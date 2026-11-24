Un conto cointestato con 20 mila euro non diventa interamente del superstite quando muore l’altro intestatario. La firma disgiunta può consentire di eseguire operazioni, ma la proprietà delle somme segue una questione distinta: in assenza di prove contrarie, due cointestatari si presumono titolari di metà del saldo ciascuno. La quota del defunto entra nell’eredità; quella già appartenente al superstite resta sua.

Due domande diverse sullo stesso estratto conto

“La banca può eseguire il mio bonifico?” e “Questi soldi mi appartengono?” non sono domande equivalenti. Il primo controllo riguarda il contratto e i poteri di firma. Il secondo riguarda i rapporti patrimoniali fra titolari ed eredi. Confonderli può far apparire definitivo un trasferimento che lascia aperta una controversia sulla titolarità.

La Banca d’Italia, nel caso illustrato il 17 luglio 2026 sulla morte di una cointestataria, descrive una decisione ABF favorevole alla banca: una figlia aveva trasferito metà del saldo dopo la morte della madre. L’altra erede contestava la proprietà di quelle somme. Il giudizio sul comportamento dell’intermediario non risolveva però la controversia interna fra eredi, riservata all’autorità giudiziaria.

Un esempio su 20 mila euro

Immaginiamo un conto intestato a due persone, con saldo di 20.000 euro alla data del decesso. Assumiamo quote uguali, nessuna prova contraria e nessun altro movimento da riconciliare. Il calcolo iniziale è 20.000 × 50% = 10.000 euro per ciascuna quota. Diecimila euro appartengono quindi, nell’ipotesi, al superstite; gli altri diecimila formano la parte del conto da considerare nell’eredità.

Se il superstite trasferisce 15.000 euro sul proprio rapporto personale, l’operazione supera di 5.000 euro la quota inizialmente attribuita. Questo confronto non stabilisce da solo un debito definitivo: il superstite potrebbe essere anche erede e la ricostruzione potrebbe dimostrare quote differenti. Mostra invece quali 5.000 euro richiedono una spiegazione ulteriore rispetto alla semplice cointestazione.

Nel prospetto familiare conviene tenere separate tre colonne: saldo alla data del decesso, quota già propria e somme eventualmente spettanti come erede. Sommare direttamente il saldo intero al proprio patrimonio cancellerebbe questa distinzione. L’esempio esclude imposte, spese, passività e successive variazioni del conto: serve a comprendere le quote, non a liquidare una successione.

Firma congiunta e delega cambiano il problema

La spiegazione della Banca d’Italia del 13 aprile 2026 distingue firma disgiunta, firma congiunta e delega. Con la firma congiunta occorrono le autorizzazioni previste dal contratto e il decesso può bloccare l’operatività. Chi aveva soltanto una delega, invece, non era cointestatario né proprietario per effetto della delega: il potere di operare si estingue alla morte del titolare.

Per questo il possesso di una carta, di credenziali o di vecchi moduli non basta a identificare il diritto attuale. Il documento da leggere è il contratto, insieme alle eventuali modifiche e alla documentazione sulla provenienza delle somme. Un saldo visibile nell’app descrive un rapporto bancario, non certifica la divisione ereditaria.

Quali informazioni portare alla banca

Chiedi l’elenco dei documenti necessari per la successione e la motivazione scritta di eventuali limitazioni operative. Sono pertinenti il certificato di morte, la documentazione sugli eredi e la dichiarazione di successione quando dovuta. Conserva estratti conto e comunicazioni: aiutano a distinguere un problema contrattuale con la banca da una contestazione fra aventi diritto.

La tutela dei depositi affronta un’altra domanda, cioè il rimborso in caso di indisponibilità della banca. Il precedente approfondimento sul calcolo della garanzia sui conti cointestati non determina le quote ereditarie. Qui il passaggio decisivo è ricostruire proprietà e poteri prima di considerare tutto il denaro spendibile.