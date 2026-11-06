L’inflazione al 5,4% nella stima preliminare di ottobre riporta l’attenzione sulla remunerazione della liquidità. Prima di spostare 10.000 euro verso un conto che promette interessi, però, serve rispondere a una domanda concreta: quale somma resterà davvero dopo dodici mesi, considerando durata della promozione e costi?

Il tasso scritto in evidenza è un punto di partenza. Per confrontare due soluzioni occorre ricostruire il calendario delle condizioni, distinguere il rendimento lordo da quello netto e verificare se l’intera somma beneficia dello stesso trattamento.

Il dato sull’inflazione e la domanda diversa sul conto

Il riferimento è la stima preliminare Istat pubblicata il 30 ottobre, con prezzi al consumo in aumento del 5,4% annuo. È una misura dei dodici mesi trascorsi, utile per il contesto ma distinta dall’inflazione che si realizzerà durante un nuovo deposito.

La differenza fra saldo nominale e valore reale è già stata illustrata nell’approfondimento sulla Giornata del Risparmio e il potere d’acquisto. Il controllo qui proposto riguarda invece il denaro effettivamente riconosciuto da una struttura di remunerazione ipotetica.

Il 3% per sei mesi non produce 300 euro su 10.000

Consideriamo un esempio didattico, con capitale fermo a 10.000 euro per un anno, interessi semplici e nessun reinvestimento. Supponiamo un tasso annuo del 3% per i primi sei mesi e dell’1% per i sei successivi. Per isolare il calcolo assumiamo che entrambi i tassi siano già al netto della fiscalità e prima dei costi fissi indicati più avanti.

La prima metà dell’anno produce 150 euro: 10.000 moltiplicato per 3% e per metà anno. La seconda produce 50 euro. Gli interessi complessivi sono 200 euro, equivalenti al 2% sul capitale iniziale, prima delle altre spese dell’esempio.

Il 3% visualizzato nella promozione resta un tasso annuo, anche se viene applicato soltanto per sei mesi. Questa distinzione evita di attribuire all’intero anno una condizione che scade prima. Nel contratto reale vanno verificati giorni di calcolo, valuta, frequenza di pagamento e trattamento fiscale.

Quando 60 euro di costo cambiano la classifica

Aggiungiamo al primo conto 60 euro di costi annuali complessivi incrementali rispetto alla situazione di partenza, ipotizzando che non vi siano altri oneri. Dei 200 euro di interessi restano 140 euro, cioè l’1,4% del capitale.

Confrontiamolo con una seconda soluzione puramente ipotetica che riconosce l’1,8% netto per tutto l’anno, senza costi aggiuntivi nell’esempio. Su 10.000 euro produce 180 euro: il tasso iniziale più basso lascia quindi 40 euro in più.

Le cifre sono simulazioni, non offerte bancarie attuali. Il punto è il metodo: sommare gli interessi dei diversi periodi e sottrarre tutti i costi pertinenti. Spese già sostenute comunque e spese generate dal nuovo rapporto vanno distinte per evitare confronti distorti.

La giacenza remunerata può essere diversa dal saldo

Un’altra verifica riguarda la base sulla quale maturano gli interessi. Le condizioni possono distinguere nuove somme, soglie massime o periodi di permanenza. Avere 10.000 euro disponibili non significa automaticamente che tutti ricevano il tasso pubblicizzato.

In un esempio semplificato, se solo 5.000 euro beneficiano di un tasso annuo netto del 3% per sei mesi e il resto non viene remunerato, gli interessi del periodo sono 75 euro. Rapportati ai 10.000 euro complessivamente disponibili, equivalgono allo 0,75% in quei sei mesi.

Serve quindi leggere insieme importo ammesso, durata e condizioni di accesso. Anche il saldo può variare nel tempo: prelievi per spese familiari riducono la base remunerata e rendono inadeguato un calcolo costruito su una somma rimasta ferma per tutto l’anno.

Disponibilità del denaro e rendimento vanno valutati insieme

Una somma destinata a una spesa vicina richiede tempi di accesso coerenti. Prima di scegliere conviene verificare se il denaro è libero, se il rimborso anticipato è possibile e quali conseguenze produce sugli interessi maturati.

Vanno inoltre distinti conti, depositi e strumenti d’investimento eventualmente presentati nello stesso percorso commerciale: possono avere rischi, garanzie e modalità di rimborso differenti. Il nome promozionale, da solo, non identifica la natura del prodotto.

Il confronto finale può stare in una pagina: capitale effettivamente remunerato, calendario dei tassi, interessi attesi in euro, imposte e costi, condizioni di uscita. Solo dopo questo passaggio il tasso più appariscente diventa confrontabile con le alternative.

Le simulazioni hanno finalità informative e non costituiscono consulenza personalizzata. L’inflazione futura resta incerta e la scelta deve rispettare esigenze di liquidità, orizzonte temporale e caratteristiche del rapporto considerato.