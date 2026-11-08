I bonifici istantanei trasferiscono il denaro in meno di 10 secondi, anche nei giorni festivi. La rapidità rende decisivo il controllo prima della conferma: nome del beneficiario, IBAN e ragione del pagamento devono essere coerenti.

Durante il fine settimana la comodità è evidente, per esempio quando si conclude una compravendita fra privati. Proprio perché il denaro arriva subito, una pausa per verificare i dati può avere più valore di un tentativo di recupero successivo.

Che cosa verifica la banca

La Banca d’Italia descrive caratteristiche e rischi dei bonifici istantanei e ricorda l’obbligo, per banche e Poste italiane dal 9 ottobre 2025, di verificare la corrispondenza fra nome e IBAN prima dell’autorizzazione. Il controllo riguarda anche i bonifici ordinari.

Un avviso di mancata corrispondenza richiede di fermarsi e ricontrollare i dati. Un esito positivo, invece, indica una coerenza anagrafica: non dimostra che il bene esista, che l’investimento sia regolare o che la richiesta provenga davvero dalla persona con cui crediamo di parlare.

Il cambio di IBAN da verificare su un altro canale

Immaginiamo una fattura autentica seguita da un messaggio che annuncia nuove coordinate bancarie. L’errore possibile consiste nel verificare il cambio rispondendo allo stesso messaggio, cioè utilizzando proprio il canale che potrebbe essere stato compromesso.

Un controllo più robusto parte da un numero già conosciuto o da un contatto recuperato autonomamente. Bisogna chiedere conferma della variazione e del beneficiario, senza comunicare codici di accesso o autorizzazione. È un esempio di procedura prudente, non la descrizione di un caso reale ricevuto dalla redazione.

Perché un piccolo pagamento di prova non basta

Inviare pochi euro può confermare che un conto riceve denaro, ma lascia aperta la domanda principale: chi incasserà il resto e a quale titolo? Anche un beneficiario scorretto può accettare il primo importo e rispondere in modo rassicurante.

Il tema emerge anche nell’analisi dei segnali di una truffa costruita con un video deepfake. La familiarità di un volto o di una voce può aumentare la fiducia senza aggiungere una prova sulla destinazione del denaro.

Se il denaro è già partito

Il bonifico istantaneo è immediato e irrevocabile quando disposto; il recupero può essere molto difficile. Occorre contattare subito l’intermediario attraverso i recapiti ufficiali, fornire i riferimenti dell’operazione e segnalare il sospetto di frode, conservando messaggi e documenti. Il tentativo di richiamo non garantisce la restituzione.

Un pagamento disposto dal cliente sotto inganno e un’operazione non autorizzata richiedono valutazioni distinte. Eventuali responsabilità dell’intermediario e diritti al rimborso dipendono dalle circostanze e dalle regole applicabili, anche sulla verifica del beneficiario.

Un limite scelto prima dell’urgenza

Impostare un limite compatibile con le necessità abituali aiuta a contenere l’esposizione. Un importo più alto può essere valutato per una singola esigenza verificata, evitando di modificare i controlli soltanto perché qualcuno insiste sulla fretta. La velocità del trasferimento è un servizio utile quando la decisione è già stata controllata.