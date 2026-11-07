Consumi in Italia: nel terzo trimestre del 2026 le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,5% in volume rispetto ai tre mesi precedenti. È il segnale più utile per leggere la domanda dietro gli incassi: il valore delle vendite può essere sostenuto dai prezzi anche quando le quantità acquistate si indeboliscono.
Il comunicato Istat sul commercio al dettaglio di settembre, pubblicato il 5 novembre, permette di separare tre confronti. Nel solo mese di settembre il valore sale dello 0,1% e i volumi restano invariati; nel trimestre il valore scende dello 0,3%; su base annua gli incassi aumentano dell’1,6%, mentre i volumi diminuiscono dello 0,1%.
Perché gli incassi possono salire mentre si compra meno
Il valore misura la spesa espressa in euro. Il volume cerca di isolarne la componente reale, depurando il movimento dei prezzi. Leggere soltanto gli incassi rischia quindi di far apparire solida una domanda che, in quantità, sta rallentando.
Per un negoziante la differenza è concreta. Un fatturato sostenuto dal rincaro dei prodotti può convivere con meno merce venduta, maggiore attenzione alle promozioni e clienti che selezionano gli acquisti. Il fatturato, inoltre, precede il pagamento di fornitori, personale, affitti ed energia: da solo dice poco sulla redditività finale dell’attività.
Per la famiglia il problema si vede dall’altro lato dello scontrino. Spendere una cifra simile acquistando meno riduce il beneficio concreto ottenuto dal proprio reddito. Questo collegamento aiuta a comprendere gli effetti del caro vita sui bilanci familiari, ma l’indice aggregato non descrive il comportamento di ogni singolo nucleo.
Il mese, il trimestre e l’anno rispondono a domande diverse
La stabilità mensile dei volumi segnala che settembre non aggiunge un nuovo arretramento rispetto ad agosto. Il confronto trimestrale osserva invece un periodo più ampio e riduce il peso di un singolo mese. Quello annuale confronta settembre con lo stesso mese dell’anno precedente, quindi parte da una base differente.
È possibile che queste misure si muovano in direzioni diverse senza che una contraddica le altre. Per valutare la crescita interessa soprattutto capire se la debolezza trimestrale verrà recuperata o proseguirà; una variazione mensile stabile offre un elemento di lettura, mentre una ripresa richiede una sequenza più convincente di dati.
Anche la dimensione del movimento merita proporzione. Un calo dello 0,5% è un arretramento contenuto, utile da monitorare, non la misura di un crollo generalizzato della spesa. Trasformarlo automaticamente in una previsione di recessione darebbe al dato una portata superiore a quella che possiede.
Il commercio al dettaglio è una parte dei consumi
La distinzione decisiva riguarda il perimetro. La statistica sulle vendite al dettaglio osserva una componente dell’economia; i consumi complessivi comprendono anche numerosi servizi. Un cambiamento nella composizione della spesa può quindi indebolire gli acquisti di beni mentre altre voci tengono meglio.
Il passaggio dalla vendita al dettaglio alla crescita del PIL richiede altri elementi: servizi acquistati, investimenti, scambi con l’estero e spesa pubblica, oltre alla dinamica dei redditi. L’analisi più solida usa il dato come indicatore parziale della domanda interna e lo confronta con queste informazioni, evitando di trattarlo come un bilancio completo delle famiglie.
Che cosa osservare per capire se la debolezza continua
Il primo controllo riguarda la continuità dei volumi. Se i prossimi mesi mostrassero recuperi diffusi, il trimestre debole potrebbe risultare una fase temporanea. Se prevalessero ulteriori flessioni, aumenterebbe la pressione sulle attività che dipendono dalla frequenza e dall’ampiezza degli acquisti. Sono due scenari, non risultati già acquisiti.
Il secondo riguarda il reddito disponibile reale. Un miglioramento del potere d’acquisto può sostenere la domanda, ma le famiglie possono anche destinarlo a ricostruire risparmio o ridurre debiti. Il terzo è la capacità delle imprese di adattare costi e scorte: quantità vendute più deboli hanno effetti diversi per chi dispone di margini robusti e per chi affronta spese fisse elevate.
Per il lettore che prepara la settimana di mercato, la domanda utile è dunque quanto della crescita degli incassi corrisponda a domanda reale. La risposta cambia il modo di leggere i risultati delle imprese commerciali e aiuta a distinguere una ripresa degli acquisti da una crescita sostenuta soprattutto dai prezzi.