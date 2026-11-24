L’assegno unico può proseguire quando un figlio compie 18 anni, ma il passaggio alla maggiore età richiede di verificare le condizioni previste per i maggiorenni. Il compleanno non significa automaticamente perdere la prestazione, né garantisce che continui con lo stesso importo. Prima del prossimo accredito conviene separare tre controlli: diritto del figlio, dati della domanda e calcolo della somma spettante.

Quali condizioni contano dopo i 18 anni

La scheda INPS aggiornata il 10 settembre 2026 indica, per i figli maggiorenni a carico fino al compimento dei 21 anni, condizioni relative a studio o formazione, tirocinio o lavoro, registrazione come disoccupati in cerca di occupazione presso i servizi pubblici, oppure servizio civile universale. Richiama inoltre il reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui. Per i figli con disabilità a carico la prestazione è prevista senza limite di età.

Il controllo deve riguardare la situazione effettiva, non una descrizione generica come “vive ancora con noi”. Frequenza scolastica, attività lavorativa e iscrizione ai servizi per l’impiego sono condizioni diverse e richiedono informazioni coerenti con il caso. Un cambiamento durante l’anno può rendere necessario tornare sulla scheda, anche se il compleanno è già passato.

Domanda valida e informazioni aggiornate

Nella comunicazione sul rinnovo per il 2026, l’INPS conferma la continuità delle domande accolte, senza richiedere una nuova presentazione ogni anno. Questo automatismo riguarda la prosecuzione della pratica: non rende immutabili i dati dichiarati dalla famiglia e non consente di ignorare variazioni rilevanti.

Accedi alla domanda attraverso il servizio ufficiale o chiedi assistenza a un patronato. Controlla la scheda del figlio e le eventuali richieste di integrazione. Conservare la ricevuta di una modifica permette di ricostruire quando è stata comunicata la nuova situazione, soprattutto se il pagamento successivo mostra un importo diverso o non compare ancora.

Un esempio per distinguere i tre problemi

Immaginiamo tre famiglie, tutte con un figlio appena maggiorenne e una pratica precedentemente accolta. Nella prima il ragazzo continua a studiare e la famiglia deve verificare che la condizione sia riportata correttamente. Nella seconda compare una richiesta di integrazione: il punto immediato è capire quale informazione manchi. Nella terza la disposizione di pagamento risulta emessa ma il conto non mostra l’accredito: occorre controllare il pagamento, senza dedurre subito la perdita del diritto.

Questi casi sono illustrativi e non attestano il diritto di una specifica persona. Servono a ordinare i documenti: situazione del figlio per il primo controllo, stato e comunicazioni della pratica per il secondo, disposizione e coordinate di accredito per il terzo. Partire dalla frase “non sono arrivati i soldi” senza questa distinzione rischia di far cercare la soluzione nel punto sbagliato.

L’ISEE incide sulla cifra, ma non risponde a ogni domanda

La comunicazione INPS per il 2026 ricorda che, in assenza di un ISEE valido, si applicano gli importi minimi previsti. Presentare l’indicatore non sostituisce la verifica dei requisiti del maggiorenne. Allo stesso modo, soddisfare tali requisiti non stabilisce da solo la cifra finale: età, indicatore e condizioni del nucleo entrano nel calcolo.

Per leggere il cambiamento confronta due mensilità omogenee, separando eventuali arretrati o conguagli. Un bonifico cumulativo non è necessariamente il nuovo importo mensile. Chiedi il dettaglio della mensilità e del figlio cui si riferisce: nelle famiglie con più figli, il totale accreditato può nascondere variazioni diverse.

Prima di considerare concluso il controllo, annota data del compleanno, condizione dichiarata, stato della scheda e mensilità da chiarire. È una traccia pratica per formulare una richiesta precisa all’INPS. Non promette il recupero di una somma: consente di capire se il problema riguarda un requisito, un dato mancante oppure la fase del pagamento.