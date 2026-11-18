Eurobank ha annunciato il 18 novembre un accordo per acquistare il 65% di Fibank per circa 650 milioni di euro in contanti. La banca greca comprerà la partecipazione dai due principali azionisti, Ivailo Mutafchiev e Tzeko Minev. L’acquisizione deve ancora ottenere le autorizzazioni: il completamento è previsto nel primo semestre 2027. Seguirà un’offerta obbligatoria sulle azioni residue della banca bulgara.

Per chi possiede azioni Eurobank, la novità comprende anche un aumento di capitale previsto da 750 milioni. Il progetto combina quindi espansione industriale ed emissione di nuove azioni: bisogna valutare insieme gli utili aggiuntivi e il maggior numero di titoli fra cui saranno ripartiti.

Perché conta: più dimensione in Bulgaria, ma anche nuove azioni

Eurobank opera già nel Paese attraverso Postbank. L’unione con Fibank, secondo la banca, creerebbe il primo operatore bulgaro per attività e depositi, con una quota intorno al 20% sui dati di settembre 2026. Una rete più ampia può distribuire prodotti a un maggior numero di clienti e condividere sistemi, funzioni centrali e costi operativi.

Il vantaggio economico richiede però un’integrazione riuscita. L’acquisto di una banca aumenta immediatamente il perimetro del gruppo; la riduzione dei costi richiede invece interventi organizzativi e tempo. Per gli azionisti il punto è quanto reddito aggiuntivo resterà dopo i costi dell’operazione e quanto capitale sarà necessario per produrlo.

I numeri: 650 milioni per il controllo, circa un miliardo per il 100%

Il comunicato Eurobank e la presentazione depositati presso Euronext Athens permettono di distinguere prezzo della quota, finanziamento e risultati attesi.

Corrispettivo di circa 6,73 euro per azione: la valutazione implicita dell’intera Fibank è vicina a un miliardo, rispetto a un patrimonio netto tangibile di circa 1,054 miliardi a settembre. Il rapporto prezzo/patrimonio tangibile indicato dalla banca è 0,95 volte.

la valutazione implicita dell’intera Fibank è vicina a un miliardo, rispetto a un patrimonio netto tangibile di circa 1,054 miliardi a settembre. Il rapporto prezzo/patrimonio tangibile indicato dalla banca è 0,95 volte. Utili attesi in aumento del 12%, utili per azione del 7%: sono stime Eurobank, formulate considerando l’acquisizione del 100%, le sinergie a regime e l’aumento di capitale. Non rappresentano variazioni già realizzate.

sono stime Eurobank, formulate considerando l’acquisizione del 100%, le sinergie a regime e l’aumento di capitale. Non rappresentano variazioni già realizzate. Finanziamento previsto per un miliardo: la presentazione suddivide le risorse in 750 milioni di nuove azioni e 250 milioni di capitale eccedente già disponibile.

Il calcolo aiuta a capire perché l’aumento superi il prezzo del primo pacchetto: 650 milioni divisi per il 65% danno una valutazione indicativa di un miliardo. Al medesimo valore proporzionale, il restante 35% corrisponderebbe a circa 350 milioni. È un’elaborazione sul prezzo annunciato, non il documento definitivo dell’offerta sulle minoranze. La Bulgarian Development Bank si è impegnata irrevocabilmente a conferire la propria quota, pari a circa il 18%, nell’offerta successiva.

Perché il 12% di utili diventa il 7% per azione

L’utile per azione divide il risultato attribuibile agli azionisti per il numero di azioni. Se il denominatore aumenta con un’emissione, una crescita dell’utile complessivo può tradursi in un incremento più contenuto per ciascun titolo. È questa la differenza da osservare nelle proiezioni diffuse da Eurobank.

La banca stima sinergie di costo superiori a 70 milioni di euro annui dopo le imposte, pienamente realizzate entro il 2029. Nella presentazione, un contributo annuale normalizzato di Fibank da 120 milioni diventa circa 190 milioni includendo le sinergie. I 70 milioni rappresentano quindi circa il 37% del contributo complessivo prospettato: un peso rilevante, che rende l’esecuzione dell’integrazione centrale per raggiungere il risultato.

Questa percentuale è un calcolo redazionale su valori arrotondati. Non misura la redditività garantita dell’investimento e non va confusa con gli utili già prodotti da Fibank: mette in evidenza quanta parte del beneficio atteso dipende dai risparmi futuri.

Dividendi e capitale: che cosa resta da approvare

Eurobank mantiene l’obiettivo di distribuire il 55% degli utili. Il payout è una quota del risultato, non un dividendo fisso per azione né un rendimento del 55% sul prezzo di Borsa. L’importo che spetterà a ogni titolo dipenderà dagli utili distribuibili, dalle delibere e dal numero finale di azioni.

Per il 9 dicembre è prevista l’assemblea chiamata ad autorizzare l’aumento, con esclusione dei diritti di opzione degli azionisti esistenti. Il collocamento accelerato sarebbe riservato a investitori qualificati e subordinato alle condizioni di mercato. Il comunicato non fissa ancora il prezzo definitivo di emissione: senza quel dato non si può calcolare il numero esatto delle nuove azioni e la diluizione della partecipazione dei soci attuali.

Cosa monitorare: autorizzazioni, offerta e integrazione

La distinzione fra annuncio e completamento conta anche nelle altre aggregazioni europee, come mostra il percorso autorizzativo di UniCredit su Commerzbank. Per Eurobank, dopo l’assemblea e il finanziamento, restano da seguire le approvazioni e il passaggio del primo 65%.

Il calendario indicativo colloca l’offerta obbligatoria fra il secondo e il terzo trimestre 2027 e la fusione legale di Postbank e Fibank nel quarto trimestre. Gli elementi decisivi saranno i termini effettivi dell’emissione, l’adesione delle minoranze e la progressiva realizzazione dei risparmi: sono questi passaggi a collegare il prezzo dell’acquisizione al beneficio per ciascuna azione Eurobank.