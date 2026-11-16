Dollaro-yen vicino a 160 nel listino bancario giapponese di lunedì 16 novembre: MUFG indica un cambio centrale di 159,86 yen per dollaro. Nella stessa giornata il governo ha pubblicato la prima stima del PIL reale del terzo trimestre, in calo dello 0,1% annualizzato, e Hajime Takata, membro del consiglio della Banca del Giappone, ha spiegato perché non vuole che i rialzi seguano una frequenza e una misura prestabilite. Per chi deve pagare un fornitore in dollari, le tre notizie hanno conseguenze diverse: il listino dà un prezzo di riferimento, il PIL misura l’attività passata e il discorso illustra una posizione individuale sui tassi futuri.

Il PIL appena sotto zero nasconde due movimenti opposti

Secondo la prima stima del Cabinet Office, tra luglio e settembre l’attività reale è diminuita così poco che la variazione sul trimestre precedente, arrotondata a un decimale, è indicata come −0,0%. Il −0,1% è il ritmo che si otterrebbe proiettando su quattro trimestri la variazione non arrotondata. Non significa che il Giappone produca lo 0,1% in meno di un anno fa. Nel trimestre aprile-giugno la crescita congiunturale era stata dello 0,4%: il confronto fra trimestri consecutivi mostra dunque un rallentamento, non due contrazioni di fila.

Il dettaglio più utile per capire le condizioni del credito sta nella distanza fra famiglie e imprese. I consumi privati sono diminuiti dello 0,3% sul trimestre, mentre gli investimenti privati non residenziali sono cresciuti dell’1,6%. A ritmi annualizzati i due numeri diventano rispettivamente −1,1% e +6,8%. La domanda interna nel complesso ha contribuito per circa sei decimi di punto alla variazione trimestrale del PIL, compensati da un contributo estero netto di segno opposto. Il totale vicino a zero non equivale quindi a un’economia in cui consumatori, imprese ed esportatori si siano mossi tutti nella stessa direzione.

Perché Takata non vuole un calendario automatico dei rialzi

Nel discorso pubblicato dalla Banca del Giappone, Takata ricorda che nel 2024 e nel 2025 l’istituto ha alzato il tasso due volte l’anno, di un quarto di punto alla volta. Nel 2026 il tasso è salito a circa l’1% in giugno e all’1,25% in settembre. Alla riunione di ottobre Takata aveva proposto di portarlo all’1,5%. Il discorso di novembre spiega quella proposta: non annuncia un rialzo approvato oggi e non impegna il resto del consiglio a votarlo alla prossima riunione.

Il suo ragionamento parte dai prezzi e dalla capacità dell’economia di sostenere tassi diversi, anche quando cambia il ciclo fuori dal Giappone. Una crescita debole dei consumi invita a osservare quale effetto abbiano già avuto i rincari e i precedenti aumenti del costo del denaro. Investimenti più forti raccontano invece che le imprese non hanno congelato la spesa in attrezzature. Per il mercato valutario conta il divario fra ciò che gli operatori si aspettavano dalle due banche centrali e le loro decisioni effettive. Il solo dato sul PIL giapponese non permette di prevedere né quel divario né il prossimo prezzo del dollaro.

Quanto costa davvero comprare mille dollari

Nel listino MUFG del 16 novembre, la banca vende un dollaro a 160,86 yen e lo acquista a 158,86 per le operazioni indicate come TTS e TTB. Il punto medio è 159,86, ma il cliente che deve procurarsi mille dollari al prezzo di vendita spenderebbe 160.860 yen, prima di eventuali altre spese. Chi cedesse mille dollari ne ricaverebbe invece 158.860. La differenza è di 2.000 yen sullo stesso importo. Il listino per le banconote è separato: non va usato per confrontare due bonifici. Come nel precedente esempio sulla fattura in yen, sono il verso del pagamento e il prezzo applicabile al cliente a determinare il costo finale.