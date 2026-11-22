Banche USA, Bessent rassicura dopo i disservizi della settimana nell’intervista del 22 novembre. Per capire che cosa sia accaduto ai clienti, però, occorre separare due episodi: il rallentamento delle transazioni Chase del 16 novembre e l’attacco a fornitori esterni comunicato il 19. La banca dichiara esplicitamente che le due vicende non sono collegate.

La distinzione ha conseguenze concrete: un pagamento che tarda ad arrivare richiede una verifica dell’operazione, mentre una possibile esposizione di nomi e indirizzi email aumenta l’attenzione da prestare ai messaggi ricevuti. Nessuna delle due circostanze, da sola, dimostra una perdita dei depositi.

Il guasto del 16 novembre e i pagamenti verso altre banche

Nelle dichiarazioni degli istituti raccolte da Reuters, Chase attribuiva il rallentamento a un errore software su un’infrastruttura interna, senza evidenze di un attacco informatico. La banca precisava che conti e fondi restavano accessibili. U.S. Bank spiegava che i propri sistemi non erano direttamente coinvolti, pur segnalando possibili ritardi nei pagamenti Zelle da o verso un altro istituto.

Questo chiarisce perché segnalazioni riferite a più marchi bancari possano descrivere un problema concentrato su una parte del percorso. Un trasferimento mette in relazione mittente, intermediari e destinatario: il ritardo osservato dal cliente non identifica automaticamente il punto in cui si è verificato il guasto.

Secondo la conferma di Chase riportata da Associated Press, il problema è stato risolto lunedì 16 e le transazioni sono tornate normali. Early Warning Services, gestore di Zelle, dichiarava la rete pienamente operativa. Questi riscontri riguardano quell’episodio: descriverlo come un nuovo blocco domenicale cambierebbe la cronologia dei fatti.

Il comunicato del 19 riguarda invece dati presso fornitori

Nel comunicato pubblicato dall’account ufficiale Chase il 19 novembre, l’istituto riferisce un attacco contro terze parti che gli forniscono servizi. Secondo gli accertamenti svolti fino a quel momento, sarebbero stati consultati dati di marketing conservati dai fornitori, potenzialmente comprendenti nomi e indirizzi email di alcuni clienti.

Chase afferma che questo episodio non interrompe i propri servizi e che, quando opportuno, contatterà direttamente i clienti coinvolti offrendo assistenza, compreso il monitoraggio gratuito del credito. Il comunicato non quantifica le persone interessate. Non consente quindi di trasformare le segnalazioni online di disservizio in un conteggio di clienti colpiti dalla violazione.

Per chi riceve un messaggio sulla vicenda, conta soprattutto verificarne il mittente attraverso un canale già conosciuto. Nella guida ufficiale contro le truffe, Chase ricorda che una banca legittima non chiede di spostare denaro per risolvere una frode e invita, in caso di dubbio, a chiamare il numero sul retro della carta. Un nome corretto nell’email non basta a renderla autentica.

Che cosa copre davvero la garanzia sui depositi

La continuità del servizio è distinta dalla tutela in caso di fallimento bancario. Le FAQ della FDIC indicano una copertura standard di 250.000 dollari per depositante, per banca assicurata e per categoria di titolarità. Non è una soglia per ogni singolo conto: aprirne due nella stessa categoria presso la stessa banca non raddoppia automaticamente la protezione. Azioni e fondi di investimento non rientrano nell’assicurazione dei depositi.

Questa tutela americana interviene nel fallimento dell’istituto assicurato; non promette che un’app sia sempre raggiungibile né certifica la sicurezza di ogni messaggio ricevuto. Per un lettore italiano, il criterio utile è distinguere il servizio utilizzato dal contratto e dalla giurisdizione che regolano il deposito, senza trasferire automaticamente la soglia statunitense a un conto italiano.

Il precedente approfondimento sulle dipendenze informatiche delle banche europee spiega il rischio dei fornitori comuni. Nel caso Chase, i prossimi elementi da seguire sono più specifici: aggiornamenti sull’indagine, perimetro dei dati coinvolti e comunicazioni ai clienti. Sono informazioni diverse dai tempi di esecuzione di un pagamento e vanno valutate separatamente.