Euro-yuan, quanto costa fare un cambio e poi tornare immediatamente alla valuta di partenza? Nel listino di Bank of China di venerdì 13 novembre, alle 16:45 di Pechino, le 09:45 italiane, la banca indicava 7,3532 yuan per ogni euro che comprava dal cliente e 7,4070 per ogni euro venduto al cliente. Nel primo caso è la banca a comprare gli euro che il cliente consegna. Applicando entrambi i prezzi a 10 mila euro, il controvalore finale è di 9.927,37 euro. I 72,63 euro che mancano dipendono dalla distanza fra le due quotazioni, prima di eventuali spese ulteriori.

Come si legge la riga dell’euro nel listino cinese

La tabella dei cambi di Bank of China esprime i prezzi in renminbi per cento unità di valuta estera. Accanto all’euro si leggono quindi 735,32 sul lato acquisto e 740,70 sul lato vendita. Dividere per cento produce i due cambi usati nel calcolo. Nella rilevazione consultata la banca riportava gli stessi valori per contanti e divise disponibili sul conto, in colonne distinte. Questa coincidenza riguarda l’euro a quell’ora e va controllata di nuovo se si cambia valuta o canale.

Il verso dell’operazione si capisce chiedendosi quale moneta si sta consegnando. Chi arriva con euro li vende alla banca e riceve la cifra più bassa in yuan. Chi ha yuan e vuole uscire con euro deve pagarne il prezzo di vendita, più alto. Per esempio, cambiare cento euro produce 735,32 yuan. Per riavere quegli stessi cento euro, al medesimo istante, occorrerebbero 740,70 yuan. Su quel singolo taglio la distanza è di 5,38 yuan.

Dove finiscono i 72,63 euro anche se la quotazione resta ferma

Il primo passaggio è una moltiplicazione. Diecimila euro per 7,3532 danno 73.532 yuan. Per il passaggio inverso bisogna dividere questi ultimi per 7,4070, cioè per il numero di yuan richiesti dalla banca per vendere un euro. Il risultato arrotondato ai centesimi lascia sul tavolo lo 0,73% del capitale iniziale. In questa simulazione entrambe le operazioni avvengono con il listino immutato. La differenza misura quindi la sola forbice fra acquisto e vendita.

Per un’impresa che deve saldare una fattura in Cina il problema è diverso, perché l’operazione avviene in un’unica direzione. Se la fattura è di 10 mila yuan e l’impresa ha euro, deve procurarsi la valuta cinese cedendo euro al prezzo di acquisto della banca. Al listino osservato servirebbero circa 1.359,95 euro. Usare per errore il lato opposto produrrebbe un preventivo di 1.350,07 euro, con quasi dieci euro di scarto già su un pagamento di questa dimensione.

Il riferimento ufficiale e il prezzo della singola operazione

Il cambio centrale euro-yuan diffuso quella mattina dal China Foreign Exchange Trade System era 7,4023. Nel nostro approfondimento sul fixing cinese e sulle fatture in dollari il riferimento ufficiale serviva a confrontare due giornate sulla stessa base. Qui interessa sapere quanti euro o yuan entrerebbero sul conto. Il valore centrale, preso da solo, non indica né quanto la banca offre per gli euro del cliente né quanto chiede per rivenderglieli.

La banca precisa che i valori del sito sono indicativi e che per l’operazione fa fede il cambio mostrato sul canale effettivamente utilizzato, che sia lo sportello, l’app o l’internet banking. Per confrontare due preventivi ha senso partire dalla stessa somma e dallo stesso verso di conversione, chiedendo il netto che verrà accreditato. È quel numero che permette di includere anche un’eventuale commissione fissa, particolarmente visibile quando l’importo da cambiare è piccolo.