Per l’indotto ex Ilva, il 18 novembre 2026 si apre il canale con cui le aziende possono chiedere all’INPS di pagare ai dipendenti un’integrazione per i turni persi o ridotti. Anche una sospensione iniziata in ottobre può rientrare nella domanda: la tutela riguarda le ore ammesse dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027. La data di apertura del portale indica da quando si può inviare la richiesta. Il primo accredito al lavoratore dipenderà dall’autorizzazione e dai dati sulle ore effettivamente perse.

Chi può chiedere il sostegno e come si verifica il legame con la commessa

La misura prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 185 del 2026 copre due gruppi: i dipendenti delle imprese private dell’indotto che rientrano nei requisiti e i dipendenti di ADI Servizi Marittimi in amministrazione straordinaria. Per un fornitore, la vicinanza allo stabilimento da sola dice poco. L’azienda deve aver sospeso o ridotto il lavoro in conseguenza del rallentamento dell’impresa committente in amministrazione straordinaria. È escluso il settore agricolo.

Per dimostrare quel legame, il decreto considera la monocommittenza oppure l’influsso gestionale prevalente. In questo secondo caso conta quanto ha pesato il cliente nel biennio precedente al 1° settembre 2026: i corrispettivi fatturati per i contratti considerati dalla norma devono aver superato il 50% del fatturato complessivo del fornitore. Su un fatturato di due milioni di euro nel biennio, un milione esatto sarebbe quindi insufficiente per questa specifica verifica. I commissari straordinari devono inoltre certificare l’esistenza e la consistenza dei rapporti contrattuali.

Per il singolo dipendente, l’INPS richiede almeno 30 giorni di lavoro effettivo presso l’unità produttiva interessata alla data della domanda. Sono esclusi dirigenti, lavoratori somministrati e lavoratori distaccati. Ecco perché due persone impegnate nello stesso reparto possono trovarsi in situazioni diverse: occorre guardare al datore di lavoro, al tipo di rapporto e all’anzianità maturata in quella sede.

Quali ore entrano nel calcolo e chi versa i soldi

Prendiamo un dipendente con 40 ore settimanali previste. Se ne lavora 24 e le altre 16 saltano per una riduzione riconducibile alla commessa, la richiesta può riguardare quelle 16 ore, purché siano comprese nel periodo autorizzato. Per le 24 ore lavorate resta dovuta la normale retribuzione. L’esempio individua le ore potenzialmente coperte: per ricavarne l’importo servono la retribuzione di riferimento e il massimale applicabile nell’anno di competenza.

Il pagamento arriva direttamente dall’INPS al lavoratore. Per le stesse persone e gli stessi periodi è escluso il cumulo con le integrazioni salariali disciplinate dal decreto legislativo 148 del 2015. La misura riconosce anche contributi figurativi, utili sia per maturare il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo. Chi vuole verificare successivamente l’accredito può consultare l’estratto conto previdenziale e seguire i controlli sui periodi contributivi registrati dall’INPS.

La domanda dell’impresa e gli adempimenti del lavoratore

Nelle istruzioni pubblicate il 17 novembre, l’INPS indica il percorso per le imprese e gli intermediari autorizzati. Si accede a OMNIA IS dai servizi per aziende e consulenti e si seleziona «Crea domanda», quindi «Domanda ISU». La richiesta deve riportare i nominativi dei dipendenti e i periodi di sospensione o di riduzione. Il lavoratore che vuole capire se è incluso può dunque chiedere all’azienda per quali settimane sia stato indicato.

L’Istituto raccomanda l’invio entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione. Per una riduzione iniziata in ottobre, il riferimento è il 30 novembre. Si tratta di un termine raccomandato per agevolare l’istruttoria: la circolare esclude che il suo superamento comporti da solo la decadenza dalla domanda.

Al primo pagamento scatta l’iscrizione d’ufficio alla piattaforma SIISL. Dalla notifica decorrono 30 giorni per caricare il curriculum e sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Il rapporto di lavoro è ancora in essere e per questo l’INPS non richiede la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Le due scadenze hanno quindi destinatari distinti: l’apertura del 18 novembre riguarda chi presenta la domanda per l’azienda, mentre per il dipendente il termine relativo al patto parte dalla notifica personale.