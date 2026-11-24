La pensione con contributi in 2 gestioni diverse non richiede automaticamente di pagare per riunirli. Prima di accettare una ricongiunzione onerosa, occorre verificare se sono utilizzabili cumulo o totalizzazione e confrontare data di accesso, regole di calcolo e importo. La soluzione senza un costo iniziale non è necessariamente equivalente a quella a pagamento: può cambiare il momento in cui arriva la prestazione.

Cumulo, totalizzazione e trasferimento non sono sinonimi

La scheda INPS sul cumulo dei periodi assicurativi descrive un utilizzo gratuito della contribuzione presso più gestioni per ottenere una pensione unica. Richiede una verifica delle condizioni personali e riguarda tutti i periodi, non una selezione a piacere. I contributi contemporanei valgono una sola volta per maturare il diritto, mentre vengono valorizzati tutti per determinare la misura.

La totalizzazione illustrata dall’INPS è anch’essa gratuita, ma ha condizioni proprie e finestre di decorrenza. Non va trattata come un altro nome del cumulo. Fra le condizioni indicate dall’Istituto c’è l’assenza di una ricongiunzione richiesta e accettata dopo il 3 marzo 2006: controllare le alternative prima dell’accettazione ha quindi un significato operativo.

Con la ricongiunzione verso le gestioni dei dipendenti privati, invece, i periodi vengono trasferiti e trattati secondo le regole della gestione di destinazione. La scheda INPS descrive le fattispecie onerose e il calcolo dell’importo in funzione dei periodi interessati. Non esiste una tariffa unica ricavabile dal solo numero degli anni.

Perché 12 anni più 10 possono fare 20

Consideriamo un esempio ipotetico: 12 anni accreditati nella gestione A e 10 nella gestione B, con 2 anni contemporanei. Supponiamo periodi interi e correttamente riconosciuti. La somma delle righe degli estratti è 22, ma il tempo non sovrapposto è 12 + 10 − 2 = 20 anni. Nel cumulo, per il diritto, il biennio comune non diventa quattro anni di calendario.

Questo non significa cancellare i contributi versati nel biennio. La loro valorizzazione economica resta un tema separato. Il calcolo serve soltanto a evitare una sovrastima dell’anzianità: non certifica che vent’anni siano sufficienti nel caso concreto, perché vanno controllati anche età, gestione, tipo di pensione e ulteriori requisiti.

Un preventivo va confrontato con la stessa alternativa

Immaginiamo due simulazioni personalizzate, puramente illustrative, con identica decorrenza: una soluzione senza esborso e una ricongiunzione da 9.000 euro che aumenterebbe la pensione lorda annua di 600 euro. Il rapporto 9.000 ÷ 600 dà 15 anni. È un recupero aritmetico lordo, non un giudizio di convenienza e neppure una previsione individuale.

L’esempio esclude imposte, possibili benefici fiscali, rivalutazioni, interessi di rateazione e valore del denaro nel tempo. Se cambiano le decorrenze, il confronto è incompleto: occorre aggiungere le mensilità percepite in più o in meno. Se un prospetto indica il netto mensile e l’altro il lordo annuo, prima si devono rendere omogenee le grandezze. Non basta moltiplicare un importo mensile senza sapere quante mensilità considera la simulazione.

Che cosa chiedere prima di accettare

Porta all’INPS o al patronato gli estratti di tutte le gestioni e segnala periodi mancanti o sovrapposti. Chiedi, per ciascuna strada effettivamente accessibile, data della prima rata, pensione annua stimata, sistema di calcolo e costo complessivo. Per la proposta onerosa annota anche scadenza di accettazione, modalità di pagamento ed effetti delle scelte già compiute.

La decisione utile nasce da un prospetto riferito alla stessa persona e alla stessa storia contributiva. Il nome dello strumento, da solo, non stabilisce quale pensione sarà maggiore né quando inizierà: proprio queste sono le informazioni da ottenere prima di assumere un impegno economico.