Dodici giorni separano due notizie su Revolut. Il 4 novembre 2026 il gruppo ha annunciato un’operazione che gli attribuisce una valutazione di 115 miliardi di dollari. Il 16 novembre la Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento con cui il Tribunale di Milano ha disposto un anno di amministrazione giudiziaria nei confronti di Revolut Bank UAB, limitando i poteri degli amministratori alle aree dei controlli risultate carenti nell’operatività italiana. La prima notizia riguarda il prezzo che gli investitori sono disposti a riconoscere al gruppo. La seconda nasce da una domanda più concreta: che cosa succede, dentro la banca, quando un cliente muove somme incompatibili con il suo profilo?

Da una carta per viaggiare a un conto da usare ogni giorno

Nel 2015 Nik Storonsky e Vlad Yatsenko lanciarono Revolut a Londra partendo da un problema familiare a chi viaggiava: capire quanto costava spendere o inviare denaro in un’altra valuta. Consultare il cambio sul telefono e usare una carta all’estero offriva una ragione per scaricare l’app. Per farne un’attività bancaria serviva un passo ulteriore: convincere chi l’aveva installata per una vacanza a usarla anche al ritorno, per fare la spesa, ricevere pagamenti o lasciare una parte dei propri risparmi sul conto.

Il cambiamento si vede nei risultati consolidati del 2025. I pagamenti con carta hanno generato circa 1,3 miliardi di dollari di ricavi, contro 800 milioni dal cambio valuta. Anche gli abbonamenti, a 936 milioni, hanno superato il servizio da cui era partita l’azienda. Sono entrate con caratteristiche diverse. La carta produce ricavi quando il cliente la usa, il cambio quando converte una valuta e l’abbonamento finché mantiene il piano a pagamento. Revolut Business, che serve le imprese, rappresentava il 16% dei proventi complessivi. È una lettura per tipo di clientela, perciò quella quota non va sommata alle voci per prodotto.

Anche lo stato patrimoniale racconta il passaggio a un’attività più ampia. A fine 2025 il gruppo riportava saldi complessivi della clientela per 67,5 miliardi di dollari e un portafoglio prestiti di 2,9 miliardi. Sono grandezze diverse dal fatturato: i soldi che una famiglia tiene sul conto non diventano un ricavo per la banca. Nel corso dell’esercizio il gruppo ha contabilizzato 6 miliardi di dollari di ricavi e 2,3 miliardi di utile prima delle imposte. Il margine ante imposte è salito dal 35% al 38%: per ogni 100 di ricavi, ne restavano circa 38 prima delle imposte.

Che cosa hanno comprato gli investitori a novembre

A fine 2025 Revolut contava 68,3 milioni di clienti privati. Nell’annuncio del 4 novembre ne indica oltre 80 milioni. Al finanziamento hanno partecipato, tra gli altri, Coatue, T. Rowe Price e Baillie Gifford. La cifra di 115 miliardi esprime la valutazione dell’intero gruppo implicita nell’operazione. Dal comunicato non si può dedurre che quella somma sia entrata nelle casse di Revolut o sia a disposizione della banca italiana.

Per dare una scala al prezzo, 115 miliardi equivalgono a circa 19 volte i ricavi consolidati del 2025. Il rapporto mette a confronto la valutazione di novembre con un esercizio già chiuso: aiuta a capire quanto pesino le prospettive di crescita nel prezzo, ma non misura la solidità patrimoniale della banca. Per valutare quest’ultima servirebbero dati sul capitale e sui rischi dell’entità bancaria interessata. Per capire la decisione di Milano occorre guardare ancora altrove, ai fascicoli dei clienti e a come vengono esaminate le loro operazioni.

Da dove nasce il procedimento italiano

Revolut è il marchio visibile sul telefono. Il destinatario del provvedimento è Revolut Bank UAB, banca lituana autorizzata dalla BCE che opera in Italia attraverso una succursale. La nota della Procura diffusa dalla Guardia di Finanza ricostruisce due distinti punti di partenza. Il primo è un’ispezione presso la società del gruppo attiva nei servizi su cripto-attività. In quella sede i finanzieri riferiscono di aver contestato oltre un milione di violazioni relative alla verifica della clientela e alla conservazione dei dati. Il numero riguarda le irregolarità contestate a quell’operatore e non consente di stabilire un numero equivalente di clienti o di reati accertati.

Il secondo filone è un’indagine per frode fiscale nella quale gli investigatori avevano individuato conti bancari che, secondo l’accusa, erano stati utilizzati per commettere reati tributari. L’esame dei rapporti ha portato la Procura a segnalare operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro. Gli inquirenti sostengono che controlli adeguati avrebbero potuto intercettarle. La cifra quantifica i flussi oggetto della ricostruzione investigativa. Non indica un ammanco nei conti dei clienti.

Alcuni dei soggetti esaminati risultano indagati, altri già condannati. Per alcune condotte la Procura richiama l’aggravante del metodo o dell’agevolazione mafiosa. Nei confronti della banca il Tribunale è intervenuto con la misura di prevenzione prevista dall’articolo 34 del Codice antimafia. Attribuire alla banca una condanna per i reati contestati ai titolari dei conti cambierebbe il significato del provvedimento.

Che cosa devono verificare i due amministratori

Una banca può identificare correttamente una persona all’apertura del conto e trovarsi, mesi dopo, davanti a movimenti che richiedono nuovi controlli. Qui si concentra uno dei rilievi della Procura: un sistema automatizzato deve acquisire le informazioni pertinenti, produrre avvisi attendibili e permettere a chi li esamina di approfondire il caso. Per capire se il sistema funziona, il solo conteggio degli avvisi serve a poco. Occorre poter ricostruire quali informazioni erano disponibili, chi ha esaminato l’operazione e su quali elementi ha deciso di archiviarla o segnalarla.

Il decreto, secondo la ricostruzione di Reuters che ne ha consultato il testo, affida a due amministratori il compito di affiancare e vigilare sugli organi della banca nei settori interessati. Entro 30 giorni è prevista una prima relazione, entro 90 un esame dettagliato dei presidi antiriciclaggio. Per i correntisti conta intanto la posizione espressa da Revolut il 16 novembre: la società ha dichiarato che collaborerà con le autorità e che i servizi italiani a privati e imprese continuano regolarmente. Abbiamo ricostruito separatamente il perimetro della misura e le conseguenze per chi usa conti e carte.

Per gli investitori, il prossimo documento da leggere sarà dunque di natura diversa da un bilancio. I ricavi mostrano quanto spesso e per quali servizi i clienti usano Revolut. Le relazioni al Tribunale dovranno chiarire se, quando emerge un’anomalia nell’attività italiana, la banca dispone delle informazioni e delle responsabilità interne necessarie per riconoscerla e intervenire.