Solana valeva 80,62 dollari su Coinbase alle 14:20 italiane di venerdì 13 novembre, con 1,27 milioni di SOL scambiati sulla coppia in dollari nelle ultime 24 ore. Il prezzo all’inizio dello stesso intervallo era di 81,32 dollari. Chi avesse mantenuto un SOL per tutte le 24 ore avrebbe registrato un calo di 70 centesimi, circa lo 0,86%. Eppure la quantità di token passati di mano ha superato dell’89% quella di un giorno medio dell’ultimo mese. Come si conciliano tanti scambi con un movimento finale relativamente piccolo?

Come si arriva a quasi due giornate di scambi in una

Le statistiche pubbliche della coppia SOL/USD su Coinbase riportavano un volume di poco superiore a 20,14 milioni di SOL nei trenta giorni. Ripartito su trenta intervalli di ventiquattro ore, equivale a circa 671.340 SOL al giorno. Le ultime ventiquattro ore hanno totalizzato circa 1.269.539 SOL. Dividendo il secondo numero per il primo si ottiene 1,89. Per raggiungere il doppio esatto sarebbero serviti circa 1,34 milioni di SOL, ossia oltre 73 mila token scambiati in più.

La finestra più recente è già compresa nella media mensile. Si può verificare quanto conti questa scelta escludendola dal confronto. Sottraendo il volume delle ultime ventiquattro ore dal totale mensile e dividendo il resto per ventinove, la media scende a circa 650.712 SOL. Rispetto a quella base l’ultimo giorno vale circa 1,95 volte il normale volume giornaliero del periodo. In entrambi i casi emerge una concentrazione di attività. Per il titolo abbiamo usato la prima misura, che permette a chi legge di rifare il conto direttamente dai due dati della piattaforma.

Che cosa misura un milione di SOL passati di mano

Consideriamo un esempio. Un investitore vende dieci SOL a un secondo operatore. Più tardi l’acquirente rivende gli stessi dieci token a un terzo. Il volume cumulato arriva a venti SOL, anche se per entrambe le operazioni sono bastate dieci unità. Ogni scambio eseguito ha un compratore e un venditore. Per ricostruire chi abbia preso l’iniziativa, e a quale prezzo, servirebbe la sequenza dei singoli contratti. Il totale giornaliero consente di misurare l’attività su quella coppia e ammette sia passaggi ripetuti degli stessi token sia compravendite di operatori diversi.

Conta anche l’unità di misura. Coinbase esprime il volume in SOL e indica il prezzo in dollari per singolo token. Moltiplicare 1,27 milioni per l’ultimo prezzo darebbe solo una stima del controvalore. Per il totale effettivo in dollari occorrerebbe valorizzare ciascuno scambio al proprio prezzo di esecuzione. Le operazioni in euro, quelle eseguite su altre piattaforme e i trasferimenti registrati sulla rete Solana appartengono a insiemi di dati diversi.

Il percorso del prezzo nelle ventiquattro ore

Nell’intervallo osservato Coinbase riporta un minimo di 77,86 e un massimo di 82,16 dollari. Fra gli estremi ci sono 4,30 dollari per SOL, poco più del 5,2% del prezzo di partenza. Il saldo di 70 centesimi tra apertura della finestra e ultima esecuzione rappresenta quindi solo una parte delle oscillazioni possibili per chi abbia comprato o venduto durante la giornata. I due estremi consentono di misurare l’ampiezza del movimento, mentre per stabilire quale dei due sia arrivato prima occorre consultare la serie degli scambi.

Per confrontare questa fotografia con il nostro approfondimento sulle ventiquattro ore di Ethereum occorre tenere fermo l’orario della rilevazione. Il mercato cripto scambia anche di notte e nel fine settimana. Man mano che passa il tempo entrano nuovi scambi ed escono dalla finestra quelli del giorno precedente. Prezzo e volume vanno quindi riletti insieme, sulla stessa coppia e allo stesso istante, prima di attribuire significato a una variazione del rapporto.