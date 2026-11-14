Coinbase ha programmato per sabato 14 novembre una manutenzione che, secondo la società, potrebbe rallentare alcuni prodotti per una parte degli utenti. L’inizio indicativo è intorno alle 19 italiane e la durata stimata arriva a quattro ore. Alle 18 italiane l’avviso riportava ancora lo stato «Scheduled». Chi sta controllando un ordine ha quindi due informazioni diverse da seguire: gli aggiornamenti generali della piattaforma e la conferma relativa alla propria operazione.

Perché sulla pagina ufficiale compaiono due orari diversi

Nell’avviso di manutenzione Coinbase, pubblicato il 2 novembre, l’intestazione riserva l’intervallo dalle 10 alle 18 del fuso del Pacifico. In Italia corrisponde alle 19 di sabato e alle 3 di domenica. Il testo rivolto agli utenti indica invece un avvio intorno all’una del pomeriggio sulla costa orientale americana e una durata stimata fino a quattro ore. Se i lavori partissero all’ora indicata e impegnassero tutte e quattro le ore, si arriverebbe alle 23 italiane. Coinbase precisa che la stima può cambiare.

La distinzione conta per chi apre l’app durante la serata. Il margine più ampio in calendario lascia spazio alla gestione tecnica dei lavori. Sarebbe improprio dedurne otto ore di indisponibilità di tutti i servizi. La società segnala possibili prestazioni ridotte per alcuni utenti e dichiara che i fondi sono al sicuro. L’avviso iniziale non elenca i singoli prodotti interessati né stabilisce una sospensione generale delle negoziazioni.

Un ordine in attesa di conferma può avere già trovato una controparte

Immaginiamo un cliente che invii un ordine e veda la schermata restare in caricamento. Quel segnale, da solo, non rivela se la richiesta sia arrivata al sistema di negoziazione. Un ordine può risultare aperto, eseguito soltanto in parte oppure completato prima che l’interfaccia mostri il nuovo saldo. Il primo riscontro utile è la cronologia degli ordini e delle esecuzioni, insieme all’eventuale identificativo dell’operazione. Ripetere la richiesta nell’incertezza potrebbe generare una seconda operazione se la prima è già stata accettata.

Anche una cancellazione richiede una conferma. Un ordine limite già presente nel mercato può incontrare una controparte mentre l’utente aspetta di vedere l’esito della richiesta di annullamento. Il prezzo limite tutela la condizione di prezzo specificata, mentre la quantità effettivamente scambiata dipende dalle proposte disponibili. È questa differenza a rendere la cronologia delle esecuzioni più informativa dell’ultimo prezzo mostrato sul grafico.

Che cosa controllare se il saldo e il mercato sembrano raccontare storie diverse

Per un trasferimento verso un portafoglio esterno la verifica cambia. Quando esiste un identificativo della transazione sulla blockchain, quel codice permette di controllare sulla rete corretta se il trasferimento è stato trasmesso e quante conferme ha ricevuto. Una movimentazione interna alla piattaforma può invece comparire soltanto nella cronologia del conto. L’attesa di una conferma sullo schermo, senza altri elementi, non basta a stabilire dove si trovi il ritardo.

Nel frattempo gli altri mercati possono continuare a scambiare. Come abbiamo spiegato nell’approfondimento sul prezzo di Bitcoin nel fine settimana, gli ordini arrivano anche quando Wall Street è chiusa. Due sedi possono mostrare prezzi diversi nello stesso momento perché hanno compratori, venditori e quantità disponibili differenti. Un prezzo osservato altrove può aiutare a interpretare il movimento generale, ma per ricostruire quanto si è davvero pagato servono prezzo e quantità dell’esecuzione registrata sul proprio conto.