Euro, in cinque giorni perde l’1,37% sul peso messicano e guadagna l’1,37% sul real brasiliano: quanto cambia il valore di mille euro nei due Paesi?

L’euro compra meno pesos messicani e più real brasiliani rispetto all’inizio della settimana. Fra lunedì 9 e venerdì 13 novembre il cambio di riferimento passa da 20,8343 a 20,5491 pesos per euro e da 6,1748 a 6,2595 real per euro. Le due variazioni, arrotondate al secondo decimale, hanno la stessa ampiezza: meno 1,37% in Messico e più 1,37% in Brasile. Per un viaggiatore che parte con mille euro il risultato è una disponibilità inferiore di 285,20 pesos oppure superiore di 84,70 real, prima di commissioni e margini sul cambio.

Due variazioni quasi identiche, due percorsi diversi

La serie delle cinque rilevazioni pubblicata dalla Banque de France mostra che il peso si è rafforzato contro la moneta unica a ogni passaggio. Martedì un euro acquistava 20,8063 pesos, mercoledì 20,7623 e giovedì 20,7113. Il movimento più ampio si è verificato fra giovedì e venerdì, quando ogni euro ha comprato 0,1622 pesos in meno. Su mille euro, quel solo passaggio vale 162,20 pesos della differenza complessiva di 285,20.

In Brasile la direzione è cambiata durante la settimana. L’euro è salito da 6,1748 a 6,2257 real martedì, è tornato a 6,1827 mercoledì e ha recuperato terreno nelle ultime due rilevazioni. Con mille euro, ai riferimenti di lunedì si sarebbero ottenuti 6.174,80 real, contro i 6.259,50 di venerdì. Un’impresa che avesse effettuato il pagamento mercoledì avrebbe avuto un risultato diverso da entrambe le cifre. Anche due percentuali settimanali quasi speculari possono quindi nascondere occasioni di conversione molto diverse nei singoli giorni.

Il conto cambia segno per chi incassa la valuta estera

Consideriamo un esportatore italiano che deve incassare una fattura da 100 mila pesos, con prezzo concordato in Messico e nessuna copertura valutaria. Per convertire in euro divide l’incasso per il numero di pesos acquistabili con un euro. Ai riferimenti di lunedì i 100 mila pesos valevano 4.799,78 euro. Venerdì valevano 4.866,39 euro, con un vantaggio di circa 67 euro. Al cliente messicano la fattura costa sempre la stessa cifra in pesos. È il venditore che, tenendo la contabilità in euro, vede cambiare il controvalore.

Per una fattura da 100 mila real il calcolo porta da 16.194,86 euro lunedì a 15.975,72 venerdì, con circa 219 euro in meno. Le due fatture hanno lo stesso numero scritto sul documento ma valori economici molto diversi. Una variazione percentuale simile applicata a un incasso che vale oltre 16 mila euro produce un effetto maggiore di quella applicata a uno da circa 4.800. Se invece l’impresa italiana deve pagare il fornitore, il segno economico si inverte: le servono più euro per procurarsi i pesos e meno euro per procurarsi i real.

Dal cambio pubblicato all’accredito sul conto

Questi calcoli utilizzano i riferimenti ufficiali dell’Eurosistema. La BCE li aggiorna di norma intorno alle 16 italiane dei giorni lavorativi e li pubblica a scopo informativo. Venerdì 13 è l’ultima rilevazione disponibile al momento del controllo di sabato. Per sapere quanto verserà davvero la banca occorre conoscere il cambio proposto per quella quantità, il momento in cui viene fissato e le commissioni. Il principio è lo stesso illustrato nel nostro esempio sulla conversione di una fattura in zloty.

Il controllo pratico è confrontare importi nella stessa valuta. Per un pagamento di mille euro si mette a confronto la quantità netta di pesos o real consegnata dai diversi intermediari. Per una fattura in arrivo si confrontano invece gli euro effettivamente accreditati a fronte dello stesso incasso estero. Così si separa l’effetto del mercato, visibile nella serie dal 9 al 13 novembre, dal costo che dipende dal contratto di cambio del singolo cliente.