Un Buono postale 3×4 da 5 mila euro rimborsato dopo due anni e undici mesi può restituire il capitale senza riconoscere alcun interesse. Con la serie TF212A231005 emessa a partire dal 5 ottobre 2023, al terzo anniversario lo stesso capitale dà diritto a 189,85 euro di interessi lordi, circa 166,12 euro dopo la ritenuta e prima dell’eventuale imposta di bollo. Fra le due date passa un mese, ma la differenza di denaro riguarda l’intero primo triennio.

Quanto valgono 35 e 36 mesi sullo stesso titolo

Per il confronto prendiamo il foglio informativo di Cassa Depositi e Prestiti della serie di ottobre 2023. La tabella A assegna al terzo anno un coefficiente lordo di 1,03797070. Moltiplicando 5 mila euro per questo numero si ottiene un montante lordo di 5.189,85 euro, arrotondato al centesimo. Il coefficiente netto è 1,03322437: sul medesimo capitale dà 5.166,12 euro. La differenza fra questi due risultati è il prelievo fiscale sugli interessi, distinto dall’eventuale bollo.

Al trentacinquesimo mese il risparmiatore può chiedere indietro il capitale, ma il primo periodo che dà diritto agli interessi è ancora aperto. Il foglio non attribuisce un importo proporzionale a 35 mensilità su 36. Perciò nemmeno il calcolo apparentemente prudente di tagliare un trentaseiesimo da 189,85 euro rappresenta ciò che viene pagato. Si tratta di una condizione di riconoscimento degli interessi prevista dal prodotto fin dalla sottoscrizione.

Perché non si può usare subito il tasso del dodicesimo anno

Nella tabella B della stessa serie figurano due numeri che, letti senza il periodo di riferimento, portano a conti diversi. Al compimento del terzo anno il tasso effettivo annuo lordo è dell’1,25%. Il 3,25% riportato per il dodicesimo anno è il rendimento annuo effettivo riferito all’intera durata di dodici anni. Applicare quel 3,25% a ciascuno dei primi tre anni sovrastimerebbe il valore di rimborso del titolo proprio nel momento in cui serve la liquidità.

Anche il mese successivo al terzo anniversario merita attenzione. Il titolo ha ormai consolidato il primo scaglione, ma il successivo si completa al sesto anno. Per questa serie, la tabella A indica lo stesso coefficiente di rimborso al terzo, al quarto e al quinto anniversario. Questo spiega perché un confronto tra due date vicine debba partire dalla posizione di entrambe rispetto agli scaglioni, oltre che dal numero di mesi trascorsi.

Il primo dato da recuperare è la data di sottoscrizione, il secondo è la data in cui serve davvero disporre del denaro. Chi ha una spesa improrogabile prima del terzo anniversario può quantificare il costo dell’anticipo usando il foglio della propria serie. Per il titolo illustrato il valore da mettere a confronto è il mancato interesse netto di circa 166 euro sull’intero capitale. Un’altra serie, anche con un nome commerciale simile, può prevedere coefficienti diversi.

Se serve soltanto una parte della somma, va verificato anche se la forma del titolo consente il rimborso parziale e con quali tagli. Così si distingue quanto occorre per la spesa imminente da quanto può raggiungere il traguardo. Per chi organizza i propri risparmi familiari, annotare il primo giorno utile accanto alla data della fattura da pagare dice molto più del rendimento massimo scritto nella presentazione commerciale.