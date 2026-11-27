Una bolletta più bassa di 70 euro non dimostra che tu abbia risparmiato 70 euro di energia. Se la differenza deriva dalla restituzione di un deposito cauzionale, stai recuperando denaro versato in precedenza: il pagamento del mese diminuisce, mentre la spesa della fornitura può essere rimasta identica. Il primo controllo consiste quindi nel separare l’importo da pagare dalle voci che lo compongono.

Immaginiamo due fatture da 130 euro per la fornitura e un accredito di 70 euro per cauzione nella seconda: il totale da versare passa da 130 a 60 euro, ma la spesa confrontabile resta 130 in entrambi i casi. È un esempio ipotetico, non un importo standard previsto per ogni contratto; esclude interessi, arretrati e altre rettifiche per isolare l’effetto della restituzione.

Il conto che separa il pagamento dal costo

Nell’esempio il calo apparente del totale è del 53,85%, perché 70 diviso 130 dà circa 0,5385. Attribuire quella percentuale ai consumi sarebbe però sbagliato: la cauzione non misura chilowattora risparmiati. Per verificare l’energia utilizzata servono le quantità fatturate e il relativo periodo, preferibilmente ricostruiti a partire dalle letture effettive.

Si può controllare il ragionamento guardando anche il versamento iniziale. Supponiamo che i 70 euro fossero stati pagati insieme alla prima delle due fatture: l’esborso iniziale sarebbe stato 200 euro e quello finale 60. Il totale dei movimenti sarebbe 260 euro, esattamente quanto due forniture da 130. Il deposito avrebbe modificato il momento in cui il denaro esce e rientra, non il costo complessivo dell’energia nell’esempio.

Dove cercare la causale in fattura

La guida ufficiale ARERA allo scontrino dell’energia nella bolletta elettrica distingue le altre partite dalle quote relative alla fornitura. Fra gli esempi di altre partite indica il deposito cauzionale; per quella voce sono esposti causale e totale. Il dettaglio va dunque letto prima di attribuire tutto il movimento a una variazione del prezzo.

La stessa guida distingue i ricalcoli, riferiti a consumi o corrispettivi già fatturati, e la restituzione di crediti residui della bolletta precedente. Sono descrizioni con funzioni diverse: vedere una cifra negativa non basta per identificarne l’origine. Una cauzione, un conguaglio e un credito riportato possono tutti ridurre il pagamento, ma richiedono documenti diversi per essere ricostruiti.

Perché non puoi trasformare 70 euro in 840 annui

Moltiplicare il credito per dodici produrrebbe 840 euro, ma non avrebbe significato come previsione di risparmio annuale. Per farlo servirebbe un beneficio mensile ripetibile; la restituzione di una somma già versata non possiede questa caratteristica. Inserirla come minore spesa ricorrente nel bilancio familiare creerebbe un margine disponibile che nei mesi successivi potrebbe non esserci.

Nel budget conviene registrare separatamente la spesa ordinaria della fornitura e il recupero della cauzione. Il conto corrente beneficia comunque dell’accredito: quel denaro torna utilizzabile. Ma, se era stato correttamente considerato una somma temporaneamente immobilizzata, non rappresenta un nuovo guadagno ottenuto consumando meno elettricità. La distinzione aiuta soprattutto quando si confrontano fornitori o si valutano interventi di efficienza domestica.

Quando possono esserci anche risparmi veri

Consideriamo una variante: la fornitura della seconda fattura scende da 130 a 120 euro e arriva anche la restituzione di 70. Il pagamento finale diventa 50 euro, cioè 80 meno della prima fattura. Di questi, 70 dipendono dalla cauzione e soltanto 10 dalla variazione della fornitura. Anche quei 10 richiedono un controllo: possono riflettere quantità, prezzi o durata diversa del periodo, non necessariamente maggiore efficienza.

Per questo passaggio è utile il nostro approfondimento su prezzo bloccato e variazioni del totale in bolletta. Qui il punto specifico è riconciliare il credito: cerca il deposito originario, verifica la causale della restituzione e controlla eventuali compensazioni con altre somme dovute. Non dedurre da un solo totale né un diritto automatico a 70 euro né una tempistica uguale per tutte le offerte.

Se l’importo non torna, prepara la fattura del versamento e quella dell’accredito e chiedi al fornitore una spiegazione della differenza. Una verifica così circoscritta consente di distinguere un errore da una partita ancora da sistemare. Il beneficio certo, quando il deposito è restituito correttamente, è il recupero della liquidità; il risparmio energetico deve essere dimostrato con altri dati.