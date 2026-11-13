Il cambio euro-zloty di riferimento della banca centrale polacca sale a 4,4070 venerdì 13 novembre, contro 4,3925 di venerdì 6. Usando questi due valori, 10 mila euro comprano oggi 44.070 zloty, cioè 145 in più dei 43.925 di una settimana fa. Per un’impresa italiana con un pagamento da effettuare in Polonia, la differenza si può leggere anche dall’altro lato. Una fattura di 44 mila zloty, valutata ai due cambi ufficiali, costa quasi 33 euro in meno. Il risparmio effettivo dipende dal prezzo applicato al bonifico.

In quali giorni è cambiato il controvalore dei 10 mila euro

La serie della tabella A della Narodowy Bank Polski permette di seguire la settimana senza supporre un rialzo continuo. Lunedì 9 novembre un euro valeva 4,3873 zloty, meno del venerdì precedente. Martedì il riferimento è risalito a 4,3895, giovedì a 4,4018 e venerdì a 4,4070. Con un budget fisso di 10 mila euro, l’ultimo passaggio da giovedì a venerdì vale 52 zloty. I restanti 93 zloty del vantaggio settimanale erano già maturati, al netto delle oscillazioni, alla rilevazione di giovedì.

La variazione da venerdì a venerdì è di 0,0145 zloty per euro. Rapportata ai 4,3925 di partenza equivale a circa lo 0,33%. La direzione si legge dall’ordine delle valute. Se aumenta il numero di zloty ottenibili con un euro, chi dispone di euro può acquistare più valuta polacca. Chi ha incassato zloty e deve riportarli su un conto in euro incontra l’effetto opposto. Per entrambe le parti la grandezza rilevante è la somma che resta nella valuta in cui dovranno spenderla.

Il conto cambia quando la fattura è già espressa in zloty

Un importatore italiano deve saldare una fattura di 44 mila zloty. Qui il punto di partenza è la somma dovuta al fornitore. Per ottenere il costo in euro si dividono i 44 mila zloty per il cambio del giorno. Al riferimento del 6 novembre il pagamento sarebbe costato circa 10.017,07 euro. Con il valore del 13 novembre scende a 9.984,12 euro. Calcolata prima di arrotondare i due risultati ai centesimi, la differenza è di 32,96 euro. Lo stesso movimento di mercato vale quindi 145 zloty per chi cambia un budget fisso di 10 mila euro e circa 33 euro per chi deve estinguere quel preciso debito.

Una simile differenza conta anche prima dell’ordine di pagamento. Se l’impresa aveva stanziato esattamente 10 mila euro, al cambio di venerdì scorso mancavano poco più di 17 euro per saldare il fornitore. Oggi al cambio medio avanzerebbero quasi 16 euro. È proprio questo margine ridotto a rendere importante la verifica delle condizioni proposte dall’intermediario.

Quale numero chiedere alla banca prima di confermare il bonifico

La tabella A riporta un cambio medio che la banca centrale polacca aggiorna nei giorni lavorativi. Un intermediario può offrire un cambio diverso e addebitare una commissione fissa. Supponiamo, solo per fare il conto, che offra 4,4000 zloty per un euro. Cambiando 10 mila euro il cliente otterrebbe 44 mila zloty, 70 in meno rispetto al riferimento ufficiale di oggi. Con quel preventivo coprirebbe esattamente la fattura prima delle commissioni. Una commissione aggiunta all’addebito farebbe salire la spesa oltre il budget.

Per confrontare due preventivi sulla stessa fattura basta chiedere a ciascuna banca due importi, gli euro totali che usciranno dal conto e gli zloty che arriveranno al beneficiario. Dividendo la seconda cifra per la prima si ottiene il cambio effettivo comprensivo dei costi considerati. Nel nostro esempio sul cambio euro-yuan il costo emergeva attraverso una conversione di andata e ritorno. Per una fattura basta osservare la sola direzione del pagamento, purché il confronto riguardi la stessa cifra accreditata al fornitore.