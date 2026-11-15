Una banconota da 50 euro strappata nella cerniera di una borsa può valere ancora tutti i suoi 50 euro, anche se il negoziante preferisce non prenderla. La prima decisione utile si prende prima di arrivare in banca: raccogliere anche il lembo rimasto nella cerniera. Per il cambio contano la superficie del biglietto originale che si riesce a presentare e, quando quella superficie non supera la metà, ciò che è accaduto alla parte mancante. Non esiste un listino che attribuisca un prezzo a ogni centimetro recuperato.

Perché tra metà e poco più della metà cambia la prova

La Banca d’Italia spiega le condizioni per il cambio delle banconote in euro danneggiate. Se il biglietto è autentico, il danno è accidentale e si presenta più della metà dell’originale, si può ottenerne la sostituzione. Se invece la porzione presentata è pari o inferiore alla metà, occorre dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte. Il confine è preciso: metà esatta ricade nel secondo caso. Una piega al centro può aiutare a orientarsi, ma non sostituisce la valutazione di chi esamina il biglietto.

Immaginiamo che dello stesso biglietto restino due frammenti, uno pari a circa il 40% e l’altro al 20%. Presi insieme rappresentano il 60%: lasciarne uno nel cestino cambierebbe la documentazione necessaria. Quando la richiesta viene accolta, il cambio riguarda 50 euro, non 30. Il criterio evita anche che due persone possano ottenere ciascuna 50 euro presentando separatamente le due metà dello stesso biglietto. Ecco perché trovare una metà per strada non equivale ad avere in mano un credito da 25 euro.

Il pezzo mancante è bruciato o semplicemente sparito?

Pensiamo a due casi con una quantità identica di carta residua. Nel primo una banconota finisce accidentalmente nel fuoco e se ne salva il 40%; nel secondo si trova nella tasca soltanto il 40% del biglietto e non si sa dove sia il resto. Nel primo caso ha senso conservare i residui e descrivere l’incidente; nel secondo, il fatto di non avere l’altra parte non dimostra che sia stata distrutta. Non c’è un automatismo per cui una fotografia del biglietto prima del danno garantisca il rimborso. I frammenti sono ciò che lo sportello deve poter esaminare.

Dove portare i frammenti e quando aspettarsi una risposta

Prima di mettersi in viaggio conviene verificare sul sito dell’istituto quale filiale della Banca d’Italia offra il servizio di cassa e quali siano gli orari. Il cambio è gratuito. Una banca commerciale o un ufficio postale possono collaborare, ma non sono tenuti a sostituire il biglietto al banco. Il rifiuto ricevuto in un negozio o presso il proprio sportello abituale, quindi, non decide se la banconota potrà essere cambiata.

Quando le condizioni sono chiare, la sostituzione può avvenire subito; se occorre un esame più approfondito, non bisogna contare su quei 50 euro per una spesa da fare lo stesso giorno. Conservare i pezzi in una busta permette di trasportarli senza perderli o strapparli ancora. Per chi tiene un piccolo fondo in contanti per le spese di casa, la distinzione pratica è proprio questa: un biglietto recuperabile conserva il valore nominale, ma fino al cambio può restare indisponibile. Altre guide sulla gestione del denaro di casa sono nella sezione Finanza personale.