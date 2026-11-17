Chi arriva con 10 mila euro in contanti su un volo diretto da New York a Roma deve dichiararli alla dogana italiana. L’obbligo scatta già all’importo esatto, anche se il denaro è interamente del viaggiatore e proviene da un prelievo documentato. Il controllo riguarda il trasporto fisico di valori attraverso la frontiera esterna dell’Unione europea. Lo scontrino del prelievo risponde alla domanda «da dove vengono i soldi?», mentre il modulo comunica alle autorità che quei soldi stanno entrando nell’Unione.

La somma da contare prima di partire

Pensiamo a una persona che ha messo 8 mila euro in una busta e altri 2 mila nel portafoglio. Sul volo porta complessivamente 10 mila euro. Lo stesso vale per 9 mila euro in banconote e una quantità di dollari che, al cambio applicabile, ne vale altri mille. L’obbligo si valuta sul totale dei valori trasportati dalla persona. Il numero di tasche, buste o valigie in cui sono riposti non cambia il calcolo.

La guida dell’Unione europea per chi viaggia con contanti spiega che il conteggio può includere anche alcuni strumenti negoziabili al portatore. Ne sono esempi gli assegni turistici e determinati ordini di pagamento firmati senza un beneficiario indicato. Rientrano nella definizione anche monete con un tenore in oro di almeno il 90% e lingotti con un tenore di almeno il 99,5%. Un saldo disponibile sul conto, invece, non attraversa fisicamente la frontiera per il solo fatto che il titolare porta con sé la propria carta di debito.

Chi deve fare la dichiarazione e che cosa deve indicare

Sul volo diretto dell’esempio il primo ingresso nell’Unione avviene in Italia. Ci si rivolge alla dogana e si utilizza il modulo europeo per il denaro contante. Accanto ai dati del portatore si indicano fra l’altro il proprietario dei fondi, l’importo, la natura dei valori, la provenienza economica, l’uso previsto e l’itinerario. Se una sola persona trasporta soldi per conto di altri, limitarsi a indicare la sua quota personale lascerebbe fuori una parte della somma materialmente portata.

Una ricevuta bancaria recente, un contratto di vendita o altra documentazione coerente con la provenienza dichiarata aiutano a spiegare il movimento. Un documento del genere non comunica però alla dogana quale somma si sta trasportando proprio in quel viaggio o a chi è destinata. La dichiarazione assolve un obbligo informativo. Raggiungere la soglia non determina, da solo, un’imposta calcolata come percentuale dei 10 mila euro.

Che cosa cambia con uno scalo o con una dichiarazione incompleta

Se il viaggio prevede prima l’ingresso nell’UE in un altro Stato membro, occorre individuare la dogana competente per quella frontiera e verificare anche le regole nazionali dei tratti successivi. Per gli spostamenti fra Stati membri la guida europea raccomanda di consultare le autorità di partenza, arrivo e transito. La procedura del volo diretto New York–Roma non va quindi estesa automaticamente a ogni itinerario che termina a Fiumicino.

L’omissione, così come una dichiarazione inesatta o incompleta, può comportare sanzioni. Anche sotto soglia le autorità possono intervenire se vi sono indizi di un collegamento con attività criminali. Per preparare il viaggio basta partire da tre dati verificabili: sommare i valori effettivamente portati, ricostruirne la provenienza e identificare il punto in cui si attraversa la frontiera. In un bilancio di viaggio, questi controlli precedono qualsiasi decisione su quanto lasciare sul conto e quanto prelevare per le spese in contanti.