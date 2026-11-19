Babcock aumenta del 12% il dividendo intermedio, a 2,8 pence per azione, dopo un semestre nel quale l’utile operativo rettificato è cresciuto del 13%. I risultati, pubblicati il 19 novembre alle 8 italiane, riguardano i sei mesi chiusi il 30 settembre 2026, prima metà dell’esercizio fiscale 2027. Il portafoglio contratti scende invece a 8,9 miliardi di sterline: la direzione attribuisce la riduzione all’esecuzione dei programmi e alla tempistica di un importante rinnovo nel nucleare militare.

Per chi segue le azioni Babcock, il punto decisivo è la capacità di trasformare la domanda per la difesa in margini e denaro disponibile. Il dividendo cresce e la generazione di cassa migliora, ma il gruppo conferma le attese sull’intero esercizio senza alzarle. La distinzione fra risultato rettificato e contabile è altrettanto importante: quest’ultimo registra un calo, legato soprattutto al confronto con proventi presenti un anno prima.

I numeri del semestre e le due misure dell’utile

Nel comunicato ufficiale sui risultati semestrali, i ricavi raggiungono 2697,7 milioni di sterline, contro 2538,6 milioni. L’aumento calcolato sui valori pubblicati è del 6,3%; la crescita organica indicata dalla società, depurata dagli effetti pertinenti di confronto, è del 5%. Il fatturato della difesa cresce organicamente dell’8%.

Indicatore Semestre al 30 settembre 2026 Semestre al 30 settembre 2025 Utile operativo rettificato 227,3 milioni GBP 201,1 milioni GBP Margine operativo rettificato 8,4% 7,9% Utile operativo contabile 220,7 milioni GBP 234,3 milioni GBP Flusso di cassa libero rettificato 185,8 milioni GBP 140,6 milioni GBP Dividendo intermedio per azione 2,8 pence 2,5 pence

Il miglioramento del margine è di 0,5 punti percentuali, equivalenti a 50 punti base. Significa che ogni 100 sterline di ricavi lasciano circa 8,40 sterline di risultato operativo rettificato, rispetto a 7,90 nel confronto precedente. L’obiettivo di medio periodo resta almeno il 9%: il semestre mostra un avvicinamento, non il raggiungimento del traguardo.

L’utile operativo contabile diminuisce invece del 5,8%, secondo il calcolo sui dati della tabella. Nel 2025 le rettifiche apportavano complessivamente 33,2 milioni al risultato operativo, mentre nel 2026 lo riducono di 6,6 milioni. Tra le componenti positive del precedente semestre figuravano 28,3 milioni da variazioni di valore dei derivati e 8,5 milioni collegati al regolamento di crediti derivanti dalla cessione dell’attività Civil Training. Sono importi lordi delle altre rettifiche: non vanno sommati al totale di 33,2 milioni.

Perché gli ordini scendono mentre i ricavi aumentano

Un portafoglio contratti misura il lavoro acquisito ancora da eseguire. Quando un’impresa consegna e contabilizza ricavi, quel portafoglio può ridursi anche con attività in crescita, se i nuovi ordini arrivano più avanti. È il meccanismo che Babcock richiama per spiegare il passaggio dai 9,9 miliardi indicati un anno prima agli attuali 8,9 miliardi.

Nel nucleare pesa la transizione dal Future Maritime Support Programme al nuovo accordo Gateway per il supporto ai sottomarini e alle basi navali britanniche. Al momento del comunicato, Babcock prevede la firma in novembre e un contributo importante agli ordini del secondo semestre. La firma attesa resta distinta da un contratto già sottoscritto. Il gruppo riferisce inoltre che, al 1° ottobre, circa il 90% dei ricavi previsti per l’intero esercizio risultava coperto da contratti.

La distinzione tra stanziamenti pubblici, commesse e fatturato vale per tutta la filiera, come spiegato nell’approfondimento sugli investimenti nella difesa italiana e il passaggio dai fondi ai contratti. Quel contesto aiuta a leggere il modello economico, senza attribuire a Babcock risorse italiane o ordini che il gruppo non ha annunciato.

La crescita viene da nucleare e aviazione

Il quadro industriale è disomogeneo. A cambi costanti i ricavi Nuclear aumentano del 13% e quelli Aviation del 26%, mentre Marine arretra del 7%. La società collega quest’ultima flessione alla distribuzione temporale del programma Type 31 e ai minori volumi di LGE dopo il livello elevato del periodo precedente.

Questo dettaglio impedisce di leggere il miglioramento complessivo come un’accelerazione uniforme di tutte le attività. Cambiano il mix dei programmi, le fasi di lavorazione e il contributo dei singoli contratti. Il margine più alto del gruppo va quindi seguito insieme alla redditività dei settori e alla capacità di eseguire gli impegni nei tempi previsti.

Cassa, dividendo e prossimi passaggi

Il flusso libero rettificato aumenta di 45,2 milioni, pari al 32,1%. La conversione dell’utile operativo rettificato in cassa operativa rettificata raggiunge il 93%, contro l’83% precedente. La direzione segnala però anche benefici temporanei nella gestione del capitale circolante: il dato semestrale non può essere proiettato automaticamente sull’intero anno.

Il debito netto, inclusi i leasing, è di 267,4 milioni; escludendo i leasing emerge invece una posizione di cassa netta di 34,7 milioni. Le due grandezze rispondono a perimetri diversi. Il dividendo intermedio sarà pagato il 15 gennaio 2027, con data di registrazione degli aventi diritto il 27 novembre 2026. Su mille azioni, 2,8 pence equivalgono a 28 sterline lorde: il +12% indica la crescita della cedola, non il rendimento dell’investimento.

Al 18 novembre risultava completato circa il 40% del nuovo riacquisto di azioni da 200 milioni di sterline. I prossimi elementi da seguire sono la formalizzazione di Gateway, la conversione dei nuovi ordini in lavoro e la tenuta della cassa dopo gli investimenti. La presentazione dei risultati è fissata oggi alle 10 italiane: servirà soprattutto a chiarire tempi e condizioni della crescita già indicata nel comunicato.