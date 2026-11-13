Le azioni Cisco quotavano 95,69 dollari alle 21:16 italiane del 13 novembre, in calo del 6,20% rispetto alla chiusura precedente. Per chi è rimasto azionista c’è un secondo prezzo da guardare. Nel trimestre terminato il 24 ottobre Cisco ha comprato sul mercato circa 18 milioni di azioni proprie pagando in media 112,38 dollari. Venerdì sera il titolo valeva quindi 16,69 dollari in meno per azione, il 14,85% sotto il prezzo medio del riacquisto.

Quante azioni si comprano oggi con due miliardi

Nel prospetto depositato alla SEC la spesa effettiva per i riacquisti ammonta a 2 miliardi e 2 milioni di dollari. Per capire quanto incida il prezzo basta tenere fermo un budget arrotondato di 2 miliardi. A 112,38 dollari consente di comprare circa 17,8 milioni di azioni. A 95,69 dollari ne comprerebbe circa 20,9 milioni. La differenza è di 3,1 milioni di titoli con lo stesso esborso, prima di costi e possibili variazioni durante gli acquisti.

Questo confronto retrospettivo non genera una perdita di bilancio di 16,69 dollari per azione. Il denaro è già uscito nel trimestre e la società ha acquistato una parte del proprio capitale. Il ribasso di venerdì cambia invece la quantità di azioni che Cisco potrebbe riacquistare con il prossimo dollaro speso. Per giudicare la scelta precedente servono anche le informazioni disponibili quando fu presa e gli impieghi alternativi di quella liquidità.

Quanto resta da spendere e a quali condizioni

Alla fine del trimestre restavano 6,1 miliardi di dollari nell’autorizzazione ai riacquisti, senza una data di scadenza. Al prezzo rilevato venerdì corrisponderebbero a circa 63,7 milioni di azioni. Al vecchio prezzo medio sarebbero stati 54,3 milioni. Entrambi i calcoli ipotizzano un acquisto immediato a prezzo costante. L’autorizzazione consente al gruppo di scegliere tempi e importi, e un ordine di queste dimensioni potrebbe incontrare prezzi molto diversi durante l’esecuzione.

Cisco remunera inoltre il capitale in due modi. Nello stesso trimestre ha versato dividendi per 1,654 miliardi di dollari, pari a 42 centesimi per azione. Sommando la cedola ai riacquisti si arriva a 3,656 miliardi. L’azionista che ha mantenuto i titoli ha ricevuto il dividendo. Il vantaggio della seconda componente dipende da quanta parte dell’impresa rappresenterà ciascuna azione negli esercizi successivi.

Il dato da cercare dopo l’annuncio di un riacquisto

Nel conto economico si può fare una prima verifica. Le azioni medie diluite usate per calcolare l’utile per titolo sono passate da 3,993 miliardi a 3,978 miliardi rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Il calo è di circa lo 0,38%. Intanto l’utile netto è salito da 2,86 a 4,55 miliardi di dollari. Per questo l’aumento dell’utile per azione, da 72 centesimi a 1,14 dollari, riflette soprattutto l’aumento dei profitti, mentre il minor numero di titoli ha dato un contributo più contenuto.

Il numero medio diluito tiene conto dei tempi degli acquisti e degli strumenti che danno potenzialmente diritto ad altre azioni, comprese le remunerazioni in titoli. Inoltre confronta due trimestri a distanza di un anno: sarebbe scorretto sottrarre direttamente i 18 milioni comprati in tre mesi dalla media dell’anno precedente. Per capire che cosa riceve chi resta azionista, nei prossimi conti varrà la pena leggere insieme tre righe: denaro impiegato, prezzo medio pagato e numero di azioni su cui si distribuisce l’utile.