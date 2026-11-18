Le azioni Nordex hanno una nuova notizia industriale da valutare: il produttore di turbine ha annunciato il 18 novembre 2026 alle 09:05 italiane due accordi quadro con Vattenfall per futuri progetti eolici a terra in Germania e nel Regno Unito. L’intesa prevede una durata iniziale di tre anni, fino al 2029, con possibilità di estensione per altri due.

Il comunicato ufficiale diffuso da Nordex riguarda la collaborazione nelle fasi iniziali dei progetti, la configurazione delle turbine e la pianificazione della capacità produttiva. Non indica quantità di impianti, potenza complessiva in megawatt o valore economico delle forniture. Per questo non consente di presentare l’annuncio come un nuovo ordine già acquisito o come un aumento quantificabile del fatturato.

Perché conta: entrare prima nel progetto può ridurre gli imprevisti

La logica industriale è coinvolgere il fornitore prima che le caratteristiche del parco siano definite in ogni dettaglio. Nordex e Vattenfall puntano ad allineare requisiti dei siti e configurazioni delle macchine, aumentare la standardizzazione e migliorare il coordinamento su tecnologia, sostenibilità e catena di fornitura.

Per chi investe, il possibile vantaggio non è soltanto vendere più turbine. Pianificare in anticipo può ridurre le modifiche tardive, rendere più prevedibile il fabbisogno di componenti e aiutare a programmare trasporti e squadre di installazione. Sono benefici industriali potenziali: il loro effetto sui costi e sui margini dovrà emergere dai progetti effettivamente realizzati, non dalla sola firma della cornice di collaborazione.

I numeri: accordi futuri e portafoglio ordini esistente

Per misurare il punto di partenza servono i risultati ufficiali del terzo trimestre, pubblicati il 5 novembre. Si tratta di dati precedenti all’annuncio odierno, utilizzati come contesto e non presentati come notizie appena uscite.

Portafoglio ordini al 30 settembre: circa 19,3 miliardi di euro contro 14,9 miliardi un anno prima, comprendendo progetti e servizi.

circa 19,3 miliardi di euro contro 14,9 miliardi un anno prima, comprendendo progetti e servizi. Ricavi del terzo trimestre: 2.186,6 milioni di euro, in aumento del 28,2% sullo stesso periodo 2025.

2.186,6 milioni di euro, in aumento del 28,2% sullo stesso periodo 2025. Margine EBITDA trimestrale: 12,7%, rispetto all’8,0% dell’anno precedente. L’EBITDA misura il risultato prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni.

12,7%, rispetto all’8,0% dell’anno precedente. L’EBITDA misura il risultato prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni. Accordi Vattenfall: due mercati e tre anni iniziali di collaborazione, senza un volume di ordini annunciato.

Il portafoglio comprendeva 12.214,4 milioni nel segmento Progetti e 7.126,4 milioni nei Servizi. Il totale analitico è 19.340,8 milioni: dividendo la componente Servizi per questa somma si ottiene circa il 36,8%. È un calcolo redazionale sui valori pubblicati, utile per distinguere la vendita delle macchine dalle attività successive di assistenza.

Perché non si possono aggiungere questi accordi ai 19,3 miliardi

Una collaborazione quadro definisce il modo in cui due imprese intendono lavorare insieme. Un ordine vincolante identifica invece una fornitura con condizioni sufficientemente definite. Il portafoglio ordini fotografa impegni acquisiti secondo i criteri della società; i ricavi vengono poi contabilizzati seguendo l’esecuzione contrattuale e le regole applicabili.

Sono tre passaggi differenti. Sommare un valore presunto degli accordi Vattenfall al portafoglio esistente anticiperebbe una conversione commerciale non documentata. Anche moltiplicare una potenza ipotetica per il prezzo medio delle turbine sarebbe improprio: qui manca anzitutto la potenza, e i prezzi dipendono da tecnologia, configurazione, mercato e servizi inclusi.

Il confronto con i margini va trattato con la stessa cautela. Un portafoglio più ampio può aumentare la visibilità, ma non assicura automaticamente un utile maggiore. Contano i prezzi concordati, i costi di produzione e la puntualità delle consegne. Un progetto redditizio sulla carta può assorbire risorse aggiuntive se materiali, trasporto o installazione incontrano difficoltà.

Il contesto europeo e le prossime conferme da cercare

Nordex è quotata a Francoforte e appartiene agli indici MDAX e TecDAX. È un produttore specializzato nell’eolico a terra: non bisogna confondere questi accordi con commesse per impianti offshore. Per un confronto settoriale, la scheda di Acciona aiuta a distinguere le dinamiche di Nordex da quelle più ampie di infrastrutture ed energia presenti in un gruppo diversificato.

I prossimi elementi decisivi saranno eventuali annunci di ordini specifici: numero e modello delle turbine, potenza, calendario delle consegne e accordi di manutenzione. Solo allora si potrà valutare la dimensione economica delle forniture e il loro contributo al portafoglio. Fino a quel momento la notizia rafforza la relazione industriale con Vattenfall, ma non autorizza a stimare ricavi aggiuntivi o a considerarli già inclusi nei conti.