Nel forex due banche possono accordarsi sul cambio e avere ancora un problema da risolvere: chi consegna la propria valuta per primo rischia di perdere l’intero importo se l’altra parte non paga. Venerdì 13 novembre la Bank of England, la Monetary Authority of Singapore e la Bank of Thailand hanno pubblicato i risultati di Project Meridian FX APAC. In tre ambienti di prova hanno collegato i due pagamenti di uno scambio in modo che nessuna delle due banche potesse incassare lasciando l’altra a mani vuote.

Cosa succede se una banca ha già inviato le sterline

Immaginiamo che una banca debba versare un milione di sterline in cambio di una somma pattuita in dollari di Singapore. Se i trasferimenti procedono per canali indipendenti, il pagamento in sterline può diventare definitivo mentre quello in dollari è ancora in attesa. Se la controparte fallisce in quell’intervallo, la prima banca rischia il capitale consegnato. L’ordine di grandezza è diverso da quello di una piccola oscillazione del cambio: nell’esempio è esposto l’intero milione.

Il meccanismo sperimentato si chiama payment versus payment, ossia pagamento contro pagamento. Un operatore coordina i sistemi e verifica che gli importi siano disponibili per entrambe le parti. Le somme possono essere riservate prima che il trasferimento diventi irrevocabile. Se manca la provvista su un lato, il coordinatore può liberare i fondi già riservati sull’altro. Negli scenari di guasto simulati, le operazioni sono state completate oppure annullate integralmente. Il comunicato congiunto delle tre autorità raccoglie i risultati e rimanda ai rapporti tecnico e normativo.

Il problema ha una dimensione misurabile. Secondo l’indagine della Banca dei regolamenti internazionali richiamata dalle tre autorità, nell’aprile 2025 oltre 1.400 miliardi di dollari di regolamenti valutari al giorno, circa il 10% del totale medio giornaliero, restavano pienamente esposti a questo rischio. La cifra misura i pagamenti esposti, non le perdite effettivamente subite dalle banche.

A cosa serve compensare più operazioni prima di trasferire il denaro

Se una banca deve versare 10 milioni di sterline e, nello stesso gruppo di operazioni, deve riceverne 8, il suo debito netto in quella valuta è di 2 milioni. Regolare il saldo può ridurre la somma necessaria per far partire i pagamenti. I numeri sono un esempio: il risparmio effettivo dipende da quante obbligazioni si compensano nella stessa valuta e da quali operazioni possono essere regolate insieme. Un credito in dollari di Singapore da solo non finanzia un pagamento in sterline.

La prova ha collegato un sistema britannico simulato basato su conti, un prototipo thailandese per pagamenti tokenizzati e un ambiente di Singapore per moneta digitale di banca centrale all’ingrosso. Le differenze contano. A Singapore, per riservare i fondi, il prototipo ha usato un portafoglio dedicato intestato alla banca partecipante e gestito su sua autorizzazione. Chi assume quel controllo ha responsabilità operative diverse da chi si limita a coordinare due ordini di pagamento.

Dal test a un servizio operativo: cosa resta da verificare

Per la prova gli orari dei sistemi si sovrapponevano. In esercizio, un pagamento rimasto in sospeso quando un sistema chiude potrebbe immobilizzare liquidità fino alla riapertura. Occorre anche stabilire in quale momento il trasferimento diventa definitivo per legge in ciascun paese. La Bank of England punta a introdurre nel 2028 la propria interfaccia operativa di sincronizzazione. Il progetto fra i tre paesi resta una sperimentazione all’ingrosso.

Per un’impresa che deve pagare una fattura estera, il prezzo della valuta e la sicurezza del regolamento restano due voci distinte. Il confronto fra euro, peso messicano e real brasiliano mostra quanto può cambiare il controvalore prima dello scambio. Meridian interviene un passaggio dopo, quando il cambio è già pattuito e le banche devono consegnarsi il denaro.