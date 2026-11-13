Per chi segue le azioni Cisco, la nuova previsione sulle infrastrutture per l’intelligenza artificiale mette una cifra sulla domanda dei maggiori operatori cloud. Cisco si aspetta di fatturare a questi clienti 9 miliardi di dollari nell’esercizio fiscale 2027, oltre il doppio del totale dell’anno precedente. Il primo trimestre, terminato il 24 ottobre, si è chiuso con 18,5 miliardi di ricavi di gruppo, il 24% in più su base annua. Le due cifre descrivono periodi e clienti diversi, e proprio il loro rapporto con i conti annuali permette di valutare il peso dell’investimento nelle reti.

Quanto valgono 9 miliardi sul fatturato previsto

Nel comunicato sui risultati del primo trimestre fiscale Cisco indica per l’intero esercizio vendite complessive comprese fra 74,8 e 75,8 miliardi di dollari. Prendendo il punto medio, 75,3 miliardi, la previsione sui grandi clienti cloud equivale a poco meno del 12% del totale. Il rapporto mette a confronto due stime della stessa azienda riferite agli stessi dodici mesi. Per ogni 100 dollari di vendite previste, circa 12 arriverebbero da quella specifica combinazione di clienti e apparati.

Un ordine di grandezza del genere si spiega con il tipo di impianti che questi operatori costruiscono. Quando un modello utilizza molti processori contemporaneamente, ciascuno elabora solo una parte del lavoro. Per riunire i risultati, i dati devono attraversare una rete abbastanza veloce da evitare che i processori restino in attesa. Una parte della spesa per aumentare la capacità di calcolo va quindi agli switch che instradano il traffico e ai collegamenti fra apparati. I tempi di consegna e di installazione dei singoli impianti possono concentrare i ricavi del fornitore in alcuni trimestri.

Le reti crescono più dei servizi, con margini diversi

I conti di ottobre mostrano già uno spostamento nella composizione delle vendite. I ricavi da prodotti aumentano del 32% rispetto a un anno prima, quelli da servizi dell’1%. All’interno dei prodotti, le vendite di rete crescono del 43%. In questa categoria entrano anche gli apparati destinati alle normali reti aziendali. Per attribuire al solo investimento in intelligenza artificiale quella crescita servirebbe conoscere, per ciascun cliente, quali installazioni hanno generato i ricavi.

La differenza conta anche per gli utili. Su 100 dollari di prodotti venduti, il margine lordo contabile passa da 64,50 a 61,80 dollari. Nei servizi il movimento è opposto, da 68,40 a 70,90 dollari. Poiché i prodotti crescono molto più in fretta, l’aumento del loro peso modifica la redditività media del gruppo. Il margine lordo complessivo scende dal 65,5% al 63,7%, mentre il reddito operativo sale del 66% a 5,6 miliardi. L’aumento delle vendite e la riduzione delle spese operative, scese del 3% su base annua, aiutano a capire come possano coesistere le due dinamiche.

Quale confronto fare al prossimo trimestre

Per il secondo trimestre fiscale Cisco prevede ricavi complessivi fra 18 e 18,2 miliardi di dollari. Il punto medio è inferiore di circa 400 milioni ai ricavi del primo trimestre. Questa differenza riguarda l’intero gruppo e, da sola, dice poco sul calendario di installazione delle reti dei maggiori clienti cloud. Al prossimo bilancio sarà possibile confrontare il fatturato effettivo con questa forchetta e verificare se la società conferma i 9 miliardi annui. Sarà altrettanto rilevante il margine sui prodotti: indica quanto del maggior volume di apparati venduti resta a Cisco dopo aver coperto il costo di quei prodotti.