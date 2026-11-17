Nel Regno Unito il tasso di occupazione è salito al 75,4% tra luglio e settembre 2026 e quello di disoccupazione è sceso al 4,6%. Nello stesso trimestre, però, il fisco britannico ha registrato 32 mila dipendenti in busta paga in meno rispetto ad aprile-giugno. I dati pubblicati il 17 novembre dall’Office for National Statistics (ONS) descrivono così due facce del mercato del lavoro: più persone dichiarano di lavorare nell’indagine sulle famiglie, mentre le aziende contano meno dipendenti nei propri libri paga.

Chi entra nel 75,4% e su chi viene calcolato il 4,6%

Il bollettino dell’ONS sul mercato del lavoro stima che su 100 residenti di età compresa tra 16 e 64 anni poco più di 75 avessero un’occupazione. Rispetto al trimestre aprile-giugno il tasso è aumentato di 0,3 punti percentuali. Rispetto allo stesso periodo del 2025 l’aumento è di 0,4 punti. La domanda rivolta alle famiglie comprende sia chi lavora alle dipendenze di un’azienda sia chi svolge un’attività in proprio.

Il 4,6% di disoccupazione ha un denominatore diverso: riguarda le persone attive dai 16 anni in su. Fra queste, l’indagine conta chi cerca lavoro ed è disponibile a iniziare. Il calo è di 0,3 punti sia rispetto al trimestre precedente sia su base annua. Chi studia, si occupa della famiglia o ha smesso di cercare può invece rientrare tra gli inattivi, a seconda della sua situazione. Per i residenti dai 16 ai 64 anni il tasso di inattività è sceso al 20,8%, un decimo di punto in meno sul trimestre.

Perché le buste paga danno un segnale diverso

Per misurare il lavoro dipendente l’ONS affianca alle interviste i dati amministrativi che i datori trasmettono al fisco quando pagano gli stipendi. Fra luglio e settembre questi registri contavano in media 32 mila dipendenti in meno rispetto ai tre mesi precedenti e 90 mila in meno rispetto a un anno prima. Un lavoratore autonomo può risultare occupato nell’indagine sulle famiglie senza figurare nel libro paga di un’impresa. Le due serie possono quindi muoversi in direzioni diverse, ma il divario da solo non dice quanti dipendenti siano diventati autonomi.

L’istituto segnala anche un elemento che invita alla prudenza nel leggere il trimestre. Una parte delle famiglie intervistate cambia a ogni rilevazione. Questa volta i gruppi che sono entrati e quelli che sono usciti dal campione presentavano differenze particolarmente ampie nella condizione lavorativa. Secondo l’ONS, questo ricambio ha contribuito sia alla crescita dell’occupazione stimata sia alla discesa della disoccupazione. Per ottobre c’è già un primo dato amministrativo: 30,2 milioni di dipendenti in busta paga, 34 mila in meno rispetto a settembre. La stima mensile è provvisoria e potrà cambiare con l’arrivo delle comunicazioni mancanti.

Dove diminuiscono le opportunità per chi cerca lavoro

Per chi vuole cambiare impiego conta anche quanti posti restano da coprire. Il rapporto sui posti vacanti ne stima 690 mila tra agosto e ottobre, 22 mila in meno rispetto a maggio-luglio. Nelle sole imprese con uno-nove dipendenti le posizioni aperte sono scese a 73 mila, anch’esse in calo di 22 mila. La coincidenza fra i due cali riflette il saldo delle altre classi dimensionali, dove aumenti e diminuzioni si compensano. Alcune piccole imprese interpellate indicano il costo del personale e le spese operative fra i motivi che frenano le assunzioni.

Per chi ha già un impiego la misura più vicina al bilancio familiare è il salario reale. In Gran Bretagna, l’area coperta dalla statistica ONS sulle retribuzioni, la paga ordinaria media al netto dei bonus è cresciuta del 3,5% annuo nel trimestre luglio-settembre. Una volta tenuto conto dell’inflazione con l’indice che include i costi abitativi dei proprietari, l’aumento scende allo 0,2%. Il trimestre lascia quindi due indicazioni concrete per i lavoratori: il potere d’acquisto della retribuzione media è cresciuto di poco e, per chi valuta di cambiare azienda, le posizioni aperte sono diminuite.