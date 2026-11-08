Le carte revolving permettono di rimborsare gli acquisti a rate, ma su una spesa di 1.500 euro la durata può cambiare molto con l’importo mensile. La rata sostenibile oggi va letta insieme al totale da restituire e agli eventuali nuovi utilizzi.

Una cifra piccola sull’estratto conto può far sembrare leggero un impegno che continua per anni. Per capire il meccanismo serve separare tre grandezze: capitale ancora dovuto, interessi del periodo e quota della rata che riduce davvero il debito.

Perché la disponibilità si ricostituisce

La Banca d’Italia spiega il credito revolving come una linea riutilizzabile: rimborsando il capitale torna disponibile una parte del fido. Spendere nuovamente quella disponibilità fa aumentare l’esposizione. La carta a saldo, invece, prevede normalmente il rimborso integrale mensile, secondo le condizioni contrattuali.

Quanto cambia fra 50 e 100 euro al mese

Consideriamo una simulazione redazionale: debito iniziale di 1.500 euro, TAN fisso del 18%, interesse mensile dell’1,5%, rate a fine mese, nessuna commissione e nessun nuovo acquisto. Gli interessi vengono arrotondati al centesimo ogni mese e l’ultima rata copre soltanto il residuo. Sono ipotesi di calcolo, non un’offerta commerciale.

Rata mensile Pagamenti necessari Totale restituito Interessi 50 euro 41 2.007,76 euro 507,76 euro 100 euro 18 1.712,09 euro 212,09 euro

Nel primo mese gli interessi sono 22,50 euro in entrambi i casi. Con una rata di 50 euro il capitale scende di 27,50 euro; con 100 euro scende di 77,50. Nei mesi successivi la differenza si amplia perché l’interesse viene calcolato su un debito residuo diverso.

La rata maggiore riduce gli interessi complessivi di 295,67 euro nell’esempio, ma richiede 50 euro in più ogni mese. La decisione deve tenere conto della liquidità familiare: una rata troppo impegnativa può costringere a un altro prestito per affrontare un imprevisto.

I documenti da confrontare

Per le offerte reali occorre leggere il SECCI, il documento standard sul credito ai consumatori, e il TAEG, che riassume interessi e costi inclusi secondo le regole applicabili. Il TAN della simulazione descrive soltanto il tasso nominale. Spese periodiche e modalità effettive di rimborso possono cambiare il risultato.

È utile chiedere un piano senza ulteriori acquisti e verificare quanto si riduce il residuo dopo ogni pagamento. Il fido disponibile indica quanto si potrebbe ancora utilizzare, non denaro già risparmiato.

Il controllo sul bilancio familiare

Una prova concreta consiste nell’affiancare alla rata affitto o mutuo, utenze e altre scadenze, lasciando spazio agli imprevisti. Per chi dispone già del capitale, l’analisi sull’estinzione anticipata dei prestiti approfondisce il confronto fra interessi risparmiati e riserva di liquidità.

La domanda finale è misurabile: quando finirà il debito se interrompo oggi i nuovi acquisti? Una risposta scritta con numero di rate e totale dovuto rende il costo molto più leggibile della sola rata minima.