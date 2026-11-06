Azioni Cloudflare, nel terzo trimestre i ricavi sono cresciuti del 39% a 782,5 milioni di dollari. La cassa libera è salita da 75 a 82,1 milioni, un progresso di circa il 9,5%. Di ogni cento dollari fatturati ne restano così circa dieci dopo gli investimenti inclusi nel calcolo della società, contro tredici un anno prima. Per chi segue il titolo, la distanza fra questi due ritmi di crescita merita altrettanta attenzione delle vendite.

Dove finiscono i 133 milioni fra cassa operativa e cassa libera

La gestione operativa ha generato 215,4 milioni di dollari, contro i 167,1 milioni dello stesso trimestre del 2025. La differenza fra questo flusso e la cassa libera è passata da 92,1 a 133,3 milioni. Dei 48,3 milioni di cassa operativa in più, solo 7,1 milioni si ritrovano nell’aumento della liquidità libera. Il resto, 41,2 milioni, corrisponde all’ampliamento dello scarto fra le due misure.

Per un operatore che distribuisce traffico e protegge siti e applicazioni, la distinzione ha un risvolto industriale. La capacità di rete si paga anche prima che i clienti la utilizzino appieno. Nei trimestri successivi una stessa infrastruttura può servire più traffico e generare più incassi, ma il ritorno dipende dai contratti e dai prezzi. Il solo scarto fra i due flussi non permette di attribuire una cifra specifica all’intelligenza artificiale. Lo stesso problema di tempi fra spesa e ricavi attraversa gli investimenti nei data center.

Il margine lordo racconta un altro costo della rete

Il margine lordo contabile è passato dal 74% al 71,2%. Ciò significa che i costi diretti per erogare i servizi hanno assorbito circa 28,80 dollari ogni cento di vendite, contro 26 un anno prima. In valore assoluto rimangono comunque più risorse per pagare ricerca, vendite e amministrazione: il profitto lordo è cresciuto da 415,7 a 557,2 milioni. Questi costi economici e gli esborsi per investimenti appartengono a prospetti diversi e non si possono sommare per misurare il costo della crescita.

Il comunicato di Cloudflare riporta una perdita operativa contabile di 67,9 milioni e un utile operativo rettificato di 137,1 milioni. Il secondo indicatore esclude alcune voci considerate nel primo. Nessuno dei due misura direttamente il denaro rimasto dopo aver investito nella rete.

Quanto devono crescere gli incassi nel prossimo trimestre

Per il quarto trimestre la società prevede ricavi compresi fra 845 e 846 milioni di dollari. Al centro della forchetta sarebbero circa 63 milioni in più rispetto al trimestre appena chiuso. Raggiungere la stima mostrerebbe che la domanda continua ad aumentare. Per valutare il rendimento degli investimenti servirà vedere anche se, con più traffico e clienti, da ogni cento dollari di ricavi tornerà a restare una quota maggiore di cassa.