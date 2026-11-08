Le bollette di luce e gas con conguagli relativi a consumi più vecchi di 2 anni richiedono un controllo prima del pagamento: per i clienti domestici può essere eccepita la prescrizione degli importi interessati. Il punto da ricostruire è il periodo dei consumi, insieme alla storia delle richieste di pagamento.

Una fattura elevata può sommare consumi recenti, stime precedenti e rettifiche lontane nel tempo. Leggere soltanto il totale impedisce di capire quale parte meriti una contestazione e quale riguardi invece la fornitura corrente.

La tutela riguarda gli importi da individuare

Nel quadro illustrato da ARERA sulla prescrizione biennale, il venditore deve separare o evidenziare chiaramente gli importi relativi ai consumi più vecchi di due anni e informare il cliente della possibilità di eccepirli, mettendo a disposizione modulo e recapiti. È una tutela già esistente, non una cancellazione straordinaria annunciata per novembre.

Una bolletta rimasta insoluta per lungo tempo e un conguaglio ricevuto oggi per consumi antichi pongono questioni diverse. Come precisa anche ARERA nel chiarimento del 1° marzo 2024, restano applicabili le cause previste dal Codice civile che impediscono la maturazione della prescrizione. Eventuali atti interruttivi e la cronologia della fatturazione vanno quindi esaminati nel caso concreto; la sola data stampata sulla nuova fattura non risolve tutto.

Una bolletta mista da 600 euro

Immaginiamo, soltanto come esempio, una fattura da 600 euro: 420 riferiti a periodi più vecchi di due anni e 180 a consumi recenti. Il primo lavoro è verificare che questa ripartizione risulti dai documenti. Se i requisiti della prescrizione sono soddisfatti per i 420 euro, la richiesta riguarda quella quota, non automaticamente l’intero totale.

Quota dell’esempio Importo Controllo Consumi più vecchi 420 euro Periodi, fatture e possibile prescrizione Consumi recenti 180 euro Correttezza di letture e tariffe

È una distinzione utile anche per il bilancio: mettere da parte la somma corrente permette di gestire la contestazione senza confondere i consumi ordinari con il debito discusso. L’esempio non certifica il diritto di un cliente specifico.

Come costruire una richiesta leggibile

Conviene raccogliere numero della fattura, codice della fornitura, dettaglio dei periodi, letture riportate e comunicazioni precedenti. Una richiesta scritta può indicare esattamente gli importi per cui si eccepisce la prescrizione e domandare un conteggio separato della parte residua.

Il modulo del venditore aiuta a utilizzare i recapiti corretti. Conservare copia della richiesta e prova di invio consente di confrontare la risposta con quanto domandato. Se il conteggio resta poco chiaro, è opportuno chiedere assistenza allo Sportello per il consumatore o a un’associazione, anziché affidarsi a una promessa generica ricevuta al telefono.

Prezzo alto e consumo vecchio sono problemi distinti

Il nostro approfondimento su gas, contratti e spesa per il riscaldamento riguarda l’effetto dei prezzi sul costo corrente. Qui il controllo è temporale e documentale: una tariffa correttamente applicata può comparire in un importo per il quale occorre verificare la prescrizione.

Per evitare equivoci, la contestazione deve identificare il credito discusso e chiedere istruzioni sulla quota da pagare. Sospendere indistintamente tutte le fatture può creare nuovi problemi senza chiarire quello originario.