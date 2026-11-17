BCE e Fed guardano al rischio IA da due lati dello stesso investimento. Negli Stati Uniti si finanziano i centri dati, in Europa una parte di quel debito finisce nei portafogli di chi cerca cedole in euro. Alle 10 del 17 novembre la BCE ha pubblicato un dato che misura il collegamento: nel segmento dei bond societari in euro con buon merito di credito e più di dieci anni di vita residua, quasi l’8% del valore dell’indice fa ormai capo a pochi grandi gruppi tecnologici americani. Una delusione sui ricavi dell’intelligenza artificiale potrebbe così colpire sia chi possiede le azioni del Nasdaq sia chi ha preferito le obbligazioni.

Dove si nascondono otto euro ogni cento

Nell’analisi della BCE sui bond in euro delle Big Tech, pubblicata in anticipo rispetto al rapporto sulla stabilità finanziaria, la scadenza conta quanto il nome dell’emittente. Per misurare la concentrazione, le economiste hanno isolato nell’indice di riferimento i titoli cui restavano più di dieci anni al rimborso. In un portafoglio da 10.000 euro che ne avesse replicato esattamente i pesi alla data di rilevazione, circa 800 euro sarebbero stati esposti a questi gruppi. È una traduzione della quota dell’indice: per conoscere l’esposizione di un fondo specifico servono le sue partecipazioni effettive.

Perché il peso si concentra proprio lì? Le nuove emissioni dei grandi operatori del cloud hanno avuto scadenze mediamente più lunghe di quelle delle altre imprese, con una differenza compresa fra due e sei anni nei periodi esaminati. Una società può sostituire i chip di un centro dati più volte prima di rimborsare un unico prestito. Per l’obbligazionista conta dunque quanto a lungo i clienti continueranno a pagare per la capacità di calcolo e quanto costerà mantenere competitiva l’infrastruttura.

Che cosa succede alla cedola se Wall Street cambia idea

Immaginiamo che un grande operatore annunci ricavi inferiori alle attese dai suoi servizi di IA. Un azionista può ridurre subito il prezzo che è disposto a pagare per gli utili futuri. Un obbligazionista può invece continuare ad aspettarsi il rimborso integrale e chiedere ugualmente un rendimento maggiore per tenere quel debito. A parità di tassi di riferimento, il prezzo di mercato di un titolo a cedola fissa scende finché il suo rendimento diventa competitivo. La cedola contrattuale rimane la stessa, mentre il fondo registra nella propria quota il nuovo valore del titolo.

È qui che la diversificazione può deludere. Avere azioni in dollari e obbligazioni in euro espone a due valute e a due tipi di strumenti, ma una parte dei flussi di cassa dipende dalle medesime aziende. La BCE osserva che dal 2025 il legame fra i rendimenti azionari americani e i premi per il rischio di credito in euro si è rafforzato in alcune fasi, per poi attenuarsi nelle osservazioni più recenti. Non c’è quindi una percentuale fissa da sottrarre a un fondo obbligazionario per ogni punto perso dal Nasdaq.

La domanda della Fed: chi garantisce il finanziamento?

Nel rapporto del 13 novembre la Federal Reserve stima che le emissioni di debito legate alle infrastrutture di calcolo avanzato abbiano superato 680 miliardi di dollari nei primi dieci mesi del 2026, contro circa 130 miliardi nell’intero 2023. È una misura dei finanziamenti raccolti durante il periodo. Nel suo intervento del 16 novembre il governatore Michael Barr ha richiamato l’attenzione anche sui contratti di affitto pluriennali, sugli impegni per la fornitura di energia e sulle garanzie offerte ad altri soggetti. Il medesimo progetto può avere un proprietario, un cliente che affitta la capacità e un garante: per capire chi assorbirebbe una perdita bisogna leggere i contratti di tutti e tre.

Barr distingue le eventuali perdite dirette dal rischio che operatori indebitati, dovendo ridurre rapidamente le posizioni, vendano anche altri strumenti. È questo passaggio che può rendere sistemico un problema nato in un settore: chi deve trovare liquidità può vendere il titolo per cui trova ancora un compratore, anche se quell’emittente continua a pagare regolarmente. È uno scenario analizzato dalle autorità in documenti separati, con effetti che dipendono dalla leva, dalle garanzie e dalle concentrazioni effettive.

Per il risparmiatore europeo la domanda è diversa da quella affrontata ieri nell’analisi sul costo del debito pubblico davanti alle emissioni delle Big Tech. Qui conta quanto spesso gli stessi nomi ricompaiano fra le azioni, fra i bond e fra i soggetti da cui dipende il pagamento di quei bond. È possibile avere tre esposizioni alla stessa fonte di ricavi e accorgersene soltanto alla lettura del portafoglio.