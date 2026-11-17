Trentamila euro di danni da incendio possono tradursi in un indennizzo di 15 mila anche se la polizza per il fabbricato riporta una somma assicurata di 100 mila euro. Succede, nell’esempio, quando il costo di ricostruzione riconosciuto al momento del sinistro è di 200 mila euro e il contratto applica la regola proporzionale. Il proprietario ha assicurato metà del valore di riferimento. La stessa frazione viene quindi applicata al danno parziale, prima di eventuali franchigie o altri limiti.

I tre importi da tenere separati

Il primo numero è quanto costerebbe ricostruire il fabbricato secondo i criteri descritti nel contratto. Il secondo è la somma assicurata per quel bene. Il terzo è il danno riconosciuto per l’evento concreto. Nell’esempio un incendio danneggia una parte della casa e la riparazione ammessa costa 30 mila euro. Il rapporto fra 100 mila assicurati e 200 mila di valore è un mezzo. Moltiplicando 30 mila per un mezzo si ottengono 15 mila euro.

Per vedere quanto pesa la scelta iniziale basta cambiare una sola cifra. Con 160 mila euro assicurati per lo stesso fabbricato e lo stesso danno, il rapporto salirebbe all’80% e l’indennizzo teorico a 24 mila euro. Con l’intero valore di 200 mila assicurato, la proporzione lascerebbe integri i 30 mila di danno. Sono simulazioni a parità di tutte le altre condizioni, presupponendo che l’incendio sia coperto e che il danno venga riconosciuto nella misura indicata.

Perché si può restare sotto il limite e ricevere comunque meno

L’articolo 1907 del Codice civile disciplina l’assicurazione parziale, salvo diverso accordo. La domanda da porsi è quindi quale forma di copertura sia indicata per la garanzia interessata. Nella sua analisi dei criteri di indennizzo delle polizze danni, IVASS illustra anche il primo rischio assoluto. Se previsto per quella garanzia, la compagnia risponde entro la somma pattuita senza ridurre il danno in proporzione al valore totale dei beni.

In quest’ultima ipotesi i 30 mila euro dell’esempio rientrerebbero interamente nel limite di 100 mila. Resterebbero da applicare eventuali franchigie, scoperti o sottolimiti. Viceversa, per un danno ammesso di 120 mila euro, il limite di 100 mila tornerebbe determinante anche in una polizza a primo rischio assoluto. Leggere solo la cifra più grande nella prima pagina impedisce di cogliere entrambe le differenze.

Il prezzo della casa al rogito può essere un riferimento fuorviante

Chi ha pagato 200 mila euro per l’appartamento potrebbe essere tentato di copiare quel valore nella proposta. Il prezzo di mercato riflette anche posizione, domanda e caratteristiche dell’area. Se la garanzia usa il costo di ricostruzione del fabbricato, il dato da verificare è invece quello definito dalle condizioni, tenendo distinti muri, impianti e contenuto secondo le rispettive voci. Un importo per mobili e arredi non aumenta automaticamente la somma assicurata per il fabbricato.

Al rinnovo è utile chiedere un esempio scritto per un danno parziale, oltre al preventivo del premio. Si possono indicare il valore di ricostruzione stimato, la somma proposta e un danno da 30 mila euro, chiedendo di evidenziare separatamente proporzione, franchigia e altre trattenute. Per il bilancio di casa, la cifra da confrontare con il risparmio annuo sul premio è la quota di riparazione che rimarrebbe da pagare in proprio. Nel primo scenario sono 15 mila euro, prima ancora di ogni ulteriore trattenuta.