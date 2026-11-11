L’industria italiana ha prodotto a settembre 2026 l’1,2% in più rispetto ad agosto, secondo l’indice destagionalizzato dell’Istat. Il recupero riguarda soprattutto i beni che le imprese impiegano per produrre, dai macchinari ai materiali da lavorare. Per i beni destinati al consumo, invece, settembre segna un altro passo indietro. E nella media da luglio a settembre la produzione complessiva resta dello 0,4% sotto il livello del trimestre precedente.

Dove è tornata a crescere la produzione

Rispetto ad agosto, la produzione di beni strumentali aumenta dell’1,3% e quella di beni intermedi dell’1,2%. I due gruppi occupano posti diversi nella stessa filiera. Un macchinario può servire un’impresa per anni, mentre un componente entra nel prodotto di un’altra fabbrica. A settembre entrambi i gruppi registrano un aumento dei volumi. L’indice misura quanto è stato prodotto nel mese. Per capire se le imprese stanno impegnando più capitale negli impianti servirebbero anche dati su ordini e investimenti.

Per i beni di consumo il volume prodotto diminuisce dello 0,2% sul mese. La flessione più marcata tra i quattro raggruppamenti riguarda l’energia, in calo dell’1,4%. Ad agosto proprio l’energia era stata l’unico gruppo in crescita, come mostrava il precedente dato sulla produzione industriale italiana.

Perché il trimestre chiude ancora in calo

Il confronto mensile prende come base agosto, quando l’indice aveva perso l’1,3%. Il bilancio del trimestre confronta invece la produzione media di luglio, agosto e settembre con quella di aprile, maggio e giugno. Il rialzo dell’ultimo mese entra quindi in una media che comprende anche la debolezza di agosto. Il risultato è un recupero a fine estate e, sull’intero trimestre, una contrazione dello 0,4%.

Mezzi di trasporto e chimica ai due estremi

Rispetto a settembre 2025, al netto degli effetti di calendario, la produzione industriale scende dello 0,1%. Questa quasi stabilità nasconde differenze ampie. Nei mezzi di trasporto i volumi crescono del 7,3% in un anno, mentre nella fabbricazione di prodotti chimici arretrano dell’8,3%. Tessile, abbigliamento, pelli e accessori perdono il 4,5%, secondo il comunicato Istat di settembre.

Per chi segue le imprese industriali conta anche la durata del recupero. I beni strumentali crescono sia nel confronto mensile sia in quello annuo (+2,1%). I beni intermedi, pur recuperando su agosto, producono ancora l’1,4% in meno di un anno prima. Nei beni di consumo la distanza sale al 3%. Il prossimo dato permetterà di verificare se la ripresa si estende ai prodotti destinati alle famiglie e se le filiere intermedie riescono a colmare parte del divario annuo.