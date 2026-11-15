Euro a 176,83 yen nell’ultimo cambio di riferimento disponibile prima della prima stima del PIL giapponese di luglio-settembre. Al valore pubblicato dalla Banca d’Italia venerdì 13 novembre, un’impresa italiana che debba saldare un milione di yen spenderebbe l’equivalente di 5.655,15 euro, prima di spread e commissioni. Il Cabinet Office giapponese ha fissato la diffusione del dato macroeconomico alle 8:50 di Tokyo di lunedì 16 novembre, le 00:50 dello stesso giorno in Italia. Un’azienda che aspetta l’apertura dei propri uffici lunedì mattina troverà quindi il dato già pubblicato.

Quanto costano gli stessi beni con un euro più debole

Il cambio di riferimento del 13 novembre misura quanti yen vale un euro. Per passare da una fattura espressa in yen al suo controvalore in euro, l’operazione corretta è dividere il debito per il cambio. Con un milione di yen al numeratore, una discesa dell’euro dell’1% porta il denominatore da 176,83 a 175,0617. Il pagamento salirebbe a 5.712,27 euro. Rispetto al valore iniziale, la stessa partita di merce costerebbe 57,12 euro in più, senza alcuna modifica al prezzo chiesto dal fornitore.

Nello scenario opposto l’euro guadagna l’1% e arriva a 178,5983 yen. A quel punto servirebbero 5.599,16 euro, con un risparmio di 55,99 euro. Le due differenze in valore assoluto sono leggermente diverse perché si divide ogni volta per un cambio diverso. Anche l’ordine di grandezza conta: su una singola consegna può trattarsi di poche decine di euro, mentre su dieci fatture identiche e ancora da pagare gli importi si moltiplicherebbero per dieci. Sono scenari di sensibilità calcolati sul cambio ufficiale di venerdì.

Per chi incassa in yen la conseguenza si capovolge

Pensiamo ora a un produttore italiano che abbia venduto un componente in Giappone e attenda l’incasso di un milione di yen. La stessa discesa dell’euro gli permetterebbe di ottenere più euro dalla conversione, mentre un rafforzamento dell’euro ridurrebbe il controvalore del ricavo. Un’impresa con entrate e uscite in yen può confrontare le rispettive scadenze: se entrambe ammontano a un milione e coincidono, gli yen ricevuti possono finanziare il pagamento. Con date diverse rimane da gestire il periodo fra incasso e saldo.

Il riferimento ufficiale serve a confrontare gli scenari con una base comune. Il prezzo effettivo proposto da una banca dipende invece dal momento di esecuzione, dal margine sul cambio e dalle commissioni applicabili. Per confrontare due preventivi è più semplice chiedere l’addebito complessivo in euro necessario per far arrivare esattamente un milione di yen al beneficiario. La sezione Forex di TradingCenter raccoglie gli strumenti per seguire le coppie valutarie.

Che cosa guardare dopo la pubblicazione del PIL

L’uscita delle 00:50 riguarda la prima stima di un trimestre già concluso. Per leggerla correttamente occorre distinguere la variazione rispetto ai tre mesi precedenti da quella annualizzata. Il calendario ufficiale indica già l’8 dicembre per la seconda stima. Nel frattempo conta anche come il risultato si distribuisce tra consumi delle famiglie, investimenti e domanda estera: due trimestri con lo stesso tasso di crescita possono avere composizioni molto diverse.

Per attribuire una reazione del cambio alla pubblicazione occorrerà confrontare prezzi osservati subito prima e subito dopo le 00:50, sulla stessa coppia e sulla stessa fonte. Usare il riferimento di venerdì come se fosse il prezzo di pochi istanti prima del dato includerebbe anche tutto ciò che sarà accaduto alla riapertura del mercato. Per l’importatore, però, la domanda più urgente ha già una risposta numerica: con il milione di yen ancora da pagare, una variazione sfavorevole dell’1% dal riferimento costa circa 57 euro.