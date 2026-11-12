Ondo e Spout hanno annunciato il 12 novembre che, al lancio del servizio su Solana, gli utenti idonei fuori dagli Stati Uniti potranno prendere a prestito USD Coin (USDC) impegnando azioni ed ETF tokenizzati. Il limite annunciato arriva al 50% del valore della garanzia, senza interessi applicati da Spout. In cambio il cliente cede una parte dell’eventuale rialzo dei titoli. Quanto gli costi davvero ottenere liquidità dipenderà quindi anche da ciò che accadrà alle azioni dopo l’apertura del prestito.

Da dove arrivano i soldi per remunerare chi presta

Secondo il comunicato di Ondo Stocks, una persona che deposita token per un controvalore di 10.000 dollari potrà prendere a prestito fino all’equivalente di 5.000 dollari in USDC. Il protocollo raggruppa le garanzie riferite allo stesso titolo. Attraverso il collegamento con l’intermediario Alpaca, Spout converte i token nelle azioni sottostanti e su queste vende opzioni call con un ciclo settimanale. La presenza delle azioni a copertura consente di consegnarle qualora l’acquirente dell’opzione eserciti il proprio diritto.

Chi acquista una call paga un premio per avere il diritto di comprare le azioni al prezzo di esercizio concordato. Quel premio, al netto delle commissioni, serve a remunerare i finanziatori. Per chi ha depositato i token, la variabile decisiva è dunque la distanza tra il prezzo di esercizio e la quotazione raggiunta dal titolo. L’annuncio indica il limite massimo del prestito, ma non fissa un prezzo di esercizio unico che permetta di conoscere in anticipo il costo di ogni operazione.

L’esempio di un’azione che sale da 100 a 120 dollari

Immaginiamo che la parte di garanzia interessata dalla strategia corrisponda a un’azione da 100 dollari e che il prezzo di esercizio sia 110. Se a scadenza l’azione vale 120 dollari e l’opzione viene esercitata, la vendita avviene a 110. Per riacquistare un’azione intera sul mercato ne servono 120. Trascurando costi e arrotondamenti, i 110 dollari incassati bastano per circa 0,917 azioni. Rispetto a chi avesse semplicemente tenuto il titolo, sul quantitativo interessato mancano 10 dollari di rialzo. Il saldo del prestito resta lo stesso.

È un esempio illustrativo, senza alcuna previsione sul titolo o sulle condizioni delle future opzioni. Se la call scade senza essere esercitata, per quel ciclo il meccanismo descritto da Spout non sottrae rialzo al cliente. I premi vanno comunque a finanziare la remunerazione di chi presta. Due debitori che impegnano portafogli dello stesso valore possono quindi sostenere costi economici molto diversi, anche con lo stesso tasso nominale dello zero per cento.

Quando la garanzia perde valore

Il rischio cambia direzione se le azioni scendono. Con 5.000 dollari di debito iniziale e 10.000 di garanzia, il rapporto è del 50%. Se il valore dei titoli scende a 8.000 dollari mentre il debito resta invariato, il rapporto sale al 62,5%. La percentuale serve a misurare quanto si sia assottigliato il margine del debitore. La soglia effettiva alla quale il protocollo venderebbe parte della garanzia per rimborsare il prestito va verificata nelle condizioni operative del servizio.

C’è infine una distinzione che conta per il lettore italiano. Gli Ondo Stocks danno esposizione economica ai titoli sottostanti e il comunicato prevede restrizioni diverse secondo il prodotto e la giurisdizione. L’accesso di un intermediario alla conversione dei token in azioni non attribuisce automaticamente lo stesso diritto al cliente. Prima ancora di confrontare il prestito con il tasso di un broker, occorre quindi sapere quali token siano ammessi, quali utenti possano accedere e quanta parte della posizione sia esposta alle opzioni in ciascun ciclo.