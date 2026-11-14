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ETF a leva doppia, l’indice sale da 100 a 110 e il giorno dopo torna a 100: perché il tuo investimento perde quasi il 2% anche prima delle commissioni?

Di
Antonio Brugnano
Pubblicato
TradingCenter.it

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Monitor con grafico finanziario e appunti sul movimento di un indice
ETF a leva doppia con obiettivo giornaliero: su 100 euro ne restano circa 98,18 dopo un rialzo e un ritorno al punto di partenza. Il calcolo sulle due sedute.
In sintesi
  • Un rialzo da 100 a 110 vale il 10%, il ritorno da 110 a 100 è un ribasso del 9,09%.
  • Con leva doppia giornaliera 100 euro diventano 120 e poi circa 98,18.
  • La differenza nasce dalla base di calcolo che cambia a ogni chiusura.

Un ETF a leva doppia giornaliera può perdere circa l’1,82% in due sedute durante le quali l’indice torna esattamente al punto di partenza. Bastano tre livelli: 100 punti alla partenza, 110 alla prima chiusura e di nuovo 100 alla seconda. Per un capitale iniziale di 100 euro, assumendo una replica perfetta dell’obiettivo e trascurando costi e imposte, restano circa 98,18 euro. Il risultato si può ricostruire a mano prima ancora di aprire il documento con le commissioni del prodotto.

Perché il viaggio di ritorno vale meno del 10%

Nel primo giorno l’indice guadagna dieci punti su una base di cento. Il rendimento è del 10% e il fondo che realizza il doppio giornaliero guadagna il 20%. A fine seduta il capitale dell’investitore vale quindi 120 euro. Nel secondo giorno l’indice perde gli stessi dieci punti, questa volta su una base di 110. La flessione percentuale è dieci diviso centodieci, ossia circa il 9,09%. Una perdita esattamente del 10% avrebbe invece portato l’indice a 99 punti, un altro scenario.

Il fondo applica al secondo giorno un rendimento pari a due volte il calo dell’indice, circa il 18,18% negativo. Questa percentuale si applica ai 120 euro della sera precedente. La perdita della seconda giornata vale quindi circa 21,82 euro. Dopo averne guadagnati 20 e persi 21,82, rimangono 98,18 euro arrotondati. Il prodotto ha raggiunto entrambe le volte il suo obiettivo giornaliero. Il divario osservato sull’intero periodo è la conseguenza di aver applicato due percentuali a due capitali diversi.

Cosa cambia se le oscillazioni sono piccole

Si può tenere fermo il traguardo e cambiare soltanto il percorso. Immaginiamo che l’indice salga da 100 a 101 e ritorni a 100. L’ETF passa da 100 a 102 euro nella prima seduta. Nella seconda perde due volte un punto su 101, ossia circa l’1,98%, calcolato sui nuovi 102 euro. Il capitale scende appena sotto 100, a circa 99,98 euro. La differenza fra i due esempi è dovuta all’ampiezza delle oscillazioni. Guardando solo la prima e l’ultima quotazione dell’indice si perderebbe proprio questa informazione.

Vale la pena provare anche due giornate nella stessa direzione. Con due rialzi consecutivi del 10% l’indice passa da 100 a 121 e guadagna il 21% complessivo. Il fondo ipotetico guadagna due volte il 20% giornaliero, passando da 100 a 120 e poi a 144 euro: +44%. In questo caso il rendimento supera il doppio del 21%. L’effetto composto può agire dunque in direzioni diverse. La nota FINRA sui prodotti a leva e inversi richiama l’attenzione proprio sulla periodicità dell’obiettivo e sul percorso dei prezzi.

Le domande da fare prima di confrontare due grafici

Nel documento informativo vanno identificati indice di riferimento, fattore di leva e intervallo su cui viene perseguito. Anche l’ora a cui si entra conta: acquistare a metà seduta e confrontare l’operazione con due chiusure ufficiali produce periodi differenti. Sul risultato effettivo poi intervengono prezzo di acquisto e vendita, differenziale denaro-lettera, costi e possibili scostamenti della replica. L’esempio li tiene a zero per misurare quanto accade già per costruzione.

Un secondo controllo riguarda l’indice stesso. I pesi delle singole azioni nel paniere spiegano come si forma la variazione di partenza. La leva interviene dopo, sul rendimento quotidiano di quel paniere. Per capire i 98,18 euro finali servono dunque le variazioni di entrambe le sedute nell’ordine in cui si sono verificate. Sapere che l’indice, alla fine, segna ancora cento dice troppo poco.

Ritratto di Antonio Brugnano

Antonio Brugnano

Content Editor e Responsabile della Verifica delle Piattaforme

Antonio Brugnano è Responsabile della Verifica delle Piattaforme per TradingCenter.it. In qualità di amministratore d’impresa, collabora alla valutazione editoriale di broker online, piattaforme di trading e servizi finanziari, con attenzione alla trasparenza delle informazioni…

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