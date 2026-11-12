Il DAX ha superato quota 27 mila nella mattina di giovedì 12 novembre, arrivando a 27.001,67 punti. Alle 11:34 italiane era tornato a 26.914,65, ancora in rialzo dello 0,94% rispetto alla chiusura di mercoledì. Alla stessa ora anche Parigi e Milano guadagnavano terreno. Le rilevazioni intraday distribuite da Yahoo Finance collocavano il CAC 40 a 8.397,40 punti e il FTSE MIB a 52.077,14. Tra le tre piazze Francoforte conservava il rialzo più ampio, anche dopo avere restituito parte del guadagno iniziale. Nella rilevazione successiva delle 11:35, Francoforte quotava 26.907,06 (+0,92%), Parigi 8.394,36 (+0,74%) e Milano 52.072,59 (+0,24%). Il vantaggio tedesco su Piazza Affari si attestava così a circa 0,67 punti percentuali, calcolato sui valori prima degli arrotondamenti.

Quanto del rialzo è rimasto dopo il massimo

Per ricostruire la mattinata tedesca conviene partire dai 26.662,77 punti della chiusura precedente. Al massimo di seduta il guadagno era di 338,90 punti. Quando l’indice è rientrato sotto quota 27 mila, il saldo positivo era ancora di 251,88 punti alle 11:34. In mezzo ci sono 87,02 punti, poco più di un quarto dell’avanzata misurata al massimo. Il superamento della cifra tonda ha dunque segnato un momento preciso della negoziazione, mentre la distanza dalla chiusura di ieri descrive meglio il guadagno rimasto a chi deteneva l’esposizione dalla seduta precedente.

Il minimo registrato fino a quel momento era di 26.893,57 punti, anch’esso sopra la chiusura di mercoledì. La distanza fra il massimo e il minimo era quindi di 108,10 punti. Per chi ha comprato vicino al massimo, la discesa successiva aveva già prodotto un risultato diverso da quello suggerito dal segno positivo accanto all’indice. È la ragione per cui l’ora e il livello di partenza sono indispensabili quando si descrive una seduta ancora aperta.

Il confronto con Parigi e Piazza Affari

Il CAC 40 partiva da 8.332,87 punti e ne guadagnava 64,53, pari a circa lo 0,77%. Il FTSE MIB partiva invece da 51.946,54 e saliva di 130,60 punti, circa lo 0,25%. Milano aggiungeva più punti di Parigi eppure saliva meno in termini percentuali. La spiegazione è nella diversa base di calcolo. Cento punti su un indice che ne vale oltre cinquantamila rappresentano una frazione molto più piccola di cento punti su un indice che ne vale poco più di ottomila.

Applicando lo stesso calcolo a tutti e tre i listini e arrotondando soltanto alla fine, Francoforte precedeva Milano di circa 0,69 punti percentuali e Parigi di 0,17. Questi distacchi misurano il diverso andamento dei panieri nella stessa finestra. Per attribuirli a un singolo titolo servirebbero il suo peso e la variazione rispetto alla chiusura, insieme ai contributi degli altri componenti. La semplice coincidenza fra una trimestrale importante e il rialzo dell’indice lascia aperta la questione del contributo effettivo.

Quale DAX si sta confrontando

La scheda ufficiale di STOXX identifica il DAX di riferimento come indice in euro a rendimento lordo. Comprende 40 società e considera il reinvestimento dei dividendi lordi. Il peso delle singole azioni dipende dalla capitalizzazione del flottante. Un rialzo dell’indice è perciò compatibile anche con una seduta debole per diversi componenti, se quelli che avanzano hanno un peso sufficiente. È un aspetto che avevamo esaminato da un’altra prospettiva nel confronto fra grandi e medie società tedesche.

Su un periodo lungo, chi volesse misurare il rendimento per un investitore dovrebbe scegliere per ogni piazza una versione omogenea dell’indice, con lo stesso trattamento dei dividendi. Qui il confronto riguarda le variazioni degli indici comunemente riportati nella seduta europea. Il dato da verificare alla chiusura sarà quanta parte del vantaggio su Milano e Parigi Francoforte avrà conservato e a quale distanza dai 27 mila punti si sarà conclusa la giornata.