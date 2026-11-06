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Azioni Vistra, EBITDA rettificato in crescita del 50% nel trimestre e cassa attesa a 4,5 miliardi di dollari nel 2026 prima delle spese per la crescita

Di
Antonio Brugnano
Del
Centrale elettrica a gas e linee di trasmissione negli Stati Uniti con la scritta Azioni Vistra
Azioni Vistra, EBITDA rettificato a 2,378 miliardi di dollari nel trimestre. La stima centrale di cassa per il 2026 sale di 175 milioni rispetto ad agosto.
In sintesi
  • Il margine rettificato delle attività operative cresce di 797 milioni su base annua.
  • Vistra alza il valore centrale delle stime 2026 sia per il margine sia per la cassa.
  • Cogentrix entra nel gruppo in ottobre, dopo la chiusura del trimestre.

Azioni Vistra, il produttore e venditore statunitense di elettricità ha chiuso il terzo trimestre con un EBITDA rettificato delle attività operative di 2,378 miliardi di dollari, 797 milioni in più rispetto al 2025. Il rialzo supera di poco il 50%. Per l’intero anno la società ora prevede, al centro del proprio intervallo, 4,5 miliardi di cassa libera rettificata prima degli investimenti per la crescita. Ad agosto la stima centrale era di 4,325 miliardi.

Quanto cambia la previsione rispetto ad agosto

La precedente forchetta di EBITDA rettificato per il 2026 andava da 6,8 a 7,6 miliardi di dollari. Nel comunicato del 6 novembre Vistra indica da 7,1 a 7,5 miliardi. Il valore centrale sale quindi da 7,2 a 7,3 miliardi e l’ampiezza dell’intervallo si dimezza. Il miglioramento maggiore riguarda il limite inferiore, che sale di 300 milioni man mano che l’esercizio si avvicina alla chiusura.

Anche la stima di cassa si restringe, da 3,925–4,725 miliardi a 4,3–4,7 miliardi. Al valore centrale, per ogni dollaro di EBITDA rettificato Vistra prevede ora circa 62 centesimi di cassa prima degli investimenti di crescita, contro circa 60 ad agosto. Si tratta di un rapporto fra due previsioni aziendali. Per capire quanto il gruppo possa distribuire, l’azionista deve considerare anche gli esborsi per ampliare il parco impianti.

Perché sono cresciuti i margini delle centrali

Vistra attribuisce il progresso trimestrale soprattutto ai prezzi effettivamente incassati per energia e capacità, a tre mesi di contributo delle centrali acquisite da Lotus e al ritorno in servizio dell’unità 1 di Martin Lake. Energia e capacità remunerano due cose diverse. Nel primo caso conta l’elettricità venduta, nel secondo conta la disponibilità dell’impianto quando il sistema ne ha bisogno. Una centrale tornata operativa può beneficiare di entrambe.

L’utile contabile di 1,14 miliardi comprende inoltre un guadagno non realizzato di 559 milioni sulle coperture con regolamento previsto negli anni successivi. La valutazione di quei contratti migliora l’utile del trimestre, mentre gli incassi seguono il calendario dei contratti. È un altro motivo per leggere separatamente utile, margine operativo e cassa.

Cogentrix entra dopo settembre

Il nuovo portafoglio Cogentrix, circa 5.500 megawatt di centrali a gas, è entrato nel gruppo in ottobre. Il suo contributo appartiene quindi ai periodi successivi. Per il 2027 Vistra indica un EBITDA rettificato fra 7,7 e 8,5 miliardi e cassa rettificata prima della crescita fra 4,3 e 5,1 miliardi. La produzione attesa per il 2027 risultava coperta per circa il 98% al 30 ottobre: disponibilità degli impianti, costi e condizioni già fissate nei contratti saranno decisivi per trasformare quella produzione in margini.

Il consiglio ha autorizzato altri 1,5 miliardi di riacquisti. Per leggere la scelta insieme alle acquisizioni conviene seguire la liquidità effettiva dopo gli esborsi e il debito rimborsato. È il punto di contatto con gli investimenti e i flussi di cassa di NextEra: aumentare la capacità elettrica e finanziare il rendimento degli azionisti sono due impieghi distinti dello stesso capitale.

Ritratto di Antonio Brugnano

Antonio Brugnano

Content Editor e Responsabile della Verifica delle Piattaforme

Antonio Brugnano è Responsabile della Verifica delle Piattaforme per TradingCenter.it. In qualità di amministratore d’impresa, collabora alla valutazione editoriale di broker online, piattaforme di trading e servizi finanziari, con attenzione alla trasparenza delle informazioni…

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