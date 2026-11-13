UniCredit ha raccolto 3,5 miliardi di dollari sul mercato obbligazionario statunitense, dove non emetteva titoli dal 2021. Gli ordini hanno superato i 20 miliardi, ma sulla scadenza più lunga la banca pagherà comunque il 6,585% annuo per i primi dieci anni. Per chi segue le azioni UniCredit, il dato utile è capire quale parte di quel tasso dipenda dal costo del denaro negli Stati Uniti e quale sia il premio richiesto alla banca. La differenza aiuta a leggere il risultato del collocamento senza scambiare gli ordini ricevuti per denaro entrato in bilancio.

Oltre 20 miliardi di ordini: dove si vede il vantaggio per UniCredit?

Nel comunicato del 13 novembre, la banca indica oltre 200 investitori a livello globale e una partecipazione nordamericana di circa il 65%. Per ogni dollaro collocato sono arrivate richieste per più di 5,7 dollari. Un gestore che presenta un ordine, però, riceve solo i titoli che gli vengono assegnati: la parte eccedente del libro ordini non genera né cassa per UniCredit né interessi da pagare.

Il vantaggio osservabile è un altro. Durante la raccolta degli ordini UniCredit ha potuto restringere il margine di rendimento rispetto alle prime indicazioni date al mercato. La banca non specifica di quanti punti lo abbia ridotto: attribuire all’operazione un risparmio preciso in dollari richiederebbe anche le condizioni iniziali. Le condizioni definitive consentono invece di misurare il premio rispetto ai Treasury americani di durata comparabile.

Tre scadenze, tre premi diversi rispetto al Tesoro americano

Sulla tranche più grande, da 1,5 miliardi di dollari, la cedola iniziale è del 5,970% per tre anni: sono 105 punti base, ossia 1,05 punti percentuali, sopra il Treasury a tre anni. Sul secondo miliardo il tasso sale al 6,201% per cinque anni, con un premio di 125 punti base. Sull’ultimo miliardo la cedola del 6,585% per dieci anni incorpora un premio di 148 punti base. Tutti i titoli sono emessi alla pari e gli interessi vengono corrisposti ogni sei mesi.

Tra la cedola più breve e quella più lunga corrono 0,615 punti percentuali. Di questi, 0,43 punti derivano dalla differenza fra i due premi sul Treasury; i restanti 0,185 punti riflettono la differenza tra i rendimenti dei due titoli pubblici presi a riferimento. Ecco perché un’emissione molto richiesta può avere una cedola superiore al 6%: gli ordini aiutano a negoziare il premio della banca, ma non cancellano il tasso di partenza del mercato in dollari.

Quanto valgono le cedole e che cosa succede se la banca non rimborsa in anticipo

Applicando ogni tasso al proprio nominale, in un anno intero le cedole iniziali valgono rispettivamente 89,55 milioni, 62,01 milioni e 65,85 milioni di dollari. La somma è di 217,41 milioni di dollari, circa il 6,21% dei 3,5 miliardi emessi. È una misura dei pagamenti contrattuali iniziali in dollari: non quantifica le commissioni di emissione, gli effetti di eventuali coperture valutarie o il costo finale della raccolta espresso in euro.

Le scadenze contrattuali sono di quattro, sei e undici anni. La banca ha la facoltà di rimborsare ciascun titolo un anno prima; l’investitore non può considerare quella data come una scadenza certa. In assenza di rimborso anticipato, per l’ultimo anno il tasso viene ricalcolato prendendo il Treasury a un anno e aggiungendo il margine originario della singola tranche. Il pagamento dell’ultimo anno, quindi, potrà differire dalla cedola iniziale.

Con questa operazione UniCredit comincia a coprire in anticipo il fabbisogno di raccolta del 2027. Il taglio minimo di 250 mila dollari e il collocamento istituzionale distinguono questi titoli da un’obbligazione offerta allo sportello. Per l’azionista, la notizia è l’accesso a una base di finanziatori in dollari su tre durate diverse; l’effetto sull’utile dipenderà anche da come la banca impiegherà la raccolta. Il regolamento dell’emissione è previsto per il 19 novembre.