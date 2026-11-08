Il contatore elettrico da 4,5 kW offre il 50% di potenza impegnata in più rispetto a quello da 3 kW, ma la bolletta non cresce automaticamente del 50%. La convenienza dipende dall’uso contemporaneo degli apparecchi, dai costi del cambio e dalle componenti ricorrenti legate alla potenza.

Una casa in cui forno e lavatrice si sovrappongono occasionalmente presenta esigenze diverse da una che usa ogni giorno piano a induzione e pompa di calore. La prima domanda riguarda quindi il problema da risolvere: interruzioni frequenti, un nuovo apparecchio o semplice timore che l’impianto possa essere insufficiente.

La differenza fra kW e kWh

I kW misurano la potenza, cioè quanto un apparecchio assorbe in un certo momento; i kWh misurano l’energia utilizzata nel tempo. Un dispositivo che assorbe costantemente 2 kW per mezz’ora consuma 1 kWh. Aumentare la disponibilità contrattuale, lasciando identici gli utilizzi, non moltiplica quel consumo.

La pagina ARERA sulla potenza del contatore descrive i livelli selezionabili, con scatti di 0,5 kW fino a 6 kW, e la franchigia del 10% rispetto alla potenza impegnata. Per un contratto da 3 kW il riferimento disponibile è quindi 3,3 kW; durata e caratteristiche dei superamenti contano nel funzionamento del limitatore.

Prima di salire, misurare le sovrapposizioni

Consideriamo valori puramente illustrativi: forno da 2 kW, bollitore da 1,5 kW e altri apparecchi per 0,3 kW. Accesi insieme portano l’assorbimento a 3,8 kW. Se il bollitore viene usato prima del forno, il picco cambia senza dover rinunciare a nessuno dei due servizi.

Le potenze effettive vanno ricavate dalle caratteristiche degli apparecchi e, quando disponibili, dai dati del contatore: termostati e cicli di lavoro fanno variare l’assorbimento. Sommare tutte le potenze nominali della casa può sovrastimare il fabbisogno reale.

Il preventivo deve avere due parti

La richiesta al venditore dovrebbe distinguere spesa iniziale e maggior costo annuo. Il contributo del venditore e quello collegato all’incremento di potenza possono incidere sull’operazione; gli importi applicabili vanno verificati al momento della richiesta, anziché ricavare un prezzo universale da esempi datati.

Per confrontare due scelte si può usare una formula semplice: costo iniziale più maggior spesa ricorrente per il numero di anni considerato. È un conteggio di convenienza personale, da completare con eventuali interventi sull’impianto indicati da un tecnico abilitato.

Quando il maggiore margine può essere utile

Se l’organizzazione degli utilizzi risolve soltanto in parte le interruzioni, una potenza superiore può offrire un beneficio concreto in termini di continuità e comodità. Se invece il problema nasce da un guasto o dalle protezioni dell’impianto, cambiare il contratto potrebbe lasciare irrisolta la causa: serve una verifica tecnica.

Per chi utilizza il riscaldamento elettrico, l’approfondimento sui consumi del riscaldamento e sui controlli domestici completa il ragionamento. Potenza disponibile, efficienza e durata di utilizzo sono tre leve diverse, da valutare separatamente prima di sostenere una spesa stabile.