per altri conservare i 79 euro lascia maggiore flessibilità.

Prima di accettare, scrivi su due righe che cosa è già coperto e che cosa si aggiunge pagando. Se la seconda riga resta vaga, manca l’informazione necessaria per valutare l’acquisto. Conserva condizioni, prova di pagamento e riferimenti dell’assistenza: saranno questi documenti, insieme alla natura del difetto, a rendere verificabile la richiesta futura.