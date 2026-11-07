Lavoro USA: a ottobre 2026 sono 4,8 milioni le persone occupate part-time per ragioni economiche, 339.000 in più rispetto al mese precedente. Preferirebbero un impiego a tempo pieno, ma hanno subito una riduzione delle ore o non riescono a trovare un posto full-time. È una misura della capacità lavorativa inutilizzata che il solo tasso di disoccupazione lascia fuori.

Il rapporto BLS sull’occupazione di ottobre, pubblicato il 6 novembre, registra anche 165.000 posti non agricoli in più e una disoccupazione al 4,1%, sostanzialmente stabile. Il quadro contiene quindi due segnali: l’occupazione continua ad aumentare, mentre una parte dei lavoratori fatica a ottenere le ore desiderate.

Avere un posto non dice quanto reddito produce

Il part-time può essere una scelta coerente con studio, cura della famiglia o altre preferenze. Qui l’indicatore riguarda invece persone che vorrebbero il tempo pieno e lavorano con orario ridotto per ragioni economiche. Confondere le due condizioni farebbe apparire problematiche anche scelte volontarie, oppure nasconderebbe una difficoltà effettiva.

Per un bilancio familiare la differenza è importante: un’occupazione conservata può generare meno reddito se diminuiscono le ore retribuite. Affitto, rate e altre spese ricorrenti, intanto, continuano a richiedere risorse. La tensione può emergere prima di una perdita del posto, attraverso acquisti rinviati o un minore margine di risparmio.

Il rapporto segnala l’aumento del gruppo interessato; non misura quanto abbia perso ciascuna famiglia né dimostra che tutti i suoi componenti abbiano subìto un taglio del reddito. Alcune persone possono essere entrate in un lavoro part-time dopo una fase senza occupazione, migliorando la propria situazione pur desiderando più ore.

Perché paga oraria e stipendio complessivo vanno separati

Un esempio puramente illustrativo aiuta a capire il meccanismo. Con una paga di 20 dollari l’ora, 30 ore settimanali producono 600 dollari lordi. Se le ore scendono a 24, il totale diventa 480 dollari: il reddito lordo settimanale si riduce del 20%, anche se la tariffa oraria resta identica. Sono valori ipotetici, non le retribuzioni dei lavoratori censiti dal BLS.

Un aumento della paga può compensare solo parte di una riduzione dell’orario. Per questo leggere le sole retribuzioni medie rischia di lasciare incompleto il quadro della capacità di spesa. Contano anche continuità dei turni, stabilità del rapporto e presenza di altri redditi nello stesso nucleo.

Il tema è distinto da quello della produttività e della quota del prodotto destinata al lavoro: un’economia può diventare più efficiente mentre alcuni lavoratori desiderano impiegare più tempo nella produzione. I due indicatori osservano aspetti differenti della distribuzione del reddito.

I nuovi posti e il part-time arrivano da indagini diverse

Il BLS costruisce il rapporto con due rilevazioni. Quella sulle famiglie misura la condizione delle persone, compreso il part-time per ragioni economiche; quella presso gli stabilimenti rileva posti di lavoro, ore e retribuzioni nelle attività non agricole.

I 339.000 occupati part-time aggiuntivi non vanno quindi sottratti ai 165.000 posti creati per ricavare un saldo alternativo. Le cifre hanno unità e perimetri diversi. Un cambiamento di orario può riguardare chi era già occupato e il numero dei posti non coincide necessariamente con quello delle persone che lavorano.

Anche la lettura temporale richiede prudenza: il movimento mensile è un segnale da seguire, mentre la persistenza nei mesi successivi aiuterebbe a distinguere una variazione circoscritta da una debolezza più duratura.

Quali conseguenze osservare per consumi e imprese

Se l’aumento del part-time involontario proseguisse, le attività esposte agli acquisti discrezionali potrebbero incontrare clienti più selettivi. Il passaggio ai consumi dipenderebbe però da risparmi disponibili, altri redditi e possibilità di trovare ore aggiuntive. Il dato sull’occupazione, da solo, non consente di quantificare una futura flessione della spesa.

Uno scenario più favorevole sarebbe il riassorbimento di questa disponibilità di lavoro attraverso turni più lunghi o assunzioni a tempo pieno. Il reddito potrebbe così migliorare anche senza un’accelerazione della paga oraria. Per valutare quale percorso prevalga occorre affiancare ai prossimi dati sulle ore quelli sui consumi e sulle condizioni del credito.

La domanda utile per l’investitore va dunque oltre quanti posti vengono creati: quanto lavoro retribuito riescono a ottenere le persone già occupate? È lì che può emergere una distanza fra la tenuta dell’occupazione e la sicurezza economica percepita dalle famiglie.