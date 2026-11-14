Un ETF a leva doppia giornaliera può perdere circa l’1,82% in due sedute durante le quali l’indice torna esattamente al punto di partenza. Bastano tre livelli: 100 punti alla partenza, 110 alla prima chiusura e di nuovo 100 alla seconda. Per un capitale iniziale di 100 euro, assumendo una replica perfetta dell’obiettivo e trascurando costi e imposte, restano circa 98,18 euro. Il risultato si può ricostruire a mano prima ancora di aprire il documento con le commissioni del prodotto.

Perché il viaggio di ritorno vale meno del 10%

Nel primo giorno l’indice guadagna dieci punti su una base di cento. Il rendimento è del 10% e il fondo che realizza il doppio giornaliero guadagna il 20%. A fine seduta il capitale dell’investitore vale quindi 120 euro. Nel secondo giorno l’indice perde gli stessi dieci punti, questa volta su una base di 110. La flessione percentuale è dieci diviso centodieci, ossia circa il 9,09%. Una perdita esattamente del 10% avrebbe invece portato l’indice a 99 punti, un altro scenario.

Il fondo applica al secondo giorno un rendimento pari a due volte il calo dell’indice, circa il 18,18% negativo. Questa percentuale si applica ai 120 euro della sera precedente. La perdita della seconda giornata vale quindi circa 21,82 euro. Dopo averne guadagnati 20 e persi 21,82, rimangono 98,18 euro arrotondati. Il prodotto ha raggiunto entrambe le volte il suo obiettivo giornaliero. Il divario osservato sull’intero periodo è la conseguenza di aver applicato due percentuali a due capitali diversi.

Cosa cambia se le oscillazioni sono piccole

Si può tenere fermo il traguardo e cambiare soltanto il percorso. Immaginiamo che l’indice salga da 100 a 101 e ritorni a 100. L’ETF passa da 100 a 102 euro nella prima seduta. Nella seconda perde due volte un punto su 101, ossia circa l’1,98%, calcolato sui nuovi 102 euro. Il capitale scende appena sotto 100, a circa 99,98 euro. La differenza fra i due esempi è dovuta all’ampiezza delle oscillazioni. Guardando solo la prima e l’ultima quotazione dell’indice si perderebbe proprio questa informazione.

Vale la pena provare anche due giornate nella stessa direzione. Con due rialzi consecutivi del 10% l’indice passa da 100 a 121 e guadagna il 21% complessivo. Il fondo ipotetico guadagna due volte il 20% giornaliero, passando da 100 a 120 e poi a 144 euro: +44%. In questo caso il rendimento supera il doppio del 21%. L’effetto composto può agire dunque in direzioni diverse. La nota FINRA sui prodotti a leva e inversi richiama l’attenzione proprio sulla periodicità dell’obiettivo e sul percorso dei prezzi.

Le domande da fare prima di confrontare due grafici

Nel documento informativo vanno identificati indice di riferimento, fattore di leva e intervallo su cui viene perseguito. Anche l’ora a cui si entra conta: acquistare a metà seduta e confrontare l’operazione con due chiusure ufficiali produce periodi differenti. Sul risultato effettivo poi intervengono prezzo di acquisto e vendita, differenziale denaro-lettera, costi e possibili scostamenti della replica. L’esempio li tiene a zero per misurare quanto accade già per costruzione.

Un secondo controllo riguarda l’indice stesso. I pesi delle singole azioni nel paniere spiegano come si forma la variazione di partenza. La leva interviene dopo, sul rendimento quotidiano di quel paniere. Per capire i 98,18 euro finali servono dunque le variazioni di entrambe le sedute nell’ordine in cui si sono verificate. Sapere che l’indice, alla fine, segna ancora cento dice troppo poco.