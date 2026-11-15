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Conto cointestato in due con 160 mila euro, ne hai altri 35 mila sul tuo conto personale: quanto protegge il fondo di garanzia se la banca è la stessa?

Di
Fabiola Ernetti
Pubblicato
TradingCenter.it

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Due correntisti confrontano gli estratti conto a uno sportello bancario
Due correntisti, due saldi e una sola banca: su 195 mila euro di depositi ordinari, 15 mila superano la soglia di uno dei titolari.
In sintesi
  • La soglia ordinaria è 100 mila euro per depositante e per banca
  • Con quote uguali ciascun titolare ha 80 mila euro sul rapporto comune
  • Il margine inutilizzato del secondo titolare non copre i 15 mila euro eccedenti del primo

Un conto cointestato con 160 mila euro può essere interamente protetto anche se il saldo supera 100 mila euro. Eppure, se uno dei due titolari ha anche 35 mila euro sul proprio conto nella stessa banca, una parte del suo denaro supera la garanzia ordinaria. Non c’è contraddizione: il limite segue il singolo depositante, non il numero degli estratti conto e neppure il patrimonio complessivo della famiglia. Per fare il calcolo servono tre informazioni: chi è titolare, quale quota gli spetta e quale banca deve restituire le somme.

Da 195 mila euro di saldi a 180 mila di copertura

Prendiamo due persone, Anna e Paolo, titolari in parti uguali del conto comune. A ciascuno attribuiamo 80 mila euro. Paolo non ha altri depositi presso la banca: tutti i suoi 80 mila rientrano nel limite. Anna ha anche un rapporto individuale con 35 mila euro: la somma da confrontare con la soglia è quindi 115 mila. Nello scenario ordinario, 100 mila rientrano nella garanzia e 15 mila restano al di sopra. La spiegazione del Fondo interbancario di tutela dei depositi sui conti cointestati conferma che i rapporti presso la stessa banca si considerano insieme per ciascun depositante.

In tutto, i due clienti hanno depositi per 195 mila euro, dei quali 180 mila coperti nell’esempio. Sottrarre 195 mila da un ipotetico tetto familiare di 200 mila porterebbe alla conclusione sbagliata che avanzino perfino 5 mila euro di protezione. I 20 mila di margine inutilizzato di Paolo appartengono al calcolo di Paolo: non compensano l’eccedenza di Anna. E dire che 15 mila euro superano il limite non significa che siano già persi: significa che quella parte non beneficia del rimborso garantito ordinario in caso di indisponibilità dei depositi.

Che cosa cambia se il conto personale è presso un altro istituto

Ora lasciamo il conto comune dov’è e immaginiamo che il rapporto da 35 mila euro sia invece presso una seconda banca giuridicamente distinta, anch’essa soggetta a una garanzia ordinaria di 100 mila euro per depositante. Anna avrebbe 80 mila presso la prima e 35 mila presso la seconda. Nessuno dei due importi supererebbe il rispettivo tetto. Aprire un altro conto in una filiale diversa della prima banca, invece, lascerebbe invariato il calcolo. Un’app con un altro nome commerciale non basta, da sola, a stabilire se si tratti di una banca diversa.

Tre verifiche da fare sui documenti, anche senza cambiare conto

La prima è leggere l’intestazione dei rapporti: una persona delegata a eseguire bonifici non diventa per questo proprietaria di metà del saldo. La seconda è controllare le quote: l’esempio usa due metà uguali, ma lo stesso conto va rifatto con le quote effettive se diverse. La terza è individuare nei documenti contrattuali la denominazione della banca e nel modulo informativo per i depositanti il sistema di garanzia competente. È più affidabile che dedurre la risposta dal colore della carta o dall’insegna della filiale.

Questo conteggio riguarda depositi ammissibili ordinari. Non va applicato meccanicamente a titoli, azioni o fondi acquistati tramite la banca, né sostituisce le regole particolari sui saldi temporaneamente elevati in circostanze previste dalla legge. Per organizzare i documenti familiari basta una riga per ogni rapporto, con intestatario, banca, quota e saldo alla stessa data: così emerge subito quale soglia si sta misurando. Altri esempi di gestione della liquidità sono nella sezione Finanza personale.

Ritratto di Fabiola Ernetti

Fabiola Ernetti

Content Editor — Economia e Servizi

Fabiola Ernetti è una copywriter professionista attiva dal 2014 e Content Editor per TradingCenter.it. Cura contenuti dedicati a economia, mercati e servizi finanziari, con l’obiettivo di rendere accessibili temi complessi a lettori non specialisti.…

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