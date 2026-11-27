Un hotel da 300 euro non rimborsabile costa 45 euro meno di una tariffa flessibile da 345 soltanto se il viaggio viene effettuato. Se invece rinunci entro il termine di cancellazione gratuita previsto dalla seconda offerta, la scelta più economica all’acquisto può lasciare una perdita di 300 euro. La decisione richiede quindi due conti: quanto spendi partendo e quanto perdi annullando.

In questo esempio ipotetico, a parità di camera e servizi, il confronto del solo costo medio cambia quando la probabilità di una cancellazione tempestiva supera circa il 13%. È il risultato di 45 diviso 345, non di 45 diviso 300. Non è una stima della probabilità che tu rinunci e non è una raccomandazione: presume rimborso totale della tariffa flessibile, nessun rimborso dell’altra e nessun altro costo.

Due tariffe e due possibili esiti

Se parti, paghi 300 oppure 345 euro. La flessibilità ha quindi un sovrapprezzo del 15% rispetto alla tariffa da 300. Se annulli validamente in tempo, nell’ipotesi paghi comunque i 300 della non rimborsabile, mentre recuperi l’intero prezzo dell’altra. Il valore della facoltà di rinunciare dipende da questa seconda differenza, non soltanto dallo sconto mostrato inizialmente.

Il riferimento ai 14 giorni di ripensamento non risolve il confronto: Your Europe include le prenotazioni alberghiere per date specifiche fra le eccezioni al recesso ordinario. Il precedente di TradingCenter sul rimborso di un hotel prenotato online spiega questo aspetto. Qui consideriamo una prenotazione autonoma e una rinuncia volontaria, non un pacchetto turistico o un servizio cancellato dalla struttura.

Da dove arriva la soglia del 13%

Immagina cento prenotazioni identiche, costruite solo per rendere visibile il calcolo. Con la tariffa non rimborsabile il costo totale resta 30.000 euro, indipendentemente da quante persone rinuncino. Con quella flessibile, se dieci persone cancellano gratuitamente, restano novanta pagamenti da 345 euro: complessivamente 31.050. In questo scenario il sovrapprezzo supera i rimborsi ottenuti.

Se invece le cancellazioni gratuite sono quindici, i pagamenti rimasti sono ottantacinque: 85 per 345 dà 29.325 euro, meno dei 30.000 dell’alternativa. L’uguaglianza si trova risolvendo 345 moltiplicato per la probabilità di partire uguale a 300. La probabilità di rinuncia corrispondente è 1 meno 300 diviso 345, cioè circa il 13,04%.

Questa è una simulazione di costo monetario, non una statistica sui viaggiatori. I cento casi non sono un campione osservato e non misurano né cancellazioni reali né qualità degli alberghi. Il valore del soggiorno usufruito resta fuori dal calcolo: il confronto presuppone che le due tariffe offrano la stessa esperienza quando si parte.

La scadenza può cambiare completamente il risultato

Una tariffa cancellabile fino a una settimana prima non protegge necessariamente da un imprevisto la sera della partenza. Nel conto precedente la probabilità rilevante è quella di una rinuncia che consenta davvero il rimborso totale. Aggiungere cancellazioni tardive come se fossero gratuite renderebbe artificiosamente conveniente la flessibilità.

Verifica inoltre se entrambe le alternative includono colazione, stessa camera, numero di ospiti, tasse e servizi accessori. Se i 45 euro comprano anche prestazioni ulteriori, non rappresentano soltanto il prezzo della cancellazione. Un’eventuale assicurazione già posseduta richiede un confronto separato fra eventi ammessi, franchigie e procedure; non va considerata automaticamente equivalente alla facoltà contrattuale di annullare.

Una perdita sostenibile conta quanto la media

Anche con una probabilità ritenuta bassa, perdere 300 euro può pesare molto su un bilancio familiare. Chi preferisce pagare un sovrapprezzo certo per ridurre quel rischio non sta necessariamente sbagliando il conto: sta attribuendo un valore alla protezione della liquidità. D’altra parte, la parola flessibile non giustifica qualsiasi prezzo o qualsiasi condizione.

Prima di prenotare annota il totale, l’ultima data utile per il rimborso pieno e quanto resta dovuto dopo quel termine. Conserva il riepilogo della tariffa scelta. Il numero del 13% aiuta a capire il meccanismo dell’esempio; la decisione reale dipende dal contratto e dalla capacità di sostenere la perdita, non da una percentuale valida per tutti.