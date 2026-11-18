Crosetto ha indicato oltre 6 miliardi di euro nei prossimi anni per contrastare le minacce ibride alla difesa italiana, con un perimetro che sale a circa 7 miliardi includendo le tecnologie pertinenti del programma GCAP. Il ministro ne ha parlato questa mattina, 18 novembre 2026, nell’informativa alla Camera iniziata alle 09:35 italiane. Per il triennio 2026–2028 la cifra illustrata è quasi 2 miliardi, circa il 40% in più rispetto al triennio precedente.

L’annuncio riguarda una programmazione pluriennale che Crosetto ha ricondotto a scelte avviate in precedenza. Il dato interessa imprese tecnologiche, fornitori e investitori, ma per valutarne gli effetti economici occorre separare tre passaggi: risorse programmate, contratti assegnati e ricavi effettivamente realizzati. L’intervento della mattina non identifica una nuova commessa da 6 miliardi attribuita a una singola società.

Perché questi investimenti contano anche fuori dalle caserme

La minaccia descritta dal ministro combina attacchi informatici, manipolazione delle informazioni e azioni capaci di interrompere servizi essenziali. Crosetto ha richiamato i recenti falsi allarmi nelle scuole e sugli aerei per spiegare come iniziative relativamente poco costose per chi le organizza possano imporre disagi e oneri elevati a chi le subisce.

La rilevanza economica passa quindi anche dalla continuità delle attività: reti elettriche, ospedali, aeroporti, comunicazioni e infrastrutture energetiche. Proteggere questi sistemi può limitare fermate e costi di ripristino. Si tratta del meccanismo economico alla base dell’investimento, non di un risparmio già quantificato: nell’informativa non viene fornita una stima monetaria del danno evitabile grazie ai programmi illustrati.

I numeri e i periodi da confrontare

La fonte è il resoconto stenografico della Camera del 18 novembre. Nel passaggio dedicato alle risorse, Crosetto presenta importi con orizzonti differenti, che devono restare distinti anche nella lettura finanziaria.

Periodo o perimetro Risorse indicate dal ministro Come leggere il dato 2019 126 milioni di euro Base storica delle risorse programmate contro la minaccia ibrida 2025 557 milioni di euro 431 milioni in più rispetto al 2019 2026–2028 Quasi 2 miliardi di euro Circa +40% rispetto al triennio precedente, secondo Crosetto Prossimi anni Oltre 6 miliardi di euro Orizzonte più ampio del solo triennio Perimetro comprensivo delle tecnologie GCAP citate Circa 7 miliardi di euro Estensione del totale, non ulteriori 7 miliardi da sommare

Il passaggio da 126 a 557 milioni equivale a circa 4,42 volte il livello iniziale, ossia un aumento nominale del 342,1%: è un calcolo redazionale sui valori dichiarati. Misura la variazione delle risorse programmate tra i due anni, senza correggere per l’inflazione e senza dimostrare che la capacità operativa sia cresciuta nella stessa proporzione.

Anche il confronto triennale richiede precisione. I quasi 2 miliardi riguardano complessivamente il 2026–2028: attribuirli tutti al 2027, oppure presentarli come un incremento di 2 miliardi rispetto al piano precedente, cambierebbe il significato dell’annuncio. Il totale di oltre 6 miliardi si riferisce invece ai prossimi anni, senza una ripartizione annuale completa nel passaggio dell’informativa che lo quantifica.

Dai finanziamenti alle commesse: che cosa interessa agli investitori

Per le imprese della difesa la programmazione pubblica segnala una direzione della domanda. L’effetto sui bilanci dipende poi da chi ottiene i contratti, dalla quota di lavoro affidata ai diversi fornitori, dai tempi di consegna e dalle condizioni di pagamento. Nessuna di queste grandezze può essere ricavata automaticamente dividendo i miliardi annunciati tra le società quotate del settore.

Un contratto acquisito può richiedere prima investimenti in ricerca, personale e produzione; il fatturato e gli incassi seguono l’esecuzione del programma. È il tema già affrontato nell’analisi su Leonardo e il passaggio dagli ordini alla cassa. Quel precedente aiuta a leggere il meccanismo industriale, ma non documenta l’assegnazione a Leonardo delle risorse illustrate oggi da Crosetto.

La distinzione vale anche per il GCAP. Il ministro include nel totale più ampio soltanto la parte del programma dedicata alle tecnologie richiamate nell’intervento. I circa 7 miliardi non rappresentano quindi il costo complessivo del GCAP e non autorizzano a sommare 6 e 7 per ottenere 13 miliardi.

Personale e tempi di acquisto sono parte della sfida

Crosetto ha ribadito l’obiettivo di una struttura cyber civile e militare operativa continuativamente, con un primo nucleo di 1.200–1.500 specialisti e una prospettiva di almeno 5.000. Sono dimensioni organizzative proposte, da distinguere da assunzioni già effettuate. La disponibilità di competenze e le retribuzioni necessarie per attrarle entrano nella sostenibilità economica del progetto.

Il ministro ha inoltre collegato il disegno di legge sulla capacità di difesa nazionale, all’esame del Senato, a procedure più rapide per sistemi innovativi. Il modello illustrato prevede sviluppo di prototipi con le imprese, valutazione e acquisto, seguito da miglioramenti successivi. L’obiettivo dichiarato è evitare attese di cinque o sei anni per tecnologie che possono diventare obsolete molto prima.

La rapidità potrebbe favorire l’adozione delle innovazioni, ma la verifica industriale resta decisiva: prestazioni, affidabilità, integrazione con i sistemi esistenti e costi di manutenzione determinano il valore di ciò che viene acquistato. Il finanziamento iniziale è soltanto una componente del costo lungo la vita operativa.

Che cosa resta da verificare nei prossimi passaggi

Il confronto parlamentare ha mostrato anche una divergenza sulla lettura dei fondi. Stefano Graziano, del PD, ha contestato l’andamento di specifici capitoli della cybersicurezza e di programmi militari. Queste obiezioni non si risolvono confrontando un singolo stanziamento annuale con un aggregato pluriennale: servono documenti con periodi e perimetri omogenei.

Crosetto ha annunciato ulteriori audizioni sul Documento programmatico pluriennale nelle prossime settimane. Per capire quanto arriverà effettivamente alla filiera saranno determinanti la distribuzione annuale delle risorse, gli atti di finanziamento e i contratti. Per l’investitore, il passaggio decisivo sarà poter collegare una somma a un programma, un fornitore e un calendario: solo allora si potranno stimare con maggiore solidità gli effetti su ordini, margini e cassa.