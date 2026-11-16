Per chi segue le azioni UniCredit, il via libera della Federal Reserve avvicina il momento in cui la banca italiana potrà esercitare circa il 50% dei diritti di voto in Commerzbank. Il 16 novembre UniCredit ha annunciato che il Consiglio dei governatori della Fed ha autorizzato l’acquisto di ulteriori azioni nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio sulla banca tedesca. Il rapporto resta di 0,485 nuove azioni UniCredit per ogni azione Commerzbank conferita. Per gli azionisti che hanno aderito, il prossimo passaggio concreto è la consegna dei titoli.

Perché serviva il via libera degli Stati Uniti

Il documento ufficiale di UniCredit del 16 novembre distingue il giorno della decisione da quello dell’annuncio. La Fed si è pronunciata giovedì 12 novembre e ha trasmesso la decisione all’offerente venerdì 13. Il provvedimento, adottato ai sensi della sezione 163 del Dodd-Frank Act, riguarda Commerzbank e la società Commerz Markets LLC. Si è così avverata la specifica condizione che il documento d’offerta dedica all’autorizzazione statunitense.

Nello stesso avviso UniCredit ricorda di avere già superato negli Stati Uniti i controlli sulle concentrazioni e sugli investimenti esteri. Il nuovo passaggio riguarda la vigilanza finanziaria. La distinzione spiega perché un’operazione tra due banche europee abbia generato più di una decisione americana e perché contare genericamente i Paesi che hanno dato il via libera dica poco sulla distanza dal regolamento.

Che cosa riceve chi ha aderito all’offerta

Il periodo ordinario di adesione si è chiuso il 16 giugno e quello supplementare il 3 luglio. In base ai risultati comunicati l’8 luglio e richiamati da Commerzbank, gli azionisti hanno portato in adesione il 17,6% delle azioni della banca tedesca. Quel numero misura la risposta all’offerta. La quota di voti vicina al 50% tiene conto anche della posizione che UniCredit aveva già costruito e descrive la situazione attesa dopo il trasferimento.

Per leggere il rapporto di scambio basta considerare un azionista che abbia conferito 200 azioni Commerzbank. Moltiplicando 200 per 0,485, il corrispettivo è di 97 nuove azioni UniCredit. Il numero delle azioni da consegnare è definito dai termini dell’offerta, mentre il loro controvalore in euro dipende dalla quotazione di UniCredit. Per questo il via libera della Fed conta anche se lascia invariato il rapporto: elimina una delle condizioni che tenevano in sospeso l’esecuzione di uno scambio già accettato dagli azionisti.

Dal lato della banca italiana, il consiglio di amministrazione ha deliberato il 10 settembre l’aumento di capitale riservato all’offerta. Secondo la delibera, l’emissione viene eseguita alla data di pagamento del corrispettivo. In quella fase ai soci che hanno aderito spettano i nuovi titoli italiani e a UniCredit vengono trasferite le azioni tedesche con i relativi diritti di voto.

Le condizioni aperte e il calendario indicato da UniCredit

Nell’avviso del 16 novembre risultavano ancora da soddisfare due condizioni sul controllo delle concentrazioni, quella europea sulle sovvenzioni estere e quattro condizioni relative ad autorizzazioni finanziarie. È la fotografia dell’iter al momento della comunicazione. UniCredit ha inoltre precisato di non avere rinunciato ad alcuna delle condizioni d’offerta. Per individuare la data di consegna delle azioni sarà quindi decisivo il successivo annuncio sul completamento dell’iter.

Presentando i risultati trimestrali il 9 novembre, UniCredit aveva indicato la fine di novembre come orizzonte atteso per le autorizzazioni residue, seguite dal regolamento e dal controllo. Per il nuovo assetto di governo di Commerzbank e l’avvio del piano industriale dedicato, il gruppo indicava invece il primo trimestre 2027, con tempi legati anche all’assemblea. Per chi possiede le azioni, sono due appuntamenti con effetti diversi: il primo determina quando passano i voti, il secondo riguarda come UniCredit conta di esercitarli.