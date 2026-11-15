La bolletta dell’acqua segnala 18 metri cubi in trenta giorni, contro i 9 che la famiglia consuma normalmente nello stesso periodo. Nessuno ha riempito una piscina o iniziato a irrigare il giardino: il tecnico trova invece una tubazione che perde sotto il pavimento. Il contatore ha misurato acqua effettivamente passata, ma una parte non è mai uscita dai rubinetti. Per capire quanto si può recuperare occorre rifare due conti distinti: prima quello dei volumi, poi quello dei servizi addebitati su quei volumi.

Il confronto che fa scattare la richiesta

Secondo l’articolo 19 delle regole ARERA sulle perdite occulte, si può chiedere la tutela quando il consumo è almeno il doppio della media giornaliera di riferimento. La media si ricava dal periodo corrispondente dei due anni prima della perdita. Non è quindi necessariamente il consumo dell’ultima bolletta: confrontare una casa al mare in agosto con lo stesso appartamento vuoto a febbraio può far apparire eccezionale un consumo del tutto normale. Per una nuova attivazione si usa la media della tipologia di utenza.

Nel nostro esempio il riferimento è 300 litri al giorno, cioè 0,3 metri cubi. Per trenta giorni il volume atteso è 9 metri cubi. Con 600 litri al giorno si arriva a 18 metri cubi: il rapporto è esattamente due, sufficiente per chiedere l’attivazione. Il volume in eccesso è però 9 metri cubi, non 18. Il raddoppio è la soglia per la domanda, non la percentuale di sconto da applicare all’intera fattura. Un aumento della spesa dovuto soltanto a tariffe diverse, a parità di lettura, non dimostra il raddoppio dei consumi.

Perché lo stesso metro cubo ha tre voci in bolletta

Sui 9 metri cubi ordinari restano applicabili le tariffe previste per l’utenza. Sull’eccedenza, se si dimostra che l’acqua è stata dispersa nell’ambiente, la tutela minima prevede l’esonero dalle tariffe di fognatura e depurazione. Per il servizio di acquedotto si applica invece all’eccedenza una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, fatta salva un’eventuale franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%. Non è dunque corretto promettere nove metri cubi gratuiti o sottrarre il 50% dal totale in euro.

Per verificare la risposta del gestore serve un prospetto che mostri consumo di riferimento, eccedenza riconosciuta, eventuale franchigia e tariffa unitaria utilizzata. Due famiglie che perdono la stessa quantità d’acqua possono ricevere ricalcoli diversi: contano le tariffe locali, le componenti effettivamente applicate e le eventuali condizioni più favorevoli. Anche un importo fisso riportato in fattura non si dimezza soltanto perché il consumo giornaliero è raddoppiato.

Che cosa raccogliere prima di inoltrare la domanda

Annotare la lettura con la data, conservare le bollette dei periodi confrontabili e chiedere al tecnico di descrivere dove si trovava la perdita e dove si disperdeva l’acqua rende la richiesta più facile da verificare. Una foto prima della riparazione e la fattura dell’intervento possono completare la documentazione: sul sito del gestore si trovano il modulo, gli allegati richiesti e i termini applicabili. Non conviene rinviare la riparazione nell’attesa della risposta.

La disciplina comprende anche le fatture successive per almeno tre mesi, per consentire di riparare il guasto, e prevede modalità di rateizzazione. Rateizzare significa distribuire i pagamenti; ricalcolare significa rideterminare ciò che si deve. Se il conto è già in scadenza, è utile chiedere espressamente come verrà gestito durante l’esame. Altre guide per leggere le spese domestiche sono nella sezione Finanza personale.