Anthropic prepara la quotazione al Nasdaq con un’offerta indicativa a 70–78 dollari per azione: il calendario ufficiale prevede la determinazione del prezzo il 18 novembre 2026 e l’avvio degli scambi il 19 novembre, con il simbolo ANT. Alla verifica dei documenti nella mattina italiana del 18 novembre il prezzo definitivo non risulta ancora annunciato. Il prospetto aggiornato il 17 novembre conferma l’intervallo e l’approvazione alla quotazione, mentre il completamento dell’offerta resta soggetto ai passaggi previsti.

Per chi segue l’intelligenza artificiale, il debutto renderebbe direttamente negoziabile una partecipazione nella società che sviluppa Claude. Per valutarla, però, bisogna separare quattro grandezze: il prezzo pagato per una singola azione, il capitale raccolto, il valore attribuito alla società e il denaro necessario per sostenere la crescita. L’entusiasmo per il prodotto risponde soltanto a una parte della domanda economica.

Perché conta: il mercato deve valutare la crescita insieme al suo costo

Una quotazione consente di raccogliere risorse e dà agli investitori un prezzo pubblico, continuamente aggiornato. Quel prezzo rifletterà aspettative su clienti, ricavi, concorrenza e capacità di finanziare le infrastrutture. Il successo commerciale può quindi accompagnarsi a un investimento azionario deludente se il prezzo iniziale incorpora risultati futuri ancora più ambiziosi.

Il caso Anthropic richiede una lettura particolarmente attenta perché la capacità di calcolo viene impegnata con largo anticipo, mentre una parte importante della domanda dipende dall’utilizzo dei servizi. Il rischio economico è lo scarto temporale fra obblighi verso i fornitori e incassi dai clienti. La raccolta dell’IPO offre flessibilità, ma il suo rendimento dipenderà da come quel capitale verrà impiegato.

I numeri dell’offerta: quanto denaro va davvero alla società

Il prospetto preliminare depositato alla SEC il 17 novembre prevede 825 milioni di azioni di classe A: 801.351.354 di nuova emissione e 23.648.646 vendute da azionisti esistenti. La distinzione determina la destinazione del denaro: soltanto la prima componente finanzia Anthropic.

Prezzo ipotizzato Offerta pubblica lorda Quota lorda ad Anthropic Quota ai venditori 70 USD 57,75 miliardi USD 56,09 miliardi USD 1,66 miliardi USD 74 USD 61,05 miliardi USD 59,30 miliardi USD 1,75 miliardi USD 78 USD 64,35 miliardi USD 62,51 miliardi USD 1,84 miliardi USD

Sono calcoli redazionali ottenuti moltiplicando le quantità offerte per i tre prezzi, prima di commissioni e spese, senza l’opzione per ulteriori 123,75 milioni di azioni. Il valore centrale di 74 dollari è un’ipotesi del prospetto: non è il prezzo definitivo. La raccolta dell’offerta pubblica non coincide con la capitalizzazione di Borsa, che richiede di considerare anche le azioni già esistenti.

I 26 miliardi dei partner e il rischio del doppio conteggio

All’IPO si affianca un collocamento privato da 26 miliardi di dollari in azioni di classe N, allo stesso prezzo unitario dell’offerta. Vi partecipano Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC Partners. Il perfezionamento è previsto subito dopo l’IPO ed è subordinato alla sua conclusione e alle altre condizioni indicate.

Al prezzo ipotetico di 74 dollari, offerta pubblica e collocamento privato valgono complessivamente 87,05 miliardi lordi. Di questi, 85,30 miliardi corrispondono alle azioni emesse dalla società, prima dei costi; il prospetto stima un incasso netto per Anthropic di circa 84,6 miliardi, senza l’esercizio dell’opzione aggiuntiva. Chiamare l’intera somma “raccolta dell’IPO” nasconderebbe la diversa natura delle due operazioni.

La quota di Google finanzia parte degli obblighi già assunti nel precedente accordo Google 2026 NPA. Come spiegato nel nostro approfondimento sugli impegni di Nvidia e Alphabet verso Anthropic, un versamento che attua un impegno precedente non va sommato una seconda volta come nuovo impegno indipendente. Inoltre, un finanziamento ricevuto da Anthropic non diventa automaticamente ricavo per il partner che lo concede: servono servizi, forniture e condizioni commerciali effettive.

Valutazione: perché 74 dollari da soli non dicono se l’azione costa poco

Il prospetto, nelle ipotesi centrali, indica dopo le operazioni circa 7,428 miliardi di azioni A e 5,659 miliardi di azioni N. Moltiplicando queste due classi per 74 dollari si ottiene un valore indicativo di circa 968,4 miliardi di dollari. È un calcolo sulle azioni legalmente in circolazione descritte nell’offerta, comprensivo delle azioni del fondo di pubblica utilità: non è una valutazione completamente diluita né un valore d’impresa al netto della cassa.

Opzioni, azioni assegnate al personale ma non ancora maturate e strumenti convertibili possono ampliare il numero di titoli economici. Alcune azioni del fondo, inoltre, hanno un trattamento contabile diverso da quello legale. Per confrontare stime di capitalizzazione bisogna quindi usare lo stesso perimetro. Una cifra calcolata includendo tutte le possibili conversioni non è direttamente comparabile con una basata soltanto sulle azioni già emesse.

Questo cambia anche la lettura del rendimento. Se il valore complessivo dell’impresa cresce, ma aumenta contemporaneamente il numero delle azioni, la crescita del valore per azione può essere inferiore. Il prezzo nominale di 70 o 78 dollari, isolato dal capitale e dai diritti incorporati, non misura la convenienza.

Ricavi e margini: il salto commerciale non elimina la volatilità dei conti

I dati ufficiali del terzo trimestre mostrano ricavi di 16,956 miliardi di dollari, contro 11,555 miliardi nel secondo trimestre e 1,382 miliardi un anno prima. I calcoli sulle tabelle danno una crescita del 46,7% sul trimestre precedente e ricavi pari a circa 12,27 volte quelli di un anno prima. Nei nove mesi il fatturato raggiunge 33,242 miliardi.

Il margine operativo rettificato del terzo trimestre è circa il 15%, mentre quello contabile GAAP è negativo per circa il 3%. La riconciliazione parte da una perdita operativa di 567 milioni e aggiunge 1,070 miliardi di remunerazioni azionarie e 1,960 miliardi di contributi non monetari legati al programma di donazioni, arrivando a un risultato operativo rettificato positivo di 2,463 miliardi.

La differenza è utile, ma va interpretata: escludere un costo non monetario aiuta a capire una dimensione della gestione, senza cancellarne l’effetto economico o la possibile diluizione per gli azionisti. Inoltre il margine rettificato era circa il 19% nel secondo trimestre. La crescita dei ricavi, dunque, non ha prodotto in questo passaggio un miglioramento uniforme della redditività percentuale.

La perdita netta trimestrale di circa 23,3 miliardi comprende 21,9 miliardi di oneri non monetari dovuti alla variazione del valore di convertibili, passività derivate e SAFEs. Leggerla come altrettanto denaro bruciato nel trimestre sarebbe scorretto. Sarebbe altrettanto scorretto ignorare tutti i costi solo perché una parte nasce da rivalutazioni contabili.

La cassa: perché 36,5 miliardi di investimenti non equivalgono tutti a server

Nei primi nove mesi del 2026 il flusso operativo è positivo per 6,569 miliardi di dollari. Il flusso dell’attività d’investimento è invece negativo per 36,546 miliardi, ma include soprattutto acquisti di strumenti finanziari a breve termine, insieme ad anticipi e investimenti infrastrutturali. La tabella riporta acquisti di immobilizzazioni per 925 milioni e anticipi per beni e apparecchiature in leasing per 1,955 miliardi.

La lettura redazionale è che non si possono trasformare tutti gli esborsi classificati come investimento in una misura del consumo industriale di cassa. Acquistare titoli a breve sposta liquidità verso un’attività finanziaria; pagare un’infrastruttura comporta un impiego diverso. Allo stesso tempo, il flusso operativo positivo di un periodo non garantisce che la futura espansione si autofinanzi.

Il denaro disponibile va quindi confrontato con scadenze, incassi attesi e fabbisogni futuri, evitando un rapporto meccanico fra cassa di oggi e perdita netta contabile. Una stima dell’autonomia finanziaria costruita su quel rapporto mescolerebbe grandezze non omogenee.

Gli impegni da 900,9 miliardi: cosa significano e quando scadono

La società riporta impegni aggregati per circa 900,9 miliardi di dollari, quasi interamente relativi a capacità di calcolo e infrastrutture. Circa 451,6 miliardi sono attesi entro la fine del 2030 e quasi tutto il resto fra il 2031 e il 2045; 70,7 miliardi ricadono nei dodici mesi successivi al 30 settembre 2026.

Non sono 900,9 miliardi di debito finanziario immediatamente esigibile. Il totale comprende acquisti, locazioni, contratti brevi e impegni successivi alla data di bilancio. Circa 186,2 miliardi riguardano accordi con condizioni preliminari o diritti di risoluzione prima dell’avvio; ciò non significa che Anthropic possa cancellare liberamente tutta la spesa. Il documento segnala inoltre accordi senza importo fisso, con pagamenti stimati separatamente e incerti.

Il nodo industriale è il grado di utilizzo. Capacità prenotata e poi intensamente impiegata può sostenere crescita e produttività; capacità sottoutilizzata può comprimere i margini, soprattutto quando gli accordi prevedono minimi da pagare indipendentemente dall’uso. Per questo il numero di clienti, da solo, va accompagnato da ricavi per utilizzo, costi del servizio e durata degli impegni.

Chi compra ANT avrà un voto, ma non il controllo

Le azioni A attribuiscono un voto per titolo, mentre le N sono generalmente prive del voto. La struttura riserva però alla classe F detenuta dal veicolo dei fondatori il 50,1% dei voti sulle materie sottoposte agli azionisti in generale. Il Long-Term Benefit Trust, attraverso la classe T, può eleggere la maggioranza del consiglio. Anthropic si qualifica quindi come società controllata ai fini delle regole Nasdaq.

Per il nuovo azionista la partecipazione economica e l’influenza sulle decisioni restano separate. Lo statuto di public benefit corporation impone inoltre di bilanciare interessi finanziari e finalità pubbliche. Questa architettura può proteggere una strategia di lungo periodo; può anche limitare la capacità degli investitori esterni di modificare scelte che ritengono poco redditizie. Il giudizio dipende dal peso attribuito a queste due conseguenze.

Tre scenari dopo il debutto, senza obiettivi di prezzo inventati

Scenario favorevole. L’adozione di Claude continua a crescere, i clienti ampliano l’uso e il costo unitario del servizio migliora abbastanza da assorbire gli investimenti. In questo caso la raccolta potrebbe accelerare una crescita capace di sostenere la valutazione. I riscontri sarebbero margini duraturi, incassi coerenti con le vendite e infrastrutture utilizzate con efficienza. Un rialzo nella prima seduta, da solo, non dimostrerebbe che questo scenario si sta realizzando.

Scenario intermedio. Il fatturato aumenta ancora, ma la concorrenza riduce i prezzi e una parte della maggiore domanda richiede più capacità costosa. La società può crescere molto senza battere le aspettative incorporate nel prezzo. L’azione potrebbe allora oscillare anche con notizie commerciali positive: il mercato rivaluterebbe quanto pagare per ogni dollaro di ricavo futuro. Sarebbero decisivi il ritmo degli investimenti e la stabilità dei margini.

Scenario sfavorevole. La domanda rallenta, emergono vincoli normativi o problemi dei modelli, oppure l’utilizzo delle infrastrutture resta sotto le attese. Gli impegni anticipati renderebbero più difficile adeguare i costi agli incassi. Un’eventuale raccolta aggiuntiva a condizioni peggiori potrebbe diluire gli azionisti. Queste sono ipotesi redazionali per leggere i rischi, non previsioni, probabilità statistiche o prezzi obiettivo.

Flottante, indici e accesso dall’Italia

Il primo prezzo di mercato potrà differire da quello dell’offerta, anche sensibilmente. Le restrizioni alla vendita degli azionisti esistenti prevedono periodi fino a 180 o 365 giorni, con eccezioni e svincoli anticipati: non sarebbe corretto supporre un’offerta di titoli immutabile per sei mesi. Con il tempo, più azioni negoziabili possono cambiare l’equilibrio fra acquisti e vendite.

MSCI, nell’avviso del 12 novembre, ha illustrato la possibile inclusione anticipata nei propri indici secondo le regole per le grandi IPO. Se il debutto avverrà il 19 novembre e saranno soddisfatti i criteri, l’inclusione potrebbe decorrere dal 1° dicembre, dopo la chiusura del 30 novembre. È una possibilità condizionata, non l’annuncio di un ingresso già deliberato. Anche eventuali acquisti dei fondi indicizzati dipendono dall’esito e dal peso effettivo.

Per il lettore italiano occorre distinguere l’assegnazione nell’offerta dall’acquisto successivo al Nasdaq. L’Italia non compare fra i Paesi coperti dall’offerta retail europea descritta nel prospetto. Non si può quindi presumere l’accesso al collocamento attraverso qualsiasi intermediario italiano. L’eventuale operatività sul mercato secondario dipenderà dai servizi del broker; prezzo in dollari, cambio e commissioni influiranno sul risultato in euro.

Cosa monitorare nelle prossime ore e nei primi risultati da quotata

Il primo passaggio è il comunicato sul prezzo definitivo, seguito dal prospetto finale e dalla conferma dell’avvio delle negoziazioni. Vanno poi verificati capitale effettivamente raccolto, numero di azioni, eventuale esercizio dell’opzione aggiuntiva e completamento del collocamento privato. Prima di questi annunci, il calendario resta previsto e l’intervallo resta indicativo.

Dopo il debutto, l’analisi dovrà spostarsi dalla domanda di azioni alla domanda dei clienti: crescita organica dell’utilizzo, ricavi, margine operativo contabile e rettificato, flussi di cassa e nuovi impegni infrastrutturali. La questione centrale sarà quanto valore per azione Anthropic riuscirà a costruire con il capitale raccolto, tenendo insieme crescita, costo del servizio e diluizione. È su questa sequenza di risultati, più che sull’esordio di una sola seduta, che i diversi scenari potranno essere confrontati.